Enquête lancée en Iran après les manifestations meurtrières

Le gouvernement iranien a lancé une commission d'enquête après des manifestations ayant causé des milliers de morts. Ces protestations, déclenchées par la vie chère, ont évolué en un mouvement antigouvernemental.

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement iranien a annoncé vendredi la mise en place d'une commission d'enquête, plus d'un mois après un mouvement de contestation sans précédent, initialement déclenché contre la vie chère mais qui a pris une tournure anti-pouvoir et fait plusieurs milliers de morts

«Une commission d'enquête a été formée avec des représentants des institutions concernées et recueille actuellement des documents et témoignages», a déclaré à l'agence Isna la porte-parole du gouvernement iranien, Fatemeh Mohajerani.

Des milliers de morts

La porte-parole n'a pas précisé si cette commission s'intéresserait aux revendications économiques, qui ont été l'élément déclencheur des manifestations, ou si l'enquête porterait également sur les victimes.

Ces manifestations, qui ont débuté fin décembre avant de prendre de l'ampleur le 8 janvier et d'être réprimées, ont fait plus de 3000 morts, selon le bilan officiel. Les autorités iraniennes affirment que la grande majorité des victimes sont des forces de sécurité ou des passants tués par des «terroristes», à la solde d'Israël et des Etats-Unis.

Des chiffres qui varient

Des ONG, basées à l'étranger, accusent pour leur part les forces de sécurité d'avoir délibérément ciblé les manifestants. L'organisation Human Rights Activists News Agency (HRANA), basée aux Etats-Unis, affirme qu'au moins 7005 personnes ont été tuées au cours des protestations.

«Nous avons honte que de tels événements malheureux se soient produits», a déclaré le président iranien Massoud Pezeshkian, selon des propos publiés jeudi sur le site du gouvernement. «Nous avons constitué des équipes chargées d'enquêter sur les causes», avait-il lui aussi dit sans plus de précisions.