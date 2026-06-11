Trump affirme que le texte d'accord révélé par l'Iran est «sans rapport avec la réalité»

Donald Trump a affirmé vendredi qu'un texte d'accord en 14 points circulant dans les médias iraniens était «sans rapport avec la réalité» et a appelé Téhéran à «se ressaisir, et VITE», dans un message furieux.

«Les termes (d'accord) que l'Iran a fait fuiter aux médias menteurs n'ont RIEN à voir avec les termes dont nous sommes convenus par écrit. Ce qu'ils ont dit, y compris leur déclaration faible et pathétique sur l'accord qui serait conclu, est sans rapport avec la réalité», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

«Ce sont des gens qui n'ont pas d'honneur. Avec eux il est impossible de négocier de bonne foi», a-t-il ajouté, en annonçant par ailleurs que l'Iran avait lancé jeudi soir une attaque par drones «INACCEPTABLE» contre des bateaux indiens dans le détroit d'Ormuz, qui a été selon lui «totalement repoussée».

Source: AFP