La Maison Blanche répond aux rumeurs de recours à l'arme nucléaire... avec une insulte

La Maison Blanche a démenti mardi en termes vifs envisager l'utilisation de l'arme nucléaire en Iran, dans un message publié sur X par son compte @RapidResponse47.

«Rien de ce que dit le vice-président ici ne 'laisse entendre' cela, bande d'énormes bouffons», lit-on dans ce message de l'exécutif américain, qui répond à un compte associé à l'ancienne candidate démocrate Kamala Harris (@HQNewsNow).

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Ce message auquel la Maison Blanche répond s'appuie sur un discours du vice-président américain pour commenter: «JD Vance persiste et signe après le nouveau message de Trump disant qu'une 'civilisation entière allait mourir ce soir' et laisse entendre que Trump pourrait utiliser des armes nucléaires.»