L'Iran ne veut rien lâcher: il promet de répliquer «oeil pour oeil, dent pour dent»

Le président du Parlement iranien, l'influent Mohammad Bagher Ghalibaf, a averti mardi que toute attaque contre les infrastructures de l'Iran entraînerait une réplique de même calibre au onzième jour de la guerre déclenchée par des frappes israélo-américaines.

«Que l'ennemi sache que, quoi qu'il fasse, il y aura assurément une riposte proportionnée et immédiate», a écrit sur X M. Ghalibaf, un ancien militaire.

«Aujourd'hui, nous nous battons oeil pour oeil, dent pour dent, sans compromis ni exception» et «s'ils s'en prennent aux infrastructures, nous les ciblerons» également en représailles, a-t-il ajouté.

Source: AFP