Les Britanniques Craig et Lindsay Foreman, détenus en Iran depuis début 2025, ont mis fin à leur grève de la faim. Leur action de protestation contre leur condamnation à 10 ans de prison a duré près de trois mois.

Un couple de Britanniques détenu en Iran met fin à sa grève de la faim

Un couple de Britanniques détenu en Iran met fin à sa grève de la faim

AFP Agence France-Presse

Le couple britannique Craig et Lindsay Foreman, emprisonné en Iran après avoir été arrêté début 2025 lors d'un tour du monde à moto, a mis fin à sa grève de la faim, a annoncé lundi leur famille. Lindsay et Craig Foreman ont été condamnés en février à 10 ans de prison pour espionnage, une accusation qu'ils nient. La peine de Craig Foreman a été prolongée de deux ans mi-juillet.

Pour protester contre cette détention, les quinquagénaires ont entamé mi-mai une grève de la faim. Elle a pris fin dimanche «après 93 jours pour Craig et 84 jours pour Lindsay», indique la famille dans le communiqué. Cette action «contre leur traitement et celui de leurs co-détenus a pesé très lourdement sur leur santé physique durant leur détention à la prison d'Evin, à Téhéran», précise-t-elle.

«Grave danger»

Mi-juin, des experts des droits humains de l'ONU avaient alerté sur le «grave danger» que représentait cette grève de la faim pour leur santé, affirmant en outre que le couple «ne devrait pas être en prison». Un peu plus tôt, la justice iranienne avait rejeté leur appel contre leur condamnation à 10 ans de prison. L'affaire est désormais portée devant la Cour suprême.

En novembre 2025, le couple avait déjà mené une grève de la faim d'un mois pour réclamer le droit de se voir et de contacter plus régulièrement leurs proches. Lindsay et Craig Foreman étaient partis en Iran malgré les avertissements de leurs proches et du ministère britannique des Affaires étrangères, qui déconseille tout voyage dans ce pays.

Ils sont les derniers d'une longue liste d'Occidentaux détenus par l'Iran depuis la révolution islamique de 1979. Téhéran est accusé de pratiquer une «diplomatie des otages» pour obtenir des concessions de ses adversaires en Europe et des Etats-Unis.