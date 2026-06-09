Trump dit être dans les «derniers efforts» en vue d'un accord avec l'Iran
Le président américain Donald Trump a assuré tôt mardi que la diplomatie américaine était dans les «derniers efforts» en vue de la conclusion d'un accord avec l'Iran pour mettre fin au conflit dans le Golfe.
«Nous sommes dans les derniers efforts de ce qui va être un très, très bon accord», a-t-il affirmé après avoir assisté à un match de finale de la NBA à New York, évoquant un délai de «deux à trois jours» pour qu'un tel accord soit conclu.
Source: AFP
L'Iran annonce cesser ses frappes contre Israël
Le commandement des forces armées iraniennes a annoncé lundi l'arrêt des frappes contre Israël, alors que les deux pays avaient repris leurs attaques directes pour la première fois depuis la trêve du 8 avril.
L'Iran a «infligé une sévère riposte» à Israël après son bombardement de la banlieue sud de Beyrouth, ont-elles déclaré dans un communiqué. «En conséquence, la cessation de l'opération est annoncée», ajoutent les forces armées, tout en menaçant de représailles plus fortes en cas de nouvelles frappes israéliennes sur le Liban.
Source: AFP
Les hostilités entre Iran et Israël suspendues, les menaces persistent
Les hostilités entre Iran et Israël se sont interrompues lundi, après des frappes réciproques pour la première fois depuis la trêve conclue il y a deux mois, chaque camp menaçant néanmoins l'autre de représailles en cas de nouvelle attaque. L'Iran avait d'abord annoncé l'arrêt de son opération militaire contre Israël, à la suite d'un message du président américain, Donald Trump, exhortant les deux pays à cesser «immédiatement» les hostilités.
«A l'heure actuelle, les hostilités sur ce front ont cessé», a ensuite confirmé le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. Signe d'un possible retour au calme, le principal aéroport international de Téhéran a annoncé tôt mardi un «retour à la normale» de ses conditions d'exploitation, au lendemain de la réouverture de l'espace aérien du pays, partiellement fermé entre dimanche et lundi.
Après 100 jours de guerre et l'entrée en vigueur le 8 avril d'un fragile cessez-le-feu, les explosions et alertes avaient de nouveau retenti à Téhéran ou Tel-Aviv dimanche et lundi. Les attaques ont fait 15 blessés en Iran, selon le chef de l'organisation nationale des urgences.
Depuis dimanche soir, l'Iran a tiré une trentaine de missiles contre Israël selon un responsable militaire israélien, en réponse à une frappe israélienne contre la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah pro-iranien, dans laquelle deux personnes sont mortes et 20 ont été blessées.
Lundi à la mi-journée, le commandement des forces armées iraniennes a annoncé «la cessation de l'opération», qualifiée de «sévère riposte» à Israël. Mais, a-t-il prévenu, «en cas de poursuite de l'agression et des hostilités, y compris dans le sud du Liban, des actions bien plus sévères et répressives qu'auparavant seront entreprises».
Source: AFP
Reprise des vols à l'aéroport Imam Khomeini de Téhéran
Les vols à l'aéroport Imam Khomeini de Téhéran ont repris après avoir été suspendus dans la nuit de dimanche à lundi en raison de bombardements israéliens, selon les agences locales Mehr et Fars.
«Avec le retour à la normale des conditions d'exploitation du secteur aérien national, tous les services opérationnels» ont repris, a indiqué un porte-parole de l'aéroport, Javad Salehi Artimani, cité par ces médias.
Source: AFP
L'armée israélienne dit avoir intercepté une «cible en provenance du Yémen»
L'armée israélienne a annoncé tôt mardi avoir intercepté dans le sud du pays une «cible aérienne suspecte en provenance du Yémen», sans faire état de blessés à ce stade.
«Une cible aérienne suspecte en provenance du Yémen a été interceptée. L'incident est clos. Aucun blessé n'a été signalé», a indiqué l'armée, précisant que l'interception avait eu lieu dans la région d'Eilat.
Source: AFP
Washington frappe un pétrolier dans le golfe d’Oman
Les tensions restent vives au Moyen-Orient. Lundi, les forces américaines ont immobilisé le Marivex, un pétrolier vide immatriculé aux Palaos dans le golfe d’Oman. Selon Washington, le navire tentait de rejoindre l'Iran malgré le blocus imposé aux ports iraniens. Après plusieurs sommations, un F/A-18 a tiré une munition de précision sur ses installations de contrôle et de propulsion.
L'incident intervient dans un climat régional explosif, alors que le détroit d’Ormuz, axe clé du commerce mondial du pétrole et du gaz, reste au centre des tensions. Toute nouvelle escalade pourrait avoir de lourdes conséquences sur les marchés.
Israël exerce son droit à se défendre «chaque fois que nécessaire»
Israël exerce son droit à se défendre «chaque fois que nécessaire», a déclaré lundi Benjamin Netanyahu après avoir ordonné des frappes contre l'Iran en riposte à des tirs de missiles iraniens sur son pays.
«Israël a pleinement le droit de se défendre et nous exerçons ce droit chaque fois que nécessaire», a déclaré le Premier ministre israélien dans une allocution télévisée à l'adresse des Israéliens: «Je vous le dis à vous, comme je le dis avec estime et respect dans mes excellents échanges avec mon ami le président Trump.»
Le Premier ministre israélien a aussi affirmé que les frappes israéliennes sur l'Iran avaient permis de faire cesser les tirs de missiles iraniens. «A l'heure actuelle, les hostilités sur ce front ont cessé, car après les coups que nous avons portés au régime terroriste de Téhéran, celui-ci a cessé de nous attaquer», a dit Benjamin Netanyahu, ajoutant: «si le régime terroriste iranien commet l'erreur de reprendre ses attaques contre nous, nous répondrons avec force.»
Source: ATS
Israël annonce la réouverture des écoles mardi
Israël a indiqué que les écoles à travers le pays, fermées lundi après des tirs de missiles iraniens, rouvriraient mardi.
«Conformément aux directives actualisées du Commandement du front intérieur (branche de l'armée, NDLR), les cours reprendront demain dans l'ensemble des établissements scolaires du pays et se dérouleront entièrement en présentiel», indique un communiqué du ministère de l'Education publié lundi soir.
Le Commandement du front intérieur (défense passive) a par ailleurs annoncé la levée de toutes les restrictions mises en place la veille, notamment sur les rassemblements publics.
Source: AFP
Liban: quatre secouristes blessés après une frappe israélienne à Tyr
Quatre secouristes ont été blessés dans la ville de Tyr dans le sud du Liban, a annoncé la Croix-Rouge libanaise, après une frappe israélienne ayant visé une voiture près de leur bâtiment, selon un média d'Etat.
«Suite à l'attaque survenue devant un centre de la Croix-Rouge libanaise à Tyr, quatre secouristes ont été blessés (...) par des éclats de verre, et ont été transférés à l'hôpital (...)», a indiqué la Croix-Rouge dans un communiqué.
Source: AFP
Une frappe israélienne endommage un site protégé par l'Unesco
Un site classé au patrimoine mondial à Tyr, dans le sud du Liban, a été endommagé par des frappes israéliennes, ont constaté lundi des correspondants de l'AFP, confirmant des déclarations d'un responsable du ministère de la Culture.
Les frappes de dimanche ont causé «le plus grand dommage au site depuis le début de la guerre», explique à l'AFP Ali Badaoui, directeur des sites archéologiques dans le sud du Liban.
Située à une vingtaine de km de la frontière avec Israël, Tyr, l'une des plus anciennes cités du monde méditerranéen, est inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco avec deux sites protégés.
Source: AFP
«Israël et l'Iran doivent immédiatement cesser de tirer»
Donald Trump a affirmé lundi que l'Iran et Israël "(cherchaient) à conclure un cessez-le-feu immédiat", alors que les deux pays ont repris leurs attaques directes pour la première fois depuis la trêve conclue il y a deux mois.
«Les négociations finales sur la 'paix' se poursuivent, sous réserve que l'ignorance ou la stupidité ne viennent pas s'y opposer», a ajouté sur son réseau Truth Social le président américain, qui ne cache pas ses désaccords avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
«Le blocus restera en place, avec toute sa force et son effet, jusqu'à ce qu'un accord final soit conclu. Les choses devraient aller vite».
Quelques minutes auparavant, dans un autre message, le milliardaire républicain avait estimé qu'«Israël et l'Iran (devaient) immédiatement cesser de tirer».
Source: AFP
«Près de 30 missiles» tirés sur Israël
L'Iran a tiré «près de 30 missiles balistiques» sur Israël depuis dimanche soir, a déclaré lundi à la mi-journée un responsable militaire israélien.
«Ils ont tiré près de 30 missiles balistiques vers Israël et les Houthis (rebelles yéménites) en ont ajouté deux de plus, dont l'un est tombé» avant d'atteindre Israël, a déclaré cet officier sous couvert d'anonymat, lors d'un point de presse avec des journalistes étrangers.
Ces tirs n'ont fait aucun blessé, selon les secours israéliens.
Source: AFP