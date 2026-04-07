«Une civilisation entière va mourir ce soir», assène Trump

Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il n'est jamais apparu en public depuis et son état de santé reste flou.
Les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, tandis qu'Israël vise des cibles du Hezbollah au Liban. De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Au Yémen, les rebelles houtis se sont engagés dans la guerre en fin-mars, après avoir lancé des missiles en direction d'Israël.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3597 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1238 personnes au Liban, dont 124 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Face à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés. Désormais, les Houtis menacent de bloquer un autre passage statégique du commerce mondial: le détroit de Bab el-Mandeb.
Israël annonce avoir mené des frappes d’ampleur sur des infrastructures en Iran. Le point sur la situation
- Frappes israéliennes sur des infrastructures
L’armée israélienne a annoncé mardi avoir achevé une nouvelle série de frappes d’ampleur en Iran, visant «des dizaines de sites d’infrastructure appartenant au régime iranien» dans plusieurs régions du pays. Les autorités iraniennes font état de leur côté d’attaques ayant visé au moins deux ponts dans le centre du pays.
- Des attaques signalées sur l’île de Kharg, cœur des exportations pétrolières
Des explosions ont été signalées mardi à la mi-journée sur l’île pétrolière de Kharg. Selon l’agence Mehr, l’île aurait été visée par une attaque, sans confirmation immédiate sur l’origine des détonations. Déjà à la mi-mars, les États-Unis et Israël avaient mené des frappes sur ce site stratégique pour l’économie iranienne, d’où transite une grande partie des exportations de pétrole.
Des frappes israélo-américaines ont touché un pont près de la ville de Qom, au sud de Téhéran, selon la télévision d’État iranienne citant le vice-gouverneur Morteza Heydari. Cette attaque intervient alors que Donald Trump avait menacé de cibler notamment des ponts iraniens dans son ultimatum fixé à mardi 20h (heure de Washington).
- Un deuxième pont frappé, deux morts
Un pont ferroviaire à Yahya Abad, dans la région de Kashan, a également été visé. Selon un responsable local cité par l’agence Irna, l’attaque a fait deux morts et trois blessés. Cette frappe intervient après celle ayant déjà touché un pont près de Qom.Source: AFP
Tirs devant le consulat israélien à Istanbul, un assaillant tué
Un assaillant a été tué et deux blessés dans la fusillade survenue mardi devant le consulat israélien d'Istanbul, a annoncé le gouverneur provincial Davut Gül, faisant état de deux policiers légèrement blessés.
La chaine publique TRT avait précédemment fait état de deux assaillants tués.
Source: AFP
Depuis la Hongrie, JD Vance y va également de ses menaces envers l'Iran
Le vice-président américain JD Vance a déclaré que les Etats-Unis avaient «des outils» dans leur arsenal qu'ils avaient choisi de ne pas utiliser jusqu'à présent contre l'Iran, mardi lors d'une conférence de presse à Budapest.
«Ils doivent savoir que nous avons des outils dans notre arsenal que, jusqu'ici, nous n'avons pas décidé d'utiliser», a-t-il dit, ajoutant que le président Donald Trump «peut décider de les utiliser, et il décidera de les utiliser si les Iraniens ne changent pas de conduite».
Au sujet de l'ultimatum fixé par Donald Trump aux Iraniens de rouvrir le détroit d'Ormuz, JD Vance a estimé qu'il allait «y avoir beaucoup de négociations d'ici là et je suis optimiste quant au fait qu'on parvienne à une bonne issue.»
Le baril de pétrole américain prend plus de 2% après des frappes contre l'île de Kharg
Le cours du baril de pétrole américain WTI grimpe nettement mardi, affichant une hausse de plus de 2% après des informations faisant état de frappes contre l'île de Kharg dans le Golfe, point névralgique de l'industrie pétrole iranienne.
Après avoir hésité plus tôt dans la séance, suspendu à l'ultimatum de Trump contre l'Iran qui expire mardi soir, le prix du baril de West Texas Intermediate, référence américaine, pour livraison en mai, grimpait de 2,05% vers 12h30 GMT, à 114,71 dollars. Il a même progressé brièvement de plus de 3%.
Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juin, gagnait quant à lui 0,41% à 110,22 dollars.
Source: AFP
«Une civilisation entière va mourir ce soir», assène Trump
Donald Trump a lancé mardi un nouvel avertissement envers l'Iran à quelques heures de l'expiration de son ultimatum, menaçant le pays d'un anéantissement total.
«Une civilisation entière va mourir ce soir», a asséné le président américain sur sa plateforme Truth Social, ajoutant: «Je ne veux pas que cela se produise, mais ce sera probablement le cas.»
Source: AFP
L'Iran menace d'actions qui priveront les Etats-Unis et leurs alliés de pétrole et de gaz «pendant des années»
Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique iranienne, ont menacé mardi de mener des actions contre des infrastructures qui «priveront les Etats-Unis et leurs alliés de pétrole et de gaz de la région pendant des années».
«Nous avons fait preuve jusqu'à présent d'une grande retenue dans un esprit de bon voisinage mais ces réserves sont désormais levées», ont averti les Gardiens, dans un communiqué relayé par la télévision d'Etat.
Et d'ajouter: «si l'armée terroriste américaine franchit les lignes rouges, notre riposte s'étendra au-delà de la région».
Source: AFP
Des liaisons ferroviaires annulées en Iran après un avertissement israélien
Les autorités iraniennes ont annoncé mardi l'annulation des liaisons ferroviaires au départ et en direction de Masshad, deuxième ville du pays située dans le nord-est, après un avertissement de l'armée israélienne.
«En raison de la mise en garde immorale du régime sioniste concernant une attaque contre les chemins de fer et par mesure de précaution, tous les trajets de la gare de Mashhad ont été annulés jusqu'à nouvel ordre», a déclaré le gouverneur Hassan Hosseini, cité notamment par les agences Fars et Mehr.
Source: AFP
Frappes israélo-américaines contre un pont près de la ville de Qom
Des frappes israélo-américaines ont touché mardi un pont près de la ville iranienne de Qom, au sud de Téhéran, a rapporté la télévision d'Etat, citant le vice-gouverneur de la province.
Dans son ultimatum lancé à l'Iran pour trouver un accord et fixé à mardi 20h heure de Washington (2h, heure suisse), le président américain Donald Trump avait menacé de s'en prendre notamment aux ponts iraniens.
«Il y a quelques minutes, l'un des ponts (...) à l'extérieur de la ville de Qom, dans l'ouest de la province, a été attaqué par des projectiles ennemis américains et sionistes», a déclaré le vice-gouverneur Morteza Heydari.
Source: AFP
Le pétrole hésite, suspendu à l'ultimatum de Trump
Les cours du pétrole hésitent mardi, oscillant entre hausse et baisse à des niveaux déjà très élevés, les marchés attendant de voir si Donald Trump mettra à exécution ses menaces de détruire des infrastructures essentielles en Iran.
Vers 11H30, heure suisse, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juin, perdait 1,46% à 108,17 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en mai, cédait 0,56% à 111,78 dollars.
Source: AFP
L'armée israélienne annonce avoir achevé son déploiement avancé au Liban
L'armée israélienne a annoncé mardi avoir achevé dans le sud du Liban le déploiement de ses troupes au sol jusqu'à une «ligne de défense avancée» contre les combattants du mouvement islamiste Hezbollah. L'armée ne donne aucune précision géographique sur le point d'avancée maximum de ses soldats en territoire libanais.
Plusieurs journaux israéliens indiquent que l'état-major n'a pas l'intention à ce stade de pousser l'avancée des troupes au-delà d'une vingtaine de kilomètres au nord de la frontière entre les deux pays.
Les forces israéliennes «ont à présent achevé leur déploiement sur la 'ligne antichar' et poursuivent leurs opérations dans la zone afin de renforcer la ligne de défense avancée et d'éloigner la menace qui pèse sur les habitants du nord» d'Israël, indique un communiqué militaire.
Source: AFP
Des frappes sur une province proche de Téhéran font 18 morts
Des frappes israélo-américaines sur une province du nord de l'Iran proche de Téhéran ont fait 18 morts mardi, dont deux enfants, ont rapporté des médias iraniens, citant un responsable local.
Ces frappes ont visé des zones résidentielles dans la province d'Alborz tôt dans la matinée, ont indiqué l'agence de presse Fars et le site Mizan, organe du pouvoir judiciaire, citant un vice-gouverneur de cette région.
«Jusqu'à présent, la mort de 18 de nos compatriotes a été confirmée, dont deux jeunes enfants», a indiqué l'agence Fars, faisant aussi état de 24 blessés hospitalisés.
Source: AFP
Le nombre de tués au Liban a augmenté de plus de 50% récemment
Le nombre de victimes des frappes israéliennes au Liban a progressé de plus de 50% depuis une semaine, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). La situation sécuritaire au sud du pays reste difficile, a-t-elle ajouté mardi à Genève.
Selon des chiffres du ministère libanais de la santé relayés à la presse par un porte-parole de l'agence onusienne, près de 1500 personnes ont été tuées et près de 450 blessés en un mois au Liban. Des milliers d'habitants ont eux décidé de rester dans le sud du pays malgré les ordres d'évacuation israéliens.
Près de 60 centres de santé et hôpitaux au total ne fonctionnent plus dans ces territoires. L'OMS a vérifié près d'une centaine d'attaques contre la santé depuis le début des affrontements, provoquant 53 décès.
Au total, plus d'un million de personnes ont été déplacées au Liban, aboutissant à des menaces d'épidémies. Près de 250'000 ont fui vers la Syrie.
Source: AFP