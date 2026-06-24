Furieux, Trump riposte au camouflet du Congrès américain

Sans ses missiles l'Iran aurait fini «comme Gaza»

Le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé mardi que sans missile l'Iran aurait fini «rasé comme Gaza» durant la guerre déclenchée par Israël et les Etats-Unis, réitérant que le programme balistique n'était pas négociable.

«Si les missiles dont nous disposons pour notre défense n'existaient pas, Israël et les Etats-Unis auraient rasé l'Iran comme Gaza», a déclaré Massoud Pezeshkian lors d'une visite au Pakistan, médiateur dans les pourparlers entre Téhéran et Washington pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. «Nous ne négocierons jamais avec personne, en aucune circonstance, jamais, nos capacités de défense», a insisté le président iranien.

Une menace «existentielle» pour Israël

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, dont le pays a contribué à la signature du protocole d'accord entre l'Iran et les Etats-Unis, a souligné que le texte «ne fai(sait) absolument aucune mention des missiles balistiques».

L'Iran a tiré durant la guerre des centaines de missiles et des milliers de drones sur Israël, les pays du Golfe et les bases américaines du Moyen-Orient en représailles à l'attaque de son territoire.

Ces missiles, conçus initialement par l'Iran pour compenser la faiblesse de sa flotte aérienne durant la guerre contre l'Irak (1980-1988), n'ont depuis cessé de gagner en portée et précision. Israël, à environ 1500 kilomètres de l'Iran, voit de longue date dans cet arsenal une menace «existentielle» de la part de son ennemi juré.

Source: AFP