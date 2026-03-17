«Nous n'avons plus besoin d'aide et nous n'en voulons plus!»

Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Son état de santé reste flou. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 826 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de 7 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.
Le conflit touche aussi l'Europe: un militaire français a été tué en Irak, tandis qu'un missile a été lancé en Turquie.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. Le centre de Beyrouth a été frappé.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés.
Trump dit n'avoir plus besoin d'aide de la part de ses alliés
Donald Trump a assuré mardi n'avoir «plus besoin d'aide», après que sa demande d'assistance pour rouvrir le détroit d'Ormuz a été rejetée par la majorité des alliés des Etats-Unis.
«Les Etats-Unis ont été informés par la plupart de nos 'alliés' de l'Otan qu'ils ne voulaient pas être impliqués dans notre opération militaire contre le régime terroriste iranien», a-t-il écrit sur son réseau Truth Social.
«Nous n'avons plus besoin et nous ne voulons plus de l'aide des pays de l'Otan. Nous n'en avons jamais eu besoin», a assuré le président américain, en citant aussi le Japon, l'Australie et la Corée du Sud, autres alliés ayant rejeté ses demandes d'assistance.
Source: AFP
Le bilan des frappes israéliennes s'élève à 912 morts
Les frappes israéliennes sur le Liban ont tué 912 personnes, dont 111 enfants, depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah le 2 mars, a annoncé mardi le ministère de la Santé.
Le ministère fait en outre état de 67 femmes et 38 personnels médicaux parmi les tués. Le bilan précédent annoncé la veille par les autorités faisait état de 886 morts.
Source: AFP
Détroit d'Ormuz: la France pas prête à des opérations d'ouverture «dans le contexte actuel»
Emmanuel Macron a martelé mardi qu'il était hors de question pour la France de s'engager dans des «opérations» de sécurisation du détroit d'Ormuz «dans le contexte actuel de bombardements» mais qu'une fois la situation redevenue «plus calme», elle pourrait participer à des «escortes» de navires dans ce passage stratégique pour l'économie mondiale.
«Nous ne sommes pas partie prenante au conflit et donc jamais la France ne prendra part à des opérations d'ouverture ou de libération du détroit d'Ormuz dans le contexte actuel», a dit le président français, opposant une fin de non recevoir à Donald Trump, au début d'un conseil de défense à l'Elysée.
«Par contre, nous sommes convaincus qu'une fois la situation plus calme (..) c'est-à-dire une fois que le coeur des bombardements aura cessé, nous sommes prêts, avec d'autres nations, à prendre la responsabilité d'un système d'escorte», a-t-il ajouté, en soulignant que cela «supposera (aussi) des discussions, une avec l'Iran».
Source: AFP
Une note manuscrite publiée sur les comptes sociaux d'Ali Larijani, donné mort par Israël
Les comptes officiels sur les réseaux sociaux X et Telegram du chef de la sécurité en Iran, Ali Larijani, ont publié mardi une note manuscrite rendant hommage à des soldats iraniens décédés, peu après qu'Israël a annoncé la mort de ce haut dirigeant. L'Iran n'a pas confirmé la mort du dirigeant du Conseil suprême de sécurité nationale, tué lundi soir selon le gouvernement israélien.
«La mort en martyrs des braves de la Marine de l'armée de la République islamique à bord du (navire) Dena fait partie des sacrifices de cette nation fière en cette période de lutte contre les oppresseurs internationaux», peut-on lire sur cette note écrite à l'encre noire, qui fait référence à la frégate iranienne coulée par les Etats-Unis le 4 mars au large du Sri Lanka, faisant au moins 84 morts.
«Leur souvenir restera à jamais gravé dans le coeur de la nation iranienne, et ces martyres consolideront pour des années la structure de l'Armée de la République islamique», poursuit cette note, dont une photo est publiée sur les réseaux sociaux.
Source: AFP
Opposé à la guerre en Iran, un haut responsable de l'antiterrorisme américain annonce sa démission
Un haut responsable américain de la lutte contre le terrorisme a annoncé mardi sa démission pour protester contre la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran.
«Je ne peux, en toute conscience, soutenir la guerre qui se déroule actuellement en Iran», a déclaré Joseph Kent, directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme, dans sa lettre de démission adressée au président Donald Trump et qu'il a partagé sur X.
Dans sa lettre, il accuse «de hauts responsables israéliens et des membres influents des médias américains» d'avoir mené une «campagne de désinformation» ayant alimenté un «climat belliciste favorable à une guerre contre l'Iran».
«Cette chambre d'écho a été utilisée pour vous tromper en vous faisant croire que l'Iran représentait une menace imminente pour les États-Unis, et que si vous frappiez maintenant, la voie vers une victoire rapide était toute tracée», poursuit-il.
«C'était un mensonge et c'est la même tactique que les Israéliens ont utilisée pour nous entraîner dans la désastreuse guerre en Irak qui a coûté à notre nation la vie de milliers de nos meilleurs hommes et femmes», estime encore Joseph Kent.
Source: AFP
Swiss prolonge la suspension de tous ses vols vers Tel Aviv jusqu'au 9 avril
En raison du conflit persistant entre l'Iran, Israël et les Etats-Unis, les liaisons aériennes de Swiss restent perturbées. La compagnie aérienne prolonge donc la suspension de ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv jusqu'au 9 avril inclus, a-t-elle annoncé dans un communiqué. Cette mesure concerne toutes les compagnies aériennes du groupe Lufthansa, auquel appartient Swiss.
La compagnie aérienne avait déjà souligné à plusieurs reprises que la sécurité de ses équipages et de ses passagers était sa priorité absolue. «Les passagers concernés peuvent reporter leur voyage sans frais à une date ultérieure ou obtenir un remboursement intégral», précisait le communiqué. La compagnie aérienne ajoutait qu'elle continuait de suivre de très près la situation au Moyen-Orient.
Israël donne aux Iraniens une «occasion de prendre en main leur destin»
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé mardi qu'en tuant Ali Larijani, Israël donnait aux Iraniens une «occasion de prendre en main leur destin», dans une vidéo diffusée par son bureau.
«Ce matin, nous avons éliminé Ali Larijani, le chef (d')une bande de gangsters qui dirige en réalité l'Iran, a déclaré Netanyahu. Nous ébranlons ce régime dans l'espoir de donner au peuple iranien une chance de s'en débarrasser», a-t-il ajouté, et «si nous persévérons, nous leur donnerons l'occasion de prendre leur destin en main».
Source: AFP
Si la guerre se poursuit, l'insécurité alimentaire pourrait atteindre un nouveau record
L'insécurité alimentaire dans le monde pourrait atteindre un nouveau record en raison de la guerre au Moyen-Orient, a alerté mardi le Programme alimentaire mondial (PAM) de l'ONU.
«Si le conflit au Moyen-Orient se poursuit jusqu'en juin, 45 millions de personnes supplémentaires pourraient basculer dans l'insécurité alimentaire aiguë en raison de la hausse des prix. Cela porterait les niveaux de faim dans le monde à un record absolu, et c'est une perspective terrible», a déclaré le directeur exécutif adjoint du PAM, Carl Skau, lors d'un point de presse à Genève.
Source: AFP
Explosions entendues de Jérusalem après une alerte aux missiles iraniens
Des explosions ont été entendues mardi de Jérusalem après que l'armée a annoncé avoir détecté des tirs de missiles iraniens vers Israël, ont rapporté des journalistes de l'AFP.
La Défense passive a activé les sirènes d'alerte antiaérienne dans le nord d'Israël, près de la frontière avec le Liban. L'armée a annoncé avoir «identifié des missiles tirés d'Iran vers le territoire de l'Etat d'Israël», en ajoutant que la défense antiaérienne avait été activée pour les intercepter.
Source: AFP
Ali Larijani est décédé, selon Israël
Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé mardi «l'élimination» d'Ali Larijani, l'un des principaux dirigeants iraniens, et du général Gholamréza Soleimani, commandant de la milice du Bassidj, après des frappes menés dans la nuit en Iran par l'armée israélienne.
«Le chef d'état-major vient de m'informer que Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, et Soleimani, chef du Bassidj – l'appareil répressif central de l'Iran, ont été éliminés hier soir», a déclaré Israël Katz dans un message vidéo.
Mort pas confirmée par l'Iran
Le même jour, les comptes officiels sur les réseaux sociaux X et Telegram du chef de la sécurité en Iran, Ali Larijani, ont publié une note manuscrite rendant hommage à des soldats iraniens décédés, peu après qu'Israël a annoncé la mort de ce haut dirigeant.
De son côté, l'Iran n'a pas confirmé la mort du dirigeant du Conseil suprême de sécurité nationale.
Souce: AFP
Deux membres du personnel médical blessés par la chute de débris sur un centre d'urgence au Koweït
Deux membres du personnel médical ont été blessés par la chute de débris sur un centre d'urgence au Koweït, a indiqué mardi le ministère koweïtien de la Santé, au 18e jour de la guerre au Moyen-Orient.
«Deux membres des équipes d'urgence ont été blessés alors qu'ils se trouvaient sur leur lieu de travail, dans un centre médical d'urgence, lorsque des débris sont tombés sur le site», a précisé le ministère dans un communiqué, ajoutant que leur état était stable.
Source: AFP