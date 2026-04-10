Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, mais pas avec le Liban, où les frappes se poursuivent.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3597 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1530 personnes au Liban, dont 130 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Trump met en garde l'Iran contre tout péage dans le détroit d'Ormuz
Donald Trump a mis en garde l'Iran jeudi contre tout péage pour les navires souhaitant traverser le détroit d'Ormuz, une voie maritime cruciale contrôlée par Téhéran qui l'avait bloquée ces dernières semaines.
Le président américain a fait état dans un message sur sa plateforme Truth Social «d'informations selon lesquelles l'Iran fait payer des frais aux pétroliers traversant le détroit d'Ormuz». «Ils ont intérêt à ne pas le faire, et si c'est le cas, ils feraient mieux d'arrêter maintenant!», a ajouté Donald Trump au deuxième jour du cessez-le-feu précaire entre les Etats-Unis et l'Iran.
Dans un second message quelques minutes plus tard, Donald Trump a également affirmé: «Très rapidement, vous allez voir le pétrole commencer à couler à flots, avec ou sans l'aide de l'Iran.»
Avant de commenter dans un troisième message dans la soirée: «L'Iran fait vraiment du mauvais boulot, indigne certains diraient, pour permettre au pétrole de traverser le détroit d'Ormuz.» «Ce n'est pas l'accord que nous avons!», a lancé le président américain.
Source: AFP
Trump se dit «très optimiste» avant des négociations clés au Pakistan
Donald Trump s'est dit jeudi «très optimiste» sur la possibilité de conclure un accord de paix avec l'Iran avant des négociations clés au Pakistan ce weekend malgré la trêve fragile qui prévaut.
«Ils s'expriment très différemment lors des réunions par rapport à ce qu'ils disent à la presse. Ils sont beaucoup plus raisonnables», a déclaré le président américain dans un entretien téléphonique avec la chaîne NBC News parlant des responsables iraniens. «Ils acceptent tout ce qu'ils doivent accepter. N'oubliez pas qu'ils ont été vaincus», a-t-il ajouté.
Mais la communauté internationale redoute qu'il ne soit compromis par la poursuite de la campagne israélienne au Liban. A ce sujet, Donald Trump a confirmé à NBC News s'être entretenu avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu mercredi et avoir plaidé la retenue.
Source: AFP
Pétrole en légère hausse sur fond de pourparlers entre le Liban et Israël
Les prix du pétrole s'affichent en légère hausse vendredi après l'annonce de pourparlers entre le Liban et Israël la semaine prochaine, mais restent sous le seuil des 100 dollars, et les Bourses en Asie grimpent sur fond d'optimisme prudent. Le pétrole monte légèrement, marché attentiste
Vers 02H00 GMT, le prix du baril du West Texas Intermediate (WTI), référence américaine du pétrole brut, grimpait de 0,75% à 98,60 dollars. Celui de Brent de la mer du Nord, référence mondiale, gagnait 0,52% à 96,42 dollars. Les investisseurs restent sur leurs gardes, même si l'annonce de pourparlers entre le Liban et Israël dissipe quelque peu les inquiétudes sur la solidité du cessez-le-feu entre Washington et Téhéran.
Après un appel à la retenue du président américain Donald Trump, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé jeudi avoir ordonné à son cabinet d'engager des «négociations directes» avec le Liban. Cela a entraîné «un nouveau soupir de soulagement sur les marchés pour l'instant, même si celui-ci est modéré», a souligné auprès de l'AFP John Kilduff, d'Again Capital.
Pour autant, l'instabilité géopolitique liée au Moyen-Orient reste forte. Et les opérateurs sont pour l'heure suspendus à la situation dans le détroit d'Ormuz, passage stratégique où transite d'ordinaire près d'un cinquième de l'approvisionnement mondial en or noir. Un pétrolier non-iranien, le premier depuis la trêve, a franchi jeudi ce goulet d'étranglement, mais le trafic est loin d'être reparti.
Source: AFP
Déclenchement des sirènes d'alerte en Israël après le tir de roquettes depuis le Liban
Les sirènes d'alerte ont retenti tôt vendredi matin à travers Israël, y compris à Tel-Aviv et dans la ville côtière d'Ashdod, a indiqué l'armée israélienne, après le tir de roquettes en provenance du Liban.
Après les frappes meurtrières d'Israël sur le Liban mercredi, les frappes croisées avec le Hezbollah, mouvement libanais pro-iranien, s'étaient poursuivies jeudi, fragilisant fortement la trêve de deux semaines décidée dans la nuit de mardi à mercredi entre les Etats-Unis et l'Iran.
Les alertes émises par l'armée ont concerné plusieurs zones d'Israël, y compris dans des communes du sud du pays, loin de la frontière avec le Liban. Aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat, mais, selon les médias israéliens, les systèmes de défense antiaériens ont intercepté au moins une roquette en direction d'Israël.
De son côté, le Hezbollah a fait état, sur le réseau Telegram, de trois frappes différentes de roquettes et drones, vendredi après minuit, deux contre des «regroupements de soldats» de chaque côté de la frontière entre le Liban et Israël et un autre sur une ville frontalière en Israël.
Source: AFP
Washington convoque l'ambassadeur irakien pour dénoncer les attaques des milices pro-iraniennes
Le département d'Etat américain a dit jeudi avoir «convoqué» l'ambassadeur irakien à Washington pour condamner les attaques des milices pro-iraniennes visant les intérêts américains en Irak.
Les Etats-Unis «ne toléreront aucune attaque contre leurs intérêts et attendent du gouvernement irakien qu'il prenne immédiatement toutes les mesures nécessaires pour démanteler les milices pro-iraniennes présentes en Irak», a déclaré le porte-parole du département d'Etat dans un communiqué faisant part de la convocation de l'ambassadeur irakien Nazar Al-Khirullah.
Ce dernier a été reçu par le numéro deux du département d'Etat, Christopher Landau, qui a dit «fermement condamner» des attentats perpétrés par des milices proches de l'Iran contre le personnel et les installations diplomatiques américains, «notamment l'embuscade tendue le 8 avril à des diplomates américains à Bagdad».
Il n'a donné aucune précision quant à cette embuscade présumée. L'Irak a été entraîné malgré lui dans la guerre, déclenchée le 28 février par des frappes conjointes des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran. Des groupes pro-iraniens y attaquent les intérêts américains et essuient en retour des attaques imputées aux Etats-Unis et à Israël.
Source: AFP
Un nouvel appel israélien à évacuer dans le sud de Beyrouth inclut la route de l'aéroport
L'armée israélienne a de nouveau appelé jeudi les habitants de plusieurs quartiers du sud de Beyrouth à évacuer, avertissant de nouvelles frappes contre le mouvement islamiste pro-iranien Hezbollah, allié de Téhéran, au lendemain de bombardements meurtriers sur le Liban.
Pour la première fois, cet ordre d'évacuation, qui s'étend au-delà de la banlieue sud, concerne un quartier en bord de mer, populaire et densément peuplé, et jouxtant l'aéroport, le seul du pays. Cet avertissement inclut aussi la route y menant.
«Avertissement urgent aux habitants de la banlieue sud de Beyrouth (...). L'armée israélienne poursuit ses opérations et frappe des infrastructures militaires du Hezbollah dans l'ensemble de la banlieue sud», a déclaré sur la plateforme X un porte-parole en langue arabe de l'armée, le colonel Avichay Adraee. Un photographe de l'AFP a vu de nombreuses personnes fuir la zone après l'avertissement.
Le ministre libanais des Transports, Fayez Rasamni, a fait savoir, dans un communiqué relayé par l'Agence nationale de l'information (Ani, officielle), qu'il avait «reçu des assurances de sources diplomatiques étrangères et des autorités compétentes» que la route menant à l'aéroport, ainsi que l'aéroport lui-même, resteraient à l'abri «tant que leur utilisation se limite au transport de passagers et de marchandises et aux activités civiles à destination et en provenance de l'aéroport».
Source: AFP
Un ex-ministre iranien des Affaires étrangères meurt de ses blessures
Un ancien ministre iranien des Affaires étrangères, Kamal Kharazi, grièvement blessé le 1er avril dans une frappe israélo-américaine, a succombé à ses blessures jeudi soir, ont annoncé des médias locaux.
Le président du Conseil stratégique des relations internationales, qui dépend du ministère des Affaires étrangères, «qui avait été blessé par attaque terroriste menée par l'ennemi américano-sioniste il y a quelques jours, est mort en martyr ce soir», ont indiqué les agences Mehr et Isna sur Telegram.
Kamal Kharazi, âgé de 81 ans, avait donné une interview à la chaîne américaine CNN quelques semaines avant la frappe qui l'a visé à son domicile à Téhéran. Il avait été grièvement blessé et hospitalisé alors que son épouse avait été tuée, selon les agences. Kamal Kharazi, qui avait été ambassadeur de son pays auprès de l'ONU à New York, a ensuite été ministre des Affaires étrangères du président réformateur, Mohammad Khatami, de 1997 à 2005.
De nombreux responsables politiques, notamment le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, et militaires ont été tués dans des frappes menées par Israël et les Etats-Unis depuis le début de la guerre le 28 février. Un cessez-le-feu est entré en vigueur mercredi.
Source: AFP
Des pourparlers entre le Liban et Israël prévus la semaine prochaine
Des pourparlers entre Israël et le Liban sont prévus la semaine prochaine au département d'Etat à Washington, a appris l'AFP jeudi auprès d'une source proche du dossier sous couvert de l'anonymat.
Le Premier ministre israélien a annoncé jeudi avoir ordonné à son cabinet d'engager des «négociations directes» avec le Liban, au lendemain de frappes meurtrières sur le pays voisin menaçant, selon la communauté internationale, la trêve conclue entre les Etats-Unis et l'Iran.
Source: AFP
Au Liban, le chef d'état-major israélien évoque un «coup dur» porté au Hezbollah
Le chef d'état-major de l'armée israélienne a déclaré jeudi que son pays avait porté «un coup dur» au Hezbollah avec ses frappes massives menées la veille, lors d'un point de situation dans le sud du Liban où Israël mène une offensive terrestre contre le mouvement pro-iranien.
«Alors que vous progressez et opérez en première ligne, nous avons porté hier (mercredi) un coup dur et puissant au Hezbollah», a affirmé le lieutenant-général Eyal Zamir aux troupes déployées sur le terrain.
Il a affirmé que les combattants du mouvement islamiste, allié de Téhéran, avaient «quitté» la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, après ces raids meurtriers d'une ampleur sans précédent.
Source: AFP
L'armée israélienne dit avoir commencé à frapper des «sites de tir» du Hezbollah au Liban
L'armée israélienne a annoncé jeudi soir avoir commencé à frapper des «sites de tir» du Hezbollah au Liban, peu après que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a dit avoir ordonné à son cabinet d'entamer des pourparlers avec Beyrouth sur le désarmement du mouvement islamiste.
«Il y a peu, l'armée israélienne a commencé à frapper des sites de tir du Hezbollah au Liban», indique un court communiqué militaire.
Source: AFP
Liban: les frappes israéliennes de mercredi ont tué plus de 300 personnes
Le ministère libanais de la Santé a indiqué jeudi que les vagues de frappes israéliennes menées la veille à travers le pays avaient tué plus de 300 personnes, en blessant au moins 1'150 autres, portant à 1'888 le bilan des morts de la campagne israélienne depuis le deux mars.
«Les frappes aériennes de l'ennemi israélien d'hier, mercredi, ont fait un bilan préliminaire de 303 martyrs et 1'150 blessés», a indiqué le ministère dans un communiqué, précisant que le bilan cumulé depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah s'élevait à 1'888 morts et 6'092 blessés.
Les recherches des corps «sous les décombres se poursuivent en plusieurs endroits, en plus de l'identification de nombreux martyrs», a-t-il ajouté.
Un député du Hezbollah réaffirme le rejet par son groupe de pourparlers directs entre le Liban et Israël
Un député du Hezbollah a réaffirmé jeudi le refus par son groupe de toute négociation directe entre le Liban et Israël, après que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a annoncé son intention d'entamer des pourparlers directs avec Beyrouth.
«Nous réitérons notre rejet de toute négociation directe entre le Liban et l'ennemi israélien, ainsi que la nécessité de s'en tenir aux principes nationaux, au premier rang desquels le retrait israélien, la cessation des hostilités et le retour des habitants dans leurs villages et villes», a déclaré Ali Fayyad dans un communiqué relayé par les médias du groupe soutenu par l'Iran.
Le Hezbollah appelle le gouvernement libanais à poser un cessez-le-feu «comme condition préalable avant d'entreprendre toute autre démarche», a ajouté Ali Fayyad, après qu'un responsable du gouvernement libanais a déclaré à l'AFP que Beyrouth demandait un cessez-le-feu avant toute négociation avec Israël.
Source: AFP