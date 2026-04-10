Trump met en garde l'Iran contre tout péage dans le détroit d'Ormuz

Donald Trump a mis en garde l'Iran jeudi contre tout péage pour les navires souhaitant traverser le détroit d'Ormuz, une voie maritime cruciale contrôlée par Téhéran qui l'avait bloquée ces dernières semaines.

Le président américain a fait état dans un message sur sa plateforme Truth Social «d'informations selon lesquelles l'Iran fait payer des frais aux pétroliers traversant le détroit d'Ormuz». «Ils ont intérêt à ne pas le faire, et si c'est le cas, ils feraient mieux d'arrêter maintenant!», a ajouté Donald Trump au deuxième jour du cessez-le-feu précaire entre les Etats-Unis et l'Iran.

Dans un second message quelques minutes plus tard, Donald Trump a également affirmé: «Très rapidement, vous allez voir le pétrole commencer à couler à flots, avec ou sans l'aide de l'Iran.»

Avant de commenter dans un troisième message dans la soirée: «L'Iran fait vraiment du mauvais boulot, indigne certains diraient, pour permettre au pétrole de traverser le détroit d'Ormuz.» «Ce n'est pas l'accord que nous avons!», a lancé le président américain.

Source: AFP