Trump dénonce une «violation stupide» du cessez-le-feu après l'attaque iranienne contre un navire

Donald Trump a dénoncé vendredi une «violation stupide» du cessez-le-feu en vigueur avec l'Iran après l'attaque d'un navire dans le détroit d'Ormuz, qu'il a attribuée à un drone iranien.

L'Iran «a lancé au moins quatre drones d'attaque contre des navires transitant par le détroit d'Ormuz. L'un des drones a frappé de manière substantielle le pont supérieur d'un cargo de grande taille et très coûteux», a écrit le président américain sur sa plate-forme Truth Social, en ajoutant: «Evidemment, c'est une violation stupide de notre accord de cessez-le-feu.»

L'agence de sécurité maritime britannique UKMTO a rapporté jeudi qu'un cargo avait été endommagé par un projectile d'origine inconnue dans le détroit, et la société britannique de sécurité maritime Vanguard Tech a identifié ce navire comme étant le porte-conteneurs Ever Lovely, battant pavillon singapourien.

Source: AFP