Les USA ont frappé plus de 1250 cibles en 48 heures

Les Etats-Unis ont frappé plus de 1250 cibles dans les premières 48 heures du conflit contre l'Iran, a déclaré lundi l'armée américaine. Plus de 1000 cibles avaient déjà été frappées au premier jour de l'opération militaire, selon le chef d'état-major américain Dan Caine.

Les cibles comprennent des centres de commandement et de contrôle, des sites de missiles balistiques, des navires et sous-marins, ainsi que des sites de missiles antinavires, selon des données publiées par le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

De son côté, l'Iran affirme avoir visé à ce stade plus de 500 cibles dans la région liées aux Etats-Unis et à Israël. Les Gardiens de la Révolution ont affirmé lundi avoir lancé «plus de 700 drones et des centaines de missiles».

Israël, quant à lui, a indiqué que son armée de l'air avait déjà attaqué plus de 600 cibles en Iran depuis samedi. L'Etat hébreu a notamment attaqué 20 sites liés aux dirigeants militaires iraniens, plus de 200 systèmes de défense antiaérienne et plus de 150 batteries de missiles sol-sol.

Au Liban, plus de 30 cibles liées au Hezbollah ont été visées par Israël. Tsahal a mobilisé plus de 110'000 réservistes en vue des combats sur différents fronts.

Source: AFP