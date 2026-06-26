Trump dénonce une «violation stupide» du cessez-le-feu après l'attaque iranienne contre un navire
Donald Trump a dénoncé vendredi une «violation stupide» du cessez-le-feu en vigueur avec l'Iran après l'attaque d'un navire dans le détroit d'Ormuz, qu'il a attribuée à un drone iranien.
L'Iran «a lancé au moins quatre drones d'attaque contre des navires transitant par le détroit d'Ormuz. L'un des drones a frappé de manière substantielle le pont supérieur d'un cargo de grande taille et très coûteux», a écrit le président américain sur sa plate-forme Truth Social, en ajoutant: «Evidemment, c'est une violation stupide de notre accord de cessez-le-feu.»
L'agence de sécurité maritime britannique UKMTO a rapporté jeudi qu'un cargo avait été endommagé par un projectile d'origine inconnue dans le détroit, et la société britannique de sécurité maritime Vanguard Tech a identifié ce navire comme étant le porte-conteneurs Ever Lovely, battant pavillon singapourien.
Source: AFP
Les USA ne veulent pas d'un accord avec l'iran à «n'importe quel prix»
En tournée dans les pays du Golfe, le secrétaire d'Etat américain a dit jeudi que l'accord avec l'Iran ne devait pas se faire à «n'importe quel prix». Il a dit craindre notamment un «chaos total» si Téhéran rendait payant le passage dans le détroit d'Ormuz.
«Même si nous voulons un accord, nous ne voulons pas d'un accord à n'importe quel prix», a lancé le secrétaire d'Etat à Bahreïn, devant ses pairs du Conseil de coopération du Golfe (CCG).
Il faisait référence notamment à la situation dans le détroit d'Ormuz, point de contentieux majeur: l'Iran réfléchit à l'imposition de «droits de redevance», qui n'existaient pas avant la guerre et auxquels Washington s'oppose. «Si nous acceptons que l'on puisse faire payer l'utilisation d'une voie navigable internationale parce qu'elle se trouve à proximité de son espace territorial, cela se propagerait alors à travers le monde comme une épidémie», a averti Rubio.
Source: AFP
Un cargo touché par un projectile dans le détroit d'Ormuz
Un projectile d'origine inconnue a endommagé un cargo dans le détroit d'Ormuz, a rapporté jeudi l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO, alors que ce passage stratégique est un point de contentieux majeur dans les négociations irano-américaines.
«Un cargo a été touché sur tribord par un projectile d'origine inconnue, provoquant des dégâts à la passerelle. Le commandant n'a signalé aucune victime ni impact sur l'environnement», a indiqué l'agence, ajoutant que l'incident s'était produit à 7,5 milles nautiques (14 kilomètres) au sud-est de Dahit, localité du sultanat d'Oman.
Source: AFP
Des marins d'un pétrolier saisi par les Etats-Unis remis aux autorités iraniennes au Pakistan
L'Iran a annoncé vendredi que 22 membres d'équipage d'un pétrolier iranien saisi par les Etats-Unis pendant la guerre, avaient été remis à un de leurs consulats au Pakistan, a rapporté l'agence de presse gouvernementale Irna.
Le Pakistan, pays médiateur entre les deux belligérants qui ont signé un protocole d'accord mi-juin pour mettre fin aux hostilités, a facilité cet épilogue, précise Irna.
Le consulat général d'Iran à Karachi a également annoncé l'arrivée de l'équipage, précisant qu'ils «retourneront dans leur patrie dans les prochains jours». Aucune de ces sources n'a précisé de quel pétrolier il s'agissait ni de quand et où il avait été saisi.
Source: AFP
115 navires et 2500 marins évacués depuis mardi
Le plan d'évacuation de l'Organisation maritime internationale (OMI) a permis depuis mardi à 115 navires avec 2500 marins de quitter le Golfe par le détroit d'Ormuz, selon le décompte vendredi de cet organe de l'ONU chargée de la sécurité en mer.
«Bien que nous ayons mis en pause l'évacuation hier (après une attaque visant un bateau, ndlr), certains navires continuent de transiter dans la partie sud du détroit d'Ormuz», a ajouté le secrétaire général de l'OMI, Arsenio Dominguez, lors d'une conférence de presse.
Le plan de l'OMI prévoit l'évacuation d'un total de 11'000 marins à bord de 600 navires, qui étaient coincés dans le Golfe à cause de la guerre au Moyen-Orient, à travers deux voies distinctes, une proche des côtes de l'Iran et l'autre de celles d'Oman, en coordination avec les autorités locales. Mais l'opération a été suspendue jeudi après une attaque visant un navire.
Source: AFP
Le Hezbollah qualifie l'accord irano-américain de «défaite» pour Washington
Le dirigeant du Hezbollah, Naïm Qassem, a qualifié vendredi le protocole d'accord irano-américain, qui a conduit à une trêve au Liban, de «déclaration de défaite» de Washington et d'Israël, et a réclamé le retrait «inconditionnel» des forces israéliennes de son pays.
«Ils voulaient une guerre majeure (...) pour éliminer notre existence», «nous avons pu arrêter cette agression et obtenir une grande victoire», a déclaré Naïm Qassem dans une allocution télévisée pour l'Achoura, journée de deuil pour la mort de Hussein, figure clé de l'islam chiite, saluant la fermeté de l'Iran pour parvenir à un protocole d'accord «qui est une déclaration officielle de la défaite de l'Amérique et d'Israël».
«Israël n'a d'autre choix que de se retirer complètement de chaque centimètre de notre terre libanaise (...) Israël doit partir sans conditions», a-t-il ajouté.
Source: ATS
Une vérification nucléaire très poussée sera nécessaire en Iran après la guerre
Un système de vérification «très poussé» est nécessaire en Iran après le récent conflit afin de s'assurer que le pays ne développe pas d'armes nucléaires, a déclaré vendredi le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).
«Je pense que l'objectif de cet accord (récent entre les États-Unis et l'Iran) est de garantir qu'il n'y ait pas de développement d'armes nucléaires en Iran. Le gouvernement iranien a déclaré très clairement que ce n'est pas son intention», a indiqué Rafael Grossi lors d'une conférence de presse au Japon. «Mais bien sûr, les intentions ne suffisent pas. Nous devons mettre en place un système de vérification très poussé (...) dès que possible», a-t-il poursuivi.
Source: AFP
Les discussions entre le Liban et Israël à Washington vont se poursuivre vendredi
La cinquième session de pourparlers entre Israël et le Liban sous médiation américaine censée se terminer jeudi va finalement se poursuivre vendredi à Washington, a annoncé le département d'Etat américain.
«Les discussions entre Israël et le Liban sont toujours en cours alors que nous continuons à les faciliter. Les deux parties reprendront demain à 9h (11h en Suisse) pour continuer leur travail en vue d'un accord», a déclaré le département d'Etat à l'AFP jeudi.
Source: AFP
Le Hezbollah accuse Israël d'avoir violé le cessez-le-feu
Le Hezbollah pro-iranien a accusé une nouvelle fois Israël jeudi de «violation flagrante» du cessez-le-feu après une frappe de drone israélien dans le sud du Liban ayant fait trois morts selon les autorités.
Le groupe a dénoncé dans un communiqué une «attaque directe» contre des «civils», alors qu'Israël a dit plus tôt avoir tué des combattants issus de ses rangs.
Le Hezbollah «assure pour la troisième fois» qu'il s'agit d'une «violation flagrante» par Israël «du cessez-le-feu pour lequel il s'est engagé jusqu'à présent» et dit «suivre de près ces violations».
Source: AFP
Israël dit avoir tué des combattants du Hezbollah dans le sud du Liban
L'armée israélienne a dit jeudi avoir tué des membres du Hezbollah dans le sud du Liban, malgré une accalmie dans les hostilités entre Israël et le mouvement islamiste pro-iranien.
L'armée, qui occupe une partie du sud du pays, a indiqué dans un communiqué avoir «identifié cinq combattants» dans le secteur de Zawtar al-Sharqiya et un autre dans le secteur de la crête d'Ali al-Taher, qui représentaient selon elle «une menace» et qui ont été «éliminés» par les forces aériennes et terrestres.
Source: AFP
Le plan d'évacuation du détroit d'Ormuz suspendu après une attaque dans le golfe d'Oman
Le plan d'évacuation du détroit d'Ormuz a été suspendu jeudi après une attaque dans le golfe d'Oman visant un navire qui avait franchi le détroit, a annoncé l'Organisation maritime internationale (OMI) dans un communiqué.
«J'ai décidé de suspendre temporairement sa mise en oeuvre afin de reconfirmer que les garanties de sécurité nécessaires restent en place pour les navires figurant sur notre liste d'évacuation ainsi que pour tous ceux se trouvant dans la région», a déclaré son secrétaire général Arsenio Dominguez, cité dans ce communiqué.
Source: AFP
Inclure les missiles iraniens dans les pourparlers
Les chefs de la diplomatie des pays du Golfe ont appelé jeudi Washington à inclure la question des missiles iraniens et des groupes armés alliés de Téhéran dans les pourparlers pour mettre un terme définitif à la guerre au Moyen-Orient.
«Une paix et une sécurité régionales durables exigent de répondre à l'ensemble des menaces iraniennes, y compris ses missiles balistiques, ses drones et son soutien aux groupes armés dans la région», ont déclaré les ministres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) dans un communiqué commun à l'issue d'une réunion avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio, alors que ces sujets ne figurent pas dans le protocole d'accord irano-américain.
Sur le volet économique, «tout échange commercial et tout investissement avec l'Iran doivent être assortis de conditions et réversibles», ont-ils ajouté, appelant Téhéran à respecter les termes de l'accord et à «cesser son comportement déstabilisateur».
Source: ATS
Israël dit qu'il se retirera du Liban uniquement après désarmement du Hezbollah
Un responsable israélien a affirmé jeudi qu'Israël ne retirerait ses forces armées du sud du Liban qu'une fois le Hezbollah pro-iranien désarmé, alors que les deux pays sont engagés dans des pourparlers sous médiation américaine à Washington.
«Nous ne retirerons pas nos forces du sud du Liban tant que le Hezbollah restera une menace, ne sera pas désarmé et démilitarisé», a déclaré David Mencer, porte-parole du gouvernement israélien, lors d'un point de presse.
Source: AFP