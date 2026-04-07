«Une civilisation entière va mourir ce soir», assène Trump

Israël annonce avoir mené des frappes d’ampleur sur des infrastructures en Iran. Le point sur la situation

Frappes israéliennes sur des infrastructures

L’armée israélienne a annoncé mardi avoir achevé une nouvelle série de frappes d’ampleur en Iran, visant «des dizaines de sites d’infrastructure appartenant au régime iranien» dans plusieurs régions du pays. Les autorités iraniennes font état de leur côté d’attaques ayant visé au moins deux ponts dans le centre du pays.

Des attaques signalées sur l’île de Kharg, cœur des exportations pétrolières

Des explosions ont été signalées mardi à la mi-journée sur l’île pétrolière de Kharg. Selon l’agence Mehr, l’île aurait été visée par une attaque, sans confirmation immédiate sur l’origine des détonations. Déjà à la mi-mars, les États-Unis et Israël avaient mené des frappes sur ce site stratégique pour l’économie iranienne, d’où transite une grande partie des exportations de pétrole.

Des frappes israélo-américaines ont touché un pont près de la ville de Qom, au sud de Téhéran, selon la télévision d’État iranienne citant le vice-gouverneur Morteza Heydari. Cette attaque intervient alors que Donald Trump avait menacé de cibler notamment des ponts iraniens dans son ultimatum fixé à mardi 20h (heure de Washington).

Un deuxième pont frappé, deux morts

Un pont ferroviaire à Yahya Abad, dans la région de Kashan, a également été visé. Selon un responsable local cité par l’agence Irna, l’attaque a fait deux morts et trois blessés. Cette frappe intervient après celle ayant déjà touché un pont près de Qom.

Source: AFP