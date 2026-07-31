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Chasse à la baleine
Un navire de la fondation Paul Watson arraisonné par les garde-côtes islandais

Un navire de la Fondation Paul Watson a été arraisonné jeudi par les garde-côtes islandais. Il surveillait la chasse au rorqual commun, une pratique controversée qui a repris cet été en Islande après deux ans d'interruption.
Publié: il y a 49 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 30 minutes
Le père de la fondation, Paul Watson, a été détenu pendant cinq mois au Groenland en 2024.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

La fondation du militant pour les droits des animaux Paul Watson a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi qu'un de ses navires avait été arraisonné au large de l'Islande où il y surveillait la chasse à la baleine actuellement en cours.

«La Captain Paul Watson Foundation confirme que son navire, le Bandero, a été arraisonné en mer par les garde-côtes islandais, après avoir surveillé et poursuivi pendant plusieurs semaines le Hvalur 9, l'un des deux derniers baleiniers commerciaux encore en activité en Islande», a indiqué la fondation dans un courriel à l'AFP.

Après deux années de suspension en raison d'une situation économique difficile et d'une rentabilité jugée insuffisante, la chasse à la baleine a repris cet été en Islande, l'un des trois seuls pays avec la Norvège et le Japon à encore autoriser cette pratique à titre commercial. La chasse se déroule entre mi-juin et mi-septembre.

Demande d'assistance

Selon la chaîne publique islandaise RUV, l'arraisonnement a eu lieu à la suite d'une demande d'assistance émise par le baleinier Hvalur 9 qui s'estimait menacé. Le Bandero n'aurait pas suivi les ordres lui intimant de quitter les eaux islandaises ou d'arrêter ses moteurs.

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Toujours selon RUV, des forces de sécurité sont alors montées sur le navire, en ont pris le contrôle et ont arrêté son capitaine. Sollicités par l'AFP, les garde-côtes islandais n'ont pas répondu dans l'immédiat.

Disant être présente en Islande pour documenter une chasse à laquelle elle s'oppose, la fondation de Paul Watson avait annoncé jeudi soir avoir «intercepté» le Hvalur 9 qui avait alors interrompu ses activités et était rentré au port.

32 baleines harponnées cette saison

Selon la fondation, environ 32 baleines – des rorquals communs – ont été harponnées jusqu'à présent cette saison, soit sensiblement moins que lors des saisons passées. L'Islande doit introduire cet automne un projet de loi visant à interdire la chasse à la baleine.

Engagé depuis une cinquantaine d'années pour la défense des baleines et connu pour ses actions coup de poing, le père de la fondation, l'Américano-canadien Paul Watson a été détenu pendant cinq mois au Groenland en 2024, avant que le Danemark ne rejette une demande d'extradition émanant du Japon.

Les autorités nippones accusent Paul Watson d'être coresponsable de dommages et blessures à bord d'un navire baleinier japonais en 2010 dans le cadre d'une campagne menée par Sea Shepherd.

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