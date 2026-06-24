Furieux, Trump riposte au camouflet du Congrès américain
Donald Trump a dénoncé mardi soir une résolution symbolique adoptée par le Congrès américain pour ordonner le retrait des forces américaines dans le conflit contre l'Iran, affirmant qu'il avait poussé la République islamique «dans les cordes».
«Donc, j'ai envoyé l'Iran 'dans les cordes', prêt à s'effondrer (...) et le Sénat américain décide d'organiser un vote inopportun et insensé sur la loi sur les pouvoirs de guerre», s'est agacé le président américain sur sa plateforme Truth Social, alors que Washington et Téhéran négocient pour une fin durable au conflit au Moyen-Orient.
Source: AFP
Le Congrès américain adopte une résolution symbolique
Le Sénat américain a adopté mardi une résolution pour ordonner le retrait des forces américaines dans le conflit face à l'Iran, un revers avant tout symbolique pour Donald Trump puisque le texte n'aura pas force de loi.
La résolution, déjà adoptée par la Chambre, a été approuvée avec 50 voix pour et 48 contre. En raison des règles du Congrès, le président républicain n'aura même pas besoin d'y opposer son veto.
Sans ses missiles l'Iran aurait fini «comme Gaza»
Le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé mardi que sans missile l'Iran aurait fini «rasé comme Gaza» durant la guerre déclenchée par Israël et les Etats-Unis, réitérant que le programme balistique n'était pas négociable.
«Si les missiles dont nous disposons pour notre défense n'existaient pas, Israël et les Etats-Unis auraient rasé l'Iran comme Gaza», a déclaré Massoud Pezeshkian lors d'une visite au Pakistan, médiateur dans les pourparlers entre Téhéran et Washington pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. «Nous ne négocierons jamais avec personne, en aucune circonstance, jamais, nos capacités de défense», a insisté le président iranien.
Une menace «existentielle» pour Israël
Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, dont le pays a contribué à la signature du protocole d'accord entre l'Iran et les Etats-Unis, a souligné que le texte «ne fai(sait) absolument aucune mention des missiles balistiques».
L'Iran a tiré durant la guerre des centaines de missiles et des milliers de drones sur Israël, les pays du Golfe et les bases américaines du Moyen-Orient en représailles à l'attaque de son territoire.
Ces missiles, conçus initialement par l'Iran pour compenser la faiblesse de sa flotte aérienne durant la guerre contre l'Irak (1980-1988), n'ont depuis cessé de gagner en portée et précision. Israël, à environ 1500 kilomètres de l'Iran, voit de longue date dans cet arsenal une menace «existentielle» de la part de son ennemi juré.
Source: AFP
Le Hezbollah demande un retrait total d'Israël
Le Hezbollah pro-iranien a réclamé mardi un retrait total d'Israël du sud du Liban, exigeant qu'il se fasse selon un calendrier préétabli. Il a promis de laisser l'armée libanaise se déployer dans le sud en échange.
«Nous avons maintenant un cessez-le-feu (...) Israël n'a d'autre choix que de se retirer complètement de tout le territoire libanais», a déclaré lors d'une cérémonie religieuse le chef du Hezbollah Naïm Qassem. Le Liban connaît une accalmie en plein pourparlers entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.
«Israël se retire et l'armée libanaise se déploie exclusivement au sud du fleuve Litani», à quelque 30 kilomètres de la frontière avec Israël, a-t-il ajouté.
Source: ATS
Début de l'évacuation des 11'000 marins bloqués à Ormuz
L'Organisation maritime internationale (OMI), agence de l'ONU chargée de la sécurité en mer, a annoncé mardi le lancement du plan d'évacuation de «plus de 11'000 marins encore bloqués dans la région» du Golfe, à cause de la fermeture du détroit d'Ormuz.
«Cette opération de grande envergure sera menée en étroite coopération avec l'Iran, Oman, tous les autres Etats côtiers de la région, les Etats-Unis et l'industrie maritime», a expliqué Arsenio Dominguez, secrétaire général de l'OMI, dans un communiqué, en précisant avoir obtenu les «garanties de sécurité nécessaires».
L'organisme maritime a dit à l'AFP qu'il avait «d'ores et déjà contacté des navires pour mettre en oeuvre son plan». «L'OMI a élaboré une approche par phases fondée sur des groupes de navires, en pleine coordination avec les autorités omanaises", selon un document signé par la marine omanaise et transmis par l'agence de l'ONU.
Les navires seront contactés individuellement et recevront des instructions sur leur départ, est-il ajouté dans ce document. L'OMI présentera un rapport quotidien sur le nombre de navires évacués. «Les navires quittant la région via le détroit d'Ormuz» pourront emprunter «deux routes temporaires», selon le document.
Source: AFP
Rubio affirme qu'il cherchera à rassurer les alliés du Golfe
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a affirmé mardi à son arrivée à Abou Dhabi qu'il chercherait à rassurer les pays alliés du Golfe sur le protocole d'accord avec l'Iran.
«Ce sera très certainement abordé lors de ces discussions», a-t-il dit à la presse à une question lui demandant s'il cherchera à rassurer les alliés du Golfe, qui ont été durement touchés par les représailles de l'Iran aux frappes américano-israéliennes.
«Certains points ne figurant pas dans le protocole d'accord seront sans aucun doute évoqués, mais celui-ci devra impérativement être traité», a-t-il dit ajoutant qu'une «lecture attentive du protocole d'accord montre bien que lorsqu'on parle, par exemple, d'une cessation complète et définitive des hostilités dans toute la région (...) ce n'est pas possible tant que des mandataires iraniens lancent des missiles et des drones depuis l'Irak et se livrent à des actes terroristes, comme l'ont fait le Hamas et le Hezbollah».
Source: AFP
Trois jours fériés à Téhéran pour les funérailles de Khamenei
Les autorités iraniennes ont décrété mardi trois jours fériés en juillet à Téhéran pour les funérailles de l'ayatollah Ali Khamenei. Il avait dirigé l'Iran pendant près de 37 ans avant d'être tué par des frappes israélo-américaines le 28 février.
Un hommage national est prévu à Téhéran du 4 au 6 juillet, période durant laquelle «tout sera fermé» dans la ville, a déclaré à la télévision d'Etat un responsable de l'organisation, Hassan Hassanzadeh. Une foule de près de «20 millions de personnes» est attendue, selon le maire.
La ville sainte de Qom (nord) organisera à son tour un hommage le 7 juillet. Ali Khamenei sera ensuite inhumé le 9 juillet à Machhad (nord-est), d'où il était originaire. Ces deux villes bénéficieront également de jours fériés.
Source: AFP
Le président libanais dit refuser l'occupation israélienne et les ingérences étrangères
Le président libanais a dit mardi refuser l'occupation israélienne dans le sud de son pays et toute autre ingérence étrangère, au moment où s'ouvre à Washington une cinquième session de négociations avec Israël, auxquelles s'oppose le Hezbollah pro-iranien.
«Nous n'accepterons rien de moins que la fin de l'occupation israélienne et de toutes les tutelles étrangères», a déclaré Joseph Aoun, exprimant son espoir que les discussions aboutissent «au plein rétablissement de la souveraineté du Liban sur chaque parcelle de son territoire», selon un communiqué de son bureau.
Source: AFP
L'armée israélienne dit avoir tiré vers 4 membres du Hezbollah
L'armée israélienne a dit mardi avoir tiré sur quatre personnes au Liban, des membres du Hezbollah selon elle, qui auraient pénétré dans la «zone de sécurité» qu'elle occupe dans le sud du pays.
C'est le deuxième incident de ce type en quelques heures malgré une interruption des frappes israéliennes depuis samedi soir. L'armée a affirmé que ces personnes étaient entrées dans cette zone à bord d'une moto et d'un bulldozer et que les soldats avaient d'abord tiré des coups de semonce alors que les personnes s'approchaient des troupes sur place.
«Les terroristes ayant continué à s'approcher et n'ayant pas obéi aux sommations des soldats, des tirs supplémentaires ont été effectués afin d'éliminer la menace. Des impacts ont été identifiés», a déclaré l'armée, utilisant une expression qu'elle emploie généralement pour dire que des personnes ont été touchées par les tirs.
Source: AFP
Oman et l'Iran vont étudier les coûts de gestion du détroit d'Ormuz
Oman et l'Iran vont se pencher sur les coûts de la future gestion du détroit d'Ormuz, selon un communiqué conjoint qui souligne leur souveraineté sur cette voie maritime stratégique verrouillée par Téhéran pendant la guerre.
Les deux pays, «en tant qu'Etats riverains, ont réaffirmé leur engagement à maintenir un passage sécurisé à travers le détroit (...) tout en soulignant leur souveraineté et leurs droits souverains sur leurs eaux territoriales», selon ce texte publié mardi à l'issue d'une visite à Mascate d'une délégation iranienne.
Ils ont convenu «de poursuivre leur dialogue sur cette question par le biais d'un groupe de travail conjoint afin de parvenir à un accord sur la future administration de la navigation, les services qui seront fournis et les coûts associés, conformément aux normes internationales», ajoute le texte.
Source: AFP
Trump affirme que les avoirs iraniens débloqués seront placés «sous séquestre» et gérés par les États-Unis
Donald Trump a affirmé mardi que le dégel des avoirs iraniens serait placés «sous séquestre» sous le contrôle des Etats-Unis et fléchés vers «l'achat de nourriture et de fournitures médicales» exclusivement américaines.
«L'argent et/ou les sanctions que le Trésor américain est en train de lever sont placés sous séquestre, contrôlés par les États-Unis, et seront utilisés pour l'achat de nourriture et de fournitures médicales, exclusivement en provenance des États-Unis, y compris du maïs, du blé et du soja produits par nos formidables agriculteurs américains», a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social.
Le vice-président américain JD Vance, qui a participé dimanche aux pourparlers irano-américains en Suisse, avait évoqué lundi un éventuel mécanisme de contrôle pour s'assurer que les avoirs iraniens ne financeraient pas le «terrorisme», laissant entendre que leur déblocage pourrait être assorti de conditions notamment de contrats agricoles avec les Etats-Unis. «Si des avoirs iraniens venaient un jour à être débloqués, ils serviraient à enrichir les agriculteurs américains tout en nourrissant le peuple iranien», avait-il indiqué aux journalistes.
Source: AFP