Trump affirme que le texte d'accord révélé par l'Iran est «sans rapport avec la réalité»
Donald Trump a affirmé vendredi qu'un texte d'accord en 14 points circulant dans les médias iraniens était «sans rapport avec la réalité» et a appelé Téhéran à «se ressaisir, et VITE», dans un message furieux.
«Les termes (d'accord) que l'Iran a fait fuiter aux médias menteurs n'ont RIEN à voir avec les termes dont nous sommes convenus par écrit. Ce qu'ils ont dit, y compris leur déclaration faible et pathétique sur l'accord qui serait conclu, est sans rapport avec la réalité», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.
«Ce sont des gens qui n'ont pas d'honneur. Avec eux il est impossible de négocier de bonne foi», a-t-il ajouté, en annonçant par ailleurs que l'Iran avait lancé jeudi soir une attaque par drones «INACCEPTABLE» contre des bateaux indiens dans le détroit d'Ormuz, qui a été selon lui «totalement repoussée».
Source: AFP
Trump annule les frappes de jeudi contre l'Iran et évoque un accord possible
Donald Trump a annoncé jeudi annuler les frappes prévues le jour même contre l'Iran, et évoque désormais la «signature» d'un accord avec Téhéran, assurant que les derniers détails ont été validés.
«Prenant acte du fait que les discussions avec la République islamique d'Iran ont été vues et approuvées par les plus hautes autorités iraniennes, j'ai (...) annulé les frappes et les bombardements qui étaient prévus contre l'Iran ce soir», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.
«Les discussions et les derniers points ont été, sur le principe et dans les détails, approuvées par toutes les parties prenantes», a-t-il poursuivi, en ajoutant: «Le moment et le lieu de la signature seront annoncés bientôt».
Le pétrole chute de 3%
Les marchés s'emballent jeudi après que Donald Trump a évoqué la possible «signature» d'un accord avec l'Iran, provoquant la chute des cours du pétrole et des coûts d'emprunt, ainsi qu'un rebond des indices boursiers américains.
Stables jusqu'alors, les prix du pétrole tombaient de plus de 3,5% vers 17H45 GMT, le baril de Brent – référence internationale – s'affichant même en deçà de 90 dollars. Les taux obligataires américains fondaient, l'échéance à dix ans s'échangeant à 4,47% contre 4,55% la veille, et Wall Street retrouvait une dynamique haussière marquée.
Source: AFP
Washington affirme que l'Iran a accepté de «démanteler» son programme nucléaire
Un haut responsable américain a affirmé vendredi que l'Iran avait accepté de «démanteler» son programme nucléaire et de se défaire de son uranium enrichi, après que Donald Trump a accusé Téhéran de mentir sur les termes de l'accord en discussion entre les deux pays.
«Voilà ce qu'ils ont accepté», a indiqué ce haut responsable à l'AFP, en livrant une liste de cinq points: «le matériau nucléaire (iranien) sera détruit et enlevé»; «le programme nucléaire sera démantelé»; «leurs fonds ne seront pas libérés avant qu'ils ne remplissent les termes»; «le détroit d'Ormuz sera ouvert»; «pas de financement des groupes terroristes par l'Iran.»
Source: AFP
Un média d'Etat affirme que l'Iran ne cèdera pas au contrôle du détroit d'Ormuz
L'agence de presse iranienne officielle Irna a affirmé que Téhéran ne renoncerait pas au contrôle du stratégique détroit d'Ormuz aux termes du projet d'accord-cadre avec les Etats-Unis visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.
«L'Iran ne prend dans ce texte aucun engagement à céder la gestion du détroit ni à rétablir les conditions qui prévalaient avant l'agression militaire américaine et israélienne», selon Irna, qui décrit «les grandes lignes du texte actuel» en cours de finalisation.
Source: AFP
Téhéran dit ne pas avoir tranché sur un accord brandi par Trump
Téhéran a indiqué vendredi ne pas avoir encore tranché sur l'accord annoncé par le président américain pour mettre fin à la guerre, tempérant les propos de Donald Trump qui a évoqué une signature dès «ce week-end». Donald Trump a annulé jeudi des frappes américaines qu'il avait menacé de lancer dans la soirée contre l'Iran, assurant qu'un terrain d'entente avait été trouvé.
«Nous venons de trouver un très bon accord pour mettre fin à la guerre avec l'Iran et, une fois les documents finalisés, ce qui devrait être fait dans les prochains jours, nous aurons probablement une signature, peut-être en Europe», a déclaré le président américain depuis le Bureau ovale. La diplomatie iranienne a toutefois assuré peu après que Téhéran n'avait pas encore décidé de signer.
«Jusqu'à présent, l'Iran n'a pas encore abouti à une conclusion définitive concernant l'accord», a déclaré le porte-parole Esmaeil Baqaei aux médias d'Etat iraniens.
Source: AFP
Le Nikkei gagne plus 3% et le Kospi plus de 7% après l'annulation de frappes sur l'Iran par Trump
Les marchés asiatiques bondissent vendredi, l'indice Nikkei, à Tokyo, grimpant de plus de 3%, et le Kospi, à Séoul, de plus de 7%, après que Donald Trump a renoncé à sa menace de nouvelles frappes contre l'Iran.
Vers 00h15 GMT, le Nikkei progressait de 3,5%, tandis que l'indice de référence sud-coréen Kospi s'envolait de 7,59% alors que le président américain a également indiqué qu'un accord pour mettre fin à la guerre pourrait être signé dans les prochains jours.
Source: AFP
Netanyahu dit que l'accord américano-iranien comprend l'élimination de l'uranium enrichi iranien
Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a fait savoir jeudi que Donald Trump avait promis que tout accord entre l'Iran et les Etats-Unis inclurait des engagements visant à retirer le matériel nucléaire enrichi de Téhéran.
«Le Premier ministre a exprimé sa gratitude pour l'engagement du président (américain) Trump selon lequel l'accord final, à l'issue des négociations, inclura l'élimination de l'uranium enrichi, le démantèlement des infrastructures d'enrichissement, des limites à la production de missiles, ainsi que la fin du soutien de l'Iran à ses supplétifs terroristes dans la région», a-t-il indiqué sur X, après un entretien entre les deux hommes.
Source: AFP
Trump dit que le guide suprême iranien a validé l'accord avec les Etats-Unis
Donald Trump a dit jeudi que le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei avait validé ce que le président américain a qualifié «d'accord-cadre» («memorandum of understanding») avec les Etats-Unis.
«De ce que je comprends, la réponse est oui», a-t-il répondu, quand une journaliste lui a demandé si le dirigeant iranien avait validé le compromis entre Washington et Téhéran.
Source: AFP
L'Iran contredit Trump et dit n'avoir approuvé aucun texte d'accord avec Washington
L'agence de presse iranienne Fars, citant une source anonyme, a indiqué jeudi que Téhéran n'avait pas approuvé de texte sur un éventuel accord avec les Etats-Unis.
«Aucun texte n'a été approuvé pour un protocole d'accord initial avec les Etats-Unis», a écrit Fars, citant une source présentée comme bien informée et proche de l'équipe de négociation iranienne.
De son côté, Donald Trump a assuré jeudi qu'un «très bon accord» avait été trouvé avec l'Iran et évoqué une possible signature en Europe dans les prochains jours, «une fois les documents finalisés.»
Le président américain, qui s'exprimait dans le Bureau ovale, a indiqué qu'il n'assisterait pas à cette signature, dont il a dit qu'elle pourrait avoir lieu dès «ce week-end» en présence du vice-président JD Vance.
Source: AFP
Le chef de l'armée menace d'une guerre «plus étendue» en cas de nouvelles attaques américaines
Le chef des forces armées iraniennes a brandi jeudi la menace d'une guerre «plus étendue» en cas de nouvelles attaques américaines.
«Si les Etats-Unis tentent une nouvelle fois de mener des attaques contre l'Iran héroïque, ils s'exposeront à une riposte plus sévère qu'auparavant, et les flammes de la guerre, en plus de semer l'insécurité dans la région, deviendront plus étendues», a déclaré le général Ali Abdollahi dans un communiqué.
Source: AFP
Les Etats-Unis s'exposent à un «bourbier sans fin» en Iran, avertit le négociateur en chef iranien
Mohammad Bagher Ghalibaf, principal négociateur de Téhéran et président du Parlement iranien, a averti jeudi que les Etats-Unis s'exposaient à un «bourbier sans fin» après les menaces de Donald Trump de frapper «très fort» le pays.
«Des stratégies inadaptées et des décisions impulsives vont tout faire basculer pour le pire, détruire les infrastructures énergétiques, faire exploser les marchés et vous plonger dans un bourbier sans fin dont vous ne pourrez vous sortir pendant des années», a-t-il écrit sur le réseau social X, en ajoutant: «Vous allez découvrir un Iran différent».
Source: AFP
Les Etats-Unis veulent utiliser de l'argent iranien pour réparer des dommages liés au conflit dans le Golfe
Le ministre américain des Finances a affirmé jeudi que les Etats-Unis financeront les réparations des dommages causés par l'Iran dans des pays du Golfe en prélevant l'argent nécessaire dans des comptes iraniens.
«Tout préjudice causé à nos alliés dans le Golfe sera compensé à l'aide de fonds prélevés sur des comptes iraniens», a écrit Scott Bessent sur X.
Source: AFP