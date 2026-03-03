Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne. La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président.
Les Etats-Unis ont affirmé avoir tué 48 dirigeants iraniens, tandis que l'Iran en a confirmé six.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 200 personnes en Iran et de 52 au Liban Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Moyen-Orient ont fait plusieurs morts: neuf victimes en Israël, trois aux Emirats arabes unis, une au Koweit et une au Bahreïn.
Donald Trump a menacé l'Iran d'une riposte militaire «sans précédent», alors que six soldats américains ont perdu la vie dans le cadre de l'opération.
Le président américain prévoit une opération en Iran de «quatre semaines ou moins», tandis que l'Iran a fait part dimanche de son refus de négocier.
Un drone aurait frappé une base aérienne britannique à Chypre dans la nuit de dimanche à lundi.
Les dirigeants allemands, français et britanniques se sont dit prêts à des actions défensives contre l'Iran.
Le conflit s'est étendu au Liban lundi matin. Le Hezbollah a annoncé avoir visé Israël en représailles à la mort d'Ali Khamenei.
Trump dit que les Etats-Unis répondront «bientôt» à l'attaque de leur ambassade à Ryad
Donald Trump a dit que les Etats-Unis répondraient «bientôt» à l'attaque de leur ambassade à Ryad, qui a été visée dans la nuit de lundi à mardi par des drones, dans une interview à la chaîne News Nation.
Interrogé sur la riposte à cette attaque, le président américain a déclaré: «vous le découvrirez bientôt». Le ministère saoudien de la Défense avait fait savoir plus tôt qu'un incendie «limité» s'était déclaré dans la nuit à l'ambassade des Etats-Unis à Ryad à la suite d'une attaque de deux drones.
Source: AFP
Nouvelle série de puissantes explosions à Téhéran, la télévision publique «demantelée» selon Israël
Quatre puissantes explosions ont été entendues et ressenties dans la nuit de lundi à mardi dans le nord de Téhéran par des journalistes de l'AFP, après une série d'explosions quelques minutes plus tôt dans plusieurs quartiers. Ces explosions ont été entendues mardi vers 01h15 (21h45 GMT lundi). La cible visée n'était pas claire à ce stade.
La télévision étatique a été frappée. L'armée israélienne a affirmé dans la nuit de lundi à mardi avoir «frappé et démantelé» le siège de la radio-télévision publique iranienne (IRIB) dans le nord de Téhéran. «Il y a peu de temps, l'armée de l'air a frappé et démantelé le centre de communications du régime terroriste iranien», indique un communiqué militaire accompagné d'une infographie du bâtiment dont elle avait appelé un peu plus tôt à évacuer la zone.
Israël a aussi appelé les habitants d'une trentaines de villes du Sud du Liban à évacuer.
Source: AFP
«Tout navire qui franchira le détroit d'Ormuz brûlera»: les Gardiens de la Révolution menacent
Un général des Gardiens de la Révolution a menacé lundi de «brûler tout navire» tentant de franchir le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce pétrolier mondial fermé de facto par la guerre au Moyen-Orient, et de bloquer toute exportation pétrolière du Golfe.
«Nous attaquerons également les oléoducs et nous ne laisserons pas une seule goutte de pétrole quitter la région», a affirmé le général Sardar Jabbari sur le compte Telegram des Gardiens, ajoutant que les prix du pétrole allaient «atteindre 200 dollars dans les jours qui viennent».
Source: AFP
Les USA ont frappé plus de 1250 cibles en 48 heures
Les Etats-Unis ont frappé plus de 1250 cibles dans les premières 48 heures du conflit contre l'Iran, a déclaré lundi l'armée américaine. Plus de 1000 cibles avaient déjà été frappées au premier jour de l'opération militaire, selon le chef d'état-major américain Dan Caine.
Les cibles comprennent des centres de commandement et de contrôle, des sites de missiles balistiques, des navires et sous-marins, ainsi que des sites de missiles antinavires, selon des données publiées par le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).
De son côté, l'Iran affirme avoir visé à ce stade plus de 500 cibles dans la région liées aux Etats-Unis et à Israël. Les Gardiens de la Révolution ont affirmé lundi avoir lancé «plus de 700 drones et des centaines de missiles».
Israël, quant à lui, a indiqué que son armée de l'air avait déjà attaqué plus de 600 cibles en Iran depuis samedi. L'Etat hébreu a notamment attaqué 20 sites liés aux dirigeants militaires iraniens, plus de 200 systèmes de défense antiaérienne et plus de 150 batteries de missiles sol-sol.
Au Liban, plus de 30 cibles liées au Hezbollah ont été visées par Israël. Tsahal a mobilisé plus de 110'000 réservistes en vue des combats sur différents fronts.
Source: AFP
L'armée israélienne émet un nouvel ordre d'évacuation pour des dizaines de localités au Liban
L'armée israélienne a émis tôt mardi un nouvel ordre d'évacuation pour des dizaines de localités du Liban, dont deux lieux de la banlieue sud de Beyrouth, en raison d'opérations contre le mouvement Hezbollah.
«Les activités du Hezbollah contraignent l'IDF (l'armée israélienne) à agir avec force contre lui (...) Pour votre sécurité, vous devez évacuer immédiatement vos logements», a écrit Avichay Adraee, porte-parole de l'armée pour le public arabophone, sur X, listant une cinquantaine de villages.
Dans la banlieue sud de Beyrouth, deux zones font également l'objet d'un avertissement, Ghobeiry et Haret Hreik, selon la même source. «Vous vous situez près d'installations et d'intérêts du Hezbollah, contre lesquels l'IDF va agir dans un avenir proche», a prévenu le porte-parole.
Source: AFP
Le Koweït signale des attaques hostiles
L'armée koweïtienne a également signalé des attaques hostiles. Dans un communiqué diffusé sur X, elle a déclaré: «L'état-major général de l'armée annonce que les forces armées font actuellement face à une vague de missiles et de drones détectés dans l'espace aérien koweïtien et mènent des missions pour les combattre et s'en défendre.»
L’état-major général a réaffirmé sa disponibilité inconditionnelle à faire face à toutes les menaces afin de garantir la protection du pays et de son espace aérien, ainsi que la sécurité de ses citoyens et résidents.
Netanyahu assure que le conflit en Iran ne sera pas une «guerre sans fin»
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a assuré lundi que l'offensive israélo-américaine contre l'Iran ne se transformerait pas en «guerre sans fin» dans une interview à la chaîne américaine Fox News.
«Vous n'allez pas avoir une guerre sans fin», a-t-il insisté, assurant qu'il s'agirait au contraire d'une «action rapide et décisive».
Source: AFP
Israël annonce la réouverture mardi d'un point de passage pour l'aide vers Gaza
Israël a annoncé qu'il rouvrirait mardi un point de passage vers Gaza pour permettre «l'entrée progressive de l'aide humanitaire», qui avait été fermé samedi lors du lancement de la campagne israélo-américaine contre l'Iran.
La décision de rouvrir ce passage de Kerem Shalom a été prise «conformément à une évaluation de la situation sécuritaire», a déclaré le COGAT, l'organisme du ministère israélien de la Défense chargé des affaires civiles palestiniennes.
Samedi, Israël avait annoncé par mesure de «sécurité» la fermeture de points de passage vers Gaza, dont celui de Rafah à la frontière entre le territoire palestinien et l'Egypte, après le début de l'attaque américano-israélienne contre l'Iran, suivie de représailles iraniennes.
Source: AFP
Le programme nucléaire iranien aurait été «intouchable» d'ici quelques mois, dit Netanyahu
Les programmes nucléaire et de missiles balistiques de l'Iran auraient été «intouchables» d'ici quelques mois si Israël et les Etats-Unis n'avaient pas attaqué l'Iran, a assuré lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sur la chaîne américaine Fox News.
Après la guerre de douze jours et les frappes israélo-américaines en juin 2025, les Iraniens «ont commencé construire de nouveaux sites, des bunkers souterrains qui auraient rendu leurs programmes de missiles balistiques et leurs programmes d'arme atomique intouchables d'ici quelques mois. Si aucune action n'avait été entreprise maintenant, aucune action n'aurait pu l'être dans le futur», a expliqué Benjamin Netanyahu, un grand allié de Donald Trump. «Et alors ils auraient pu viser l'Amérique. Leur faire du chantage.»
Source: AFP
De nouvelles explosions retentissent à Ryad
De nouvelles explosions ont été retenti à Ryad tôt mardi matin, selon un journaliste de l'AFP et des habitants, alors que l'Iran poursuit sa campagne de frappes de représailles dans le Golfe.
Les explosions ont été entendues dans le centre de la capitale saoudienne. Un habitant a dit à l'AFP avoir «entendu une détonation et senti la maison tremble».. Plus tôt dans la matinée, le ministère saoudien de la Défense a confirmé que deux drones avaient frappé l'ambassade américaine à Riyad, provoquant un incendie.
Source: AFP
Incendie à l'ambassade américaine à Ryad après une attaque de drones
Un incendie s'est déclaré dans la nuit de lundi à mardi à l'ambassade américaine à Ryad à la suite d'une attaque de deux drones, a annoncé le ministère saoudien de la Défense.
«L'ambassade américaine à Riyad a été attaquée par deux drones, provoquant un incendie limité et des dégâts matériels mineurs au bâtiment», a déclaré un porte-parole du ministère. Des témoins ont raconté à l'AFP avoir vu de la fumée au-dessus du bâtiment, et l'ambassade a demandé aux citoyens américains à Ryad, Jeddah et Dhahran de se mettre à l'abri.
Source: AFP
Fortes explosions dans le quartier diplomatique de la capitale saoudienne Ryad
Des témoins dans le quartier diplomatique de Ryad ont entendu deux fortes explosions tôt mardi, l'un d'entre eux faisant état à l'AFP d'un nuage de fumée, alors que l'Iran poursuit ses frappes dans le Golfe en représailles aux attaques américaines et israéliennes.
Quatre témoins ont fait état à l'AFP de deux fortes explosions dans le quartier diplomatique, dans l'ouest de la capitale saoudienne, qui accueille de nombreuses ambassades.
Source: AFP
Le QG de l'armée australienne au Moyen-Orient touché ce week-end
L'Australie a annoncé mardi que son quartier général au Moyen-Orient, situé aux Emirats arabes unis, avait été touché par une attaque de drones iraniens ce week-end, tout son personnel étant sain et sauf.
Le ministre de la Défense Richard Marles a confirmé à la télévision les informations de médias selon lesquelles la base aérienne d'Al Minhad, à quelque 24 kilomètres au sud de Dubaï, avait été touchée ce week-end. «Plusieurs drones» ont conduit cette attaque, a décrit Richard Marles, précisant que les Australiens travaillant dans ce QG étaient "tous en sécurité".
La base d'Al Minhad accueille des soldats australiens depuis 2003 et sert de centre principal pour les opérations militaires australiennes du Moyen-Orient. Jusqu'à 80 Australiens s'y trouvent de manière permanente, selon l'armée.
Source: AFP
Al-Manar, télévision libanaise affiliée au Hezbollah, frappée par Israël
La chaîne de télévision libanaise Al-Manar, affiliée au mouvement chiite pro-iranien Hezbollah, a dit mardi que ses locaux dans la banlieue sud de Beyrouth avaient été bombardés par l'armée israélienne.
«L'ennemi sioniste prend pour cible le bâtiment de la chaîne Al-Manar dans le quartier de Haret Hreik», a écrit l'organisme sur Telegram, après que l'armée israélienne a annoncé être en train de frapper des cibles du Hezbollah à Beyrouth.
Source: AFP