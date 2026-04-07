L'Iran libère deux otages français retenus depuis 2022

Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus en Iran depuis 2022, ont été libérés. Selon Emmanuel Macron, ils sont en route pour la France.

AFP Agence France-Presse

Les Français Cécile Kohler et Jacques Paris «sont libres et en chemin vers le territoire français, après trois ans et demi de détention en Iran» où ils avaient longuement été en prison puis assignés à résidence à l'ambassade de France, a annoncé mardi Emmanuel Macron.

«C'est un soulagement pour nous tous et évidemment pour leurs familles. Merci aux autorités omanaises pour leurs efforts de médiation, aux services de l'État et aux citoyens qui se sont mobilisés sans relâche et ont ainsi contribué à leur retour», a ajouté le président français sur le réseau X.

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Selon l'entourage du chef de la diplomatie française, les deux ex-détenus ont quitté l'Iran mardi «à l'aube» avec l'ambassadeur de France en Iran et sous convoi diplomatique, et «sont actuellement en Azerbaïdjan».