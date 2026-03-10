Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 486 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de sept soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait 13 morts.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre Liban, bastion du Hezbollah.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Les compagnies Swiss et Edelweiss s'affairent à rapatrier les ressortants suisses bloqués au Moyen-Orient. Selon le DFAE, 3349 voyageurs suisses étaient toujours bloqués au Moyen-Orient, dimanche 8 mars.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé: le prix du pétrole a frôlé les 120 dollars le baril et le gaz européen s'est envolé de 30%.
Un premier pétrolier franchit le détroit d'Ormuz sous escorte américaine
Un premier pétrolier a franchi le détroit d'Ormuz escorté par la Marine américaine, a annoncé mardi le ministre américain de l'Energie, Chris Wright, selon qui Washington va «s'assurer que le pétrole continue d'affluer vers les marchés mondiaux».
«La Marine américaine a escorté avec succès un pétrolier traversant le détroit d'Ormuz afin de nous assurer que le pétrole continue d'affluer vers les marchés mondiaux», a déclaré Chris Wright dans une vidéo publiée sur son compte X.
Source: AFP
L'Iran ne veut rien lâcher: il promet de répliquer «oeil pour oeil, dent pour dent»
Le président du Parlement iranien, l'influent Mohammad Bagher Ghalibaf, a averti mardi que toute attaque contre les infrastructures de l'Iran entraînerait une réplique de même calibre au onzième jour de la guerre déclenchée par des frappes israélo-américaines.
«Que l'ennemi sache que, quoi qu'il fasse, il y aura assurément une riposte proportionnée et immédiate», a écrit sur X M. Ghalibaf, un ancien militaire.
«Aujourd'hui, nous nous battons oeil pour oeil, dent pour dent, sans compromis ni exception» et «s'ils s'en prennent aux infrastructures, nous les ciblerons» également en représailles, a-t-il ajouté.
Source: AFP
Quatre diplomates iraniens ont été tués dans la frappe de dimanche sur un hôtel à Beyrouth
La mission iranienne à l'ONU a accusé mardi Israël d'avoir «assassiné» quatre de ses diplomates en poste au Liban lors d'une frappe dimanche contre un hôtel à Beyrouth.
«L'assassinat ciblé de quatre diplomates iraniens alors qu'ils exerçaient les fonctions de représentants officiels d'un Etat membre souverain sur le territoire d'un autre Etat souverain constitue un acte terroriste grave et une sérieuse violation du droit international», écrit la mission iranienne dans une lettre au chef de l'ONU, Antonio Guterres.
L'armée israélienne, qui a revendiqué cette frappe, a dit avoir tué quatre membres des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, ainsi qu'une cinquième personne, membre du Hezbollah libanais pro-iranien.
Source: AFP
Le pétrole accélère sa chute et recule de plus de 15%
Les cours du pétrole ont creusé leur pertes mardi après l'annonce de l'escorte d'un premier pétrolier par la Marine américaine à travers le détroit d'Ormuz, jusque-là bloqué en raison de la guerre au Moyen-Orient.
Vers 17H15 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord plongeait de 15,03% à 84,09 dollars et celui de West Texas Intermediate chutait de 15,46% à 80,12 dollars.
Les cours étaient déjà en baisse depuis le début de la séance après avoir flambé ces derniers jours, atteignant jusqu'à 119 dollars le baril.
Source: AFP
Le Liban enregistre près de 760'000 déplacés par la guerre
Le gouvernement libanais a déclaré mardi que «près de 760'000 déplacés» ont été enregistrés depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah au Liban le 2 mars, dont 122'600 accueillis dans des centres aménagés par l'Etat.
Dans son dernier bilan publié mardi, l'organisme de gestion des catastrophes faisait état d'un total de 759'300 déplacés s'étant enregistrés sur un site web du ministère des Affaires sociales. La veille, le bilan recensait plus de 667'000 personnes déplacées par les frappes israéliennes.
Source: AFP
Fermeture de l'une des plus grandes raffineries au monde à cause d'une attaque
La raffinerie de Ruwais aux Emirats arabes unis, l'une des plus grandes au monde, a suspendu mardi sa production après une attaque de drone dans la zone, selon une source proche du dossier, dans un contexte d'inquiétude des monarchies pétrolières du Golfe.
Le site de Ruwais, opéré par la compagnie nationale Adnoc, a dû interrompre ses activités par «précaution», a indiqué à l'AFP une source proche du dossier. Les autorités avaient auparavant annoncé un incendie dans la zone industrielle, sans préciser où exactement.
«Alors que nous étions sur le point de partir, nous avons vu des traînées de flammes s'élever du complexe, accompagnées de bruits forts ressemblant à des explosions», a raconté sous couvert d'anonymat un chauffeur, venu chercher le personnel évacuant la raffinerie.
Source: AFP
Entrée en vigueur des sanctions de la Suisse contre l'Iran
La Suisse a pris de nouvelles sanctions contre l'Iran. Reprises de l'ONU et en partie de l'UE, elles devaient entrer en vigueur mardi soir. Le Département de l'économie (DEFR) a modifié plusieurs ordonnances en ce sens. La liste des biens touchés par ces mesures a été complétée. Les mesures ont été adoptées en raison des activités nucléaires de l'Iran, de la livraison par ce pays de drones et de missiles à la Russie et des violations des droits humains, précise le DEFR.
Le Conseil fédéral avait déjà repris en 2007 les sanctions décidées par l'ONU contre Téhéran, et en 2011 celles de l'UE. Ces mesures avaient été assouplies par l'UE et l'ONU en 2016, après l'entrée en vigueur de l'accord sur le nucléaire iranien. Les Etats-Unis avaient décidé unilatéralement de se retirer de cet accord en 2018, lors du premier mandat à la présidence de Donald Trump.
Le 12 décembre dernier, le Conseil fédéral a décidé de mettre en œuvre les dernières résolutions de l'ONU et de rétablir les sanctions contre l'Iran au niveau où elles se trouvaient avant 2015. La Suisse introduit de nouvelles mesures dans le domaine des matières premières. Son objectif est d’éviter que son territoire soit utilisé pour contourner les sanctions édictées par l’UE, notamment en lien avec les activités de l’Iran pertinentes en matière de prolifération.
Source: AFP
Menacé par les USA, l'Iran affirme ne pas avoir «peur» des «menaces vides» de Trump
L'Iran n'a «pas peur» des «menaces vides» de Donald Trump, a déclaré mardi le chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, en réponse au président américain qui a juré de frapper «plus fort» si Téhéran bloquait l'acheminement de pétrole dans la région.
«L'Iran n'a pas peur de vos menaces vides. Des plus puissants que vous ont essayé d'éliminer la nation iranienne et n'ont pas réussi. Faites attention à ne pas être éliminé vous-même!», a écrit Ali Larijani sur X.
Source: AFP
Plusieurs fortes explosions entendues à Doha
Plusieurs fortes explosions ont été entendues mardi à Doha, capitale du Qatar, ont rapporté des journalistes de l'AFP, l'Iran poursuivant ses attaques de représailles contre ses voisins du Golfe abritant des bases militaires américaines.
Dans un communiqué publié sur X, le ministère de la Défense a dit avoir «intercepté une attaque de missile». Le ministère de l'Intérieur a de son côté fait état d'un «niveau de menace sécuritaire élevé», appelant les habitants à rester chez eux et à s'éloigner des fenêtres.
Source: AFP
De nouvelles frappes israéliennes secouent Téhéran
L'armée israélienne a annoncé mardi avoir lancé une nouvelle série de frappes sur Téhéran, après avoir visé dans la nuit «un complexe souterrain» des Gardiens de la Révolution dans la capitale iranienne.
De puissantes explosions ont été entendues mardi dans la capitale iranienne, a constaté un journaliste présent sur place, au onzième jour de la guerre qui oppose les Etats-Unis et Israël à l'Iran.
Les détonations ont retenti dans le centre de Téhéran, des médias iraniens faisant eux état d'explosions dans plusieurs quartiers de la capitale.
Source: AFP
Réunion du G7 à Paris pour stabiliser le prix du pétrole
La France multiplie les initiatives face aux cours pétroliers chahutés par la guerre au Moyen-Orient et organise mardi un «G7 Energie», au lendemain d'un G7 Finances déjà focalisé sur le même sujet.
«Nous réunirons le G7 Energie en marge du sommet international du nucléaire qui se tient à Paris, pour avancer sur cette question-là (le prix du pétrole, ndlr), avec un objectif qui est de baisser les prix», a affirmé mardi sur France 2 Maud Bregeon, ministre déléguée à l'Energie.
Cette nouvelle réunion, qui rassemblera les ministres de l'Energie des pays du G7, doit leur permettre d'échanger «sur les impacts de la situation actuelle pour le secteur énergétique mondial», les enjeux d'approvisionnement en pétrole et en gaz et «leurs conséquences sur les prix», a fait savoir à la presse le ministère français de l'Economie, chargé notamment de la souveraineté énergétique.
Source: AFP
Pour l'UE, la Russie est le seul «gagnant» de la guerre au Moyen-Orient
«Jusqu'à présent, il n'y a qu'un seul gagnant dans cette guerre: la Russie», a déclaré Antonio Costa, président du Conseil européen, devant les ambassadeurs de l'UE à Bruxelles.
Avec la hausse des prix des hydrocarbures, elle «obtient de nouvelles ressources pour financer sa guerre contre l'Ukraine», a-t-il averti, appelant à ne pas relâcher la pression sur la Russie, plus de quatre ans après son invasion de l'Ukraine en février 2022.
Les prix des hydrocarbures flambent depuis le début des bombardements massifs américano-israéliens contre l'Iran, qui ont aussi impacté les pays exportateurs du Golfe. Lundi, le pétrole est passé au-dessus des 100 dollars le baril. Afin d'alléger les tensions sur le marché des hydrocarbures, le gouvernement américain a autorisé jeudi, et pour un mois, la livraison de pétrole russe sous sanction vers l'Inde.
Moscou profite également de la forte demande de matériel militaire au Moyen-Orient, qui aurait «autrement pu être envoyé en Ukraine», a encore déploré M. Costa.
Source: AFP