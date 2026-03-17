«Nous n'avons plus besoin d'aide et nous n'en voulons plus!»

Trump dit n'avoir plus besoin d'aide de la part de ses alliés

​Donald Trump a assuré mardi n'avoir «plus besoin d'aide», après que sa demande d'assistance pour rouvrir le détroit d'Ormuz a été rejetée par la majorité des alliés des Etats-Unis.​

«Les Etats-Unis ont été informés par la plupart de nos 'alliés' de l'Otan qu'ils ne voulaient pas être impliqués dans notre opération militaire contre le régime terroriste iranien», a-t-il écrit sur son réseau Truth Social.

«Nous n'avons plus besoin et nous ne voulons plus de l'aide des pays de l'Otan. Nous n'en avons jamais eu besoin», a assuré le président américain, en citant aussi le Japon, l'Australie et la Corée du Sud, autres alliés ayant rejeté ses demandes d'assistance.

Source: AFP