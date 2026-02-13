DE
Trois figures du camp réformateur en Iran ont été libérées

Trois figures du camp réformateur en Iran, arrêtées après les manifestations de janvier contre le pouvoir, ont été libérées sous caution, rapportent les médias locaux ce vendredi.
Publié: 17:58 heures
Une manifestation pour les droits de l'Homme en Iran, à Munich, en Allemagne, le 13 février 2026. (Image d'illustration)
Photo: IMAGO/Bihlmayerfotografie
Trois figures du camp réformateur arrêtées ces derniers jours en Iran dans la foulée des vastes manifestations contre le pouvoir en janvier ont été libérées sous caution, ont rapporté vendredi plusieurs médias iraniens. Le camp réformateur a largement soutenu le président Massoud Pezeshkian lors de la campagne présidentielle de 2024 mais plusieurs personnalités ont pris leurs distances avec le gouvernement et soutenu les manifestants lors du mouvement de contestation contre le pouvoir en janvier.

Le porte-parole du Front des réformateurs, la principale coalition du camp réformiste, Javad Emam, avait ainsi été arrêté dimanche. Il avait été en 2009 l'un des responsables de campagne de Mir Hossein Moussavi, figure de l'opposition iranienne et ancien Premier ministre, assigné à résidence depuis 2011.

L'arrestation de Javad Emam avait suivi celles de trois autres personnalités du camp réformateur, dont Ebrahim Asgharzadeh, un ancien membre du Parlement. Javad Emam et Ebrahim Asgharzadeh «ont été libérés il y a quelques minutes après avoir versé une caution», a déclaré jeudi soir leur avocat Me Hojjat Kermani à l'agence Isna, une information reprise par le quotidien Etemad. Le montant de la caution n'a pas été précisé.

«Atteinte à l'unité nationale»

Azar Mansouri – cheffe depuis 2023 du Front des réformateurs et ex-conseillère de l'ancien président réformateur Mohammad Khatami (1997-2005) – a pour sa part été libérée de prison vendredi «après avoir versé une caution», a précisé son avocat Hojjat Kermani à l'agence de presse Isna. Après le début des manifestations en décembre en Iran, initialement déclenchées par le marasme économique, elle avait soutenu les protestataires. Ces figures du camp réformateur avaient été accusées d'«atteinte à l'unité nationale» et «coordination avec la propagande ennemie», selon l'agence Fars.


