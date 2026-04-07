Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il n'est jamais apparu en public depuis et son état de santé reste flou.
Les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, tandis qu'Israël vise des cibles du Hezbollah au Liban. De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Au Yémen, les rebelles houtis se sont engagés dans la guerre en fin-mars, après avoir lancé des missiles en direction d'Israël.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3597 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1530 personnes au Liban, dont 130 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Face à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés. Désormais, les Houtis menacent de bloquer un autre passage statégique du commerce mondial: le détroit de Bab el-Mandeb.
La Maison Blanche répond aux rumeurs de recours à l'arme nucléaire... avec une insulte
La Maison Blanche a démenti mardi en termes vifs envisager l'utilisation de l'arme nucléaire en Iran, dans un message publié sur X par son compte @RapidResponse47.
«Rien de ce que dit le vice-président ici ne 'laisse entendre' cela, bande d'énormes bouffons», lit-on dans ce message de l'exécutif américain, qui répond à un compte associé à l'ancienne candidate démocrate Kamala Harris (@HQNewsNow).
Ce message auquel la Maison Blanche répond s'appuie sur un discours du vice-président américain pour commenter: «JD Vance persiste et signe après le nouveau message de Trump disant qu'une 'civilisation entière allait mourir ce soir' et laisse entendre que Trump pourrait utiliser des armes nucléaires.»
Israël annonce avoir mené des frappes d’ampleur sur des infrastructures en Iran. Le point sur la situation
- Frappes israéliennes sur des infrastructures
L’armée israélienne a annoncé mardi avoir achevé une nouvelle série de frappes d’ampleur en Iran, visant «des dizaines de sites d’infrastructure appartenant au régime iranien» dans plusieurs régions du pays. Les autorités iraniennes font état de leur côté d’attaques ayant visé au moins deux ponts dans le centre du pays.
- Des attaques signalées sur l’île de Kharg, cœur des exportations pétrolières
Des explosions ont été signalées mardi à la mi-journée sur l’île pétrolière de Kharg. Selon l’agence Mehr, l’île aurait été visée par une attaque, sans confirmation immédiate sur l’origine des détonations. Déjà à la mi-mars, les États-Unis et Israël avaient mené des frappes sur ce site stratégique pour l’économie iranienne, d’où transite une grande partie des exportations de pétrole.
Des frappes israélo-américaines ont touché un pont près de la ville de Qom, au sud de Téhéran, selon la télévision d’État iranienne citant le vice-gouverneur Morteza Heydari. Cette attaque intervient alors que Donald Trump avait menacé de cibler notamment des ponts iraniens dans son ultimatum fixé à mardi 20h (heure de Washington).
- Un deuxième pont frappé, deux morts
Un pont ferroviaire à Yahya Abad, dans la région de Kashan, a également été visé. Selon un responsable local cité par l’agence Irna, l’attaque a fait deux morts et trois blessés. Cette frappe intervient après celle ayant déjà touché un pont près de Qom.Source: AFP
Tirs devant le consulat israélien à Istanbul, un assaillant tué
Un assaillant a été tué et deux blessés dans la fusillade survenue mardi devant le consulat israélien d'Istanbul, a annoncé le gouverneur provincial Davut Gül, faisant état de deux policiers légèrement blessés.
La chaine publique TRT avait précédemment fait état de deux assaillants tués.
Source: AFP
Trois blessés en Israël après une trentaine d'alertes aux missiles ou roquettes
Les secours israéliens ont annoncé mardi avoir pris en charge trois blessés légers à la suite d'alertes répétées aux tirs de missiles en provenance d'Iran et de roquettes à partir du Liban.
A Nahariya, ville côtière du nord d'Israël, à moins de dix kilomètres de la frontière avec le Liban, les secouristes ont prodigué des soins à une «jeune femme d'une vingtaine d'années, légèrement blessée à la tête par des éclats» après la chute d'une roquette, indique un communiqué du Magen David Adom (MDA), équivalent israélien de la Croix-Rouge.
Les secouristes ont également soigné dans le sud du pays un quadragénaire «légèrement blessé aux membres supérieurs par des débris d'intercepteur», et dans le nord un trentenaire touché «aux membres inférieurs par un éclat», a indiqué le MDA un peu plus tard, sans préciser le lieu exact de ces interventions. Les deux hommes ont ensuite été évacués vers des hôpitaux, ajoute le texte.
Au total depuis minuit, la défense passive recensait à 17h10 (16h10, heure suisse) plus d'une vingtaine d'alertes aux tirs de projectiles en provenance du Liban.
Source: AFP
Le bilan des frappes israéliennes au Liban dépasse 1500 morts
Les frappes israéliennes au Liban ont tué 1530 personnes depuis le début de la guerre entre le Hezbollah pro-iranien et Israël le 2 mars, a indiqué mardi le ministère de la Santé.
Ce nouveau bilan fait état de 102 femmes, 130 enfants et 57 membres du personnel médical tués, et de 4'812 blessés. Le ministère libanais avait recensé la veille 1497 morts.
Source: AFP
Netanyahu confirme qu'Israël a frappé des ponts et des voies ferrées en Iran
L'armée israélienne a frappé mardi des voies ferrées et des ponts en Iran, a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu, en affirmant que ces attaques visaient des infrastructures utilisées par les Gardiens de la Révolution.
«Hier, nos pilotes ont détruit des avions de transport et des dizaines d'hélicoptères sur une base (militaire) iranienne. Aujourd'hui, ils ont frappé les voies ferrées et les ponts utilisés par les Gardiens de la Révolution», l'armée idéologique de la République islamique, a affirmé Netanyahu dans un message vidéo.
«Nous écrasons le régime terroriste en Iran. Mais nous le faisons de plus en plus vigoureusement et avec une puissance grandissante», a-t-il ajouté.
Source: AFP
L'Iran libère deux otages français retenus depuis 2022
Les Français Cécile Kohler et Jacques Paris «sont libres et en chemin vers le territoire français, après trois ans et demi de détention en Iran» où ils avaient longuement été en prison puis assignés à résidence à l'ambassade de France, a annoncé mardi Emmanuel Macron.
Erdogan jure de «combattre le terrorisme»
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a condamné mardi l'attaque survenue devant le consulat israélien d'Istanbul et juré de «combattre toutes les formes de terrorisme».
Selon un bilan officiel, un assaillant a été tué et deux autres blessés ainsi que deux policiers, dans cette fusillade devant les locaux évacués par le personnel diplomatique israélien depuis fin 2023.
Source: AFP
Depuis la Hongrie, JD Vance y va également de ses menaces envers l'Iran
Le vice-président américain JD Vance a déclaré que les Etats-Unis avaient «des outils» dans leur arsenal qu'ils avaient choisi de ne pas utiliser jusqu'à présent contre l'Iran, mardi lors d'une conférence de presse à Budapest.
«Ils doivent savoir que nous avons des outils dans notre arsenal que, jusqu'ici, nous n'avons pas décidé d'utiliser», a-t-il dit, ajoutant que le président Donald Trump «peut décider de les utiliser, et il décidera de les utiliser si les Iraniens ne changent pas de conduite».
Au sujet de l'ultimatum fixé par Donald Trump aux Iraniens de rouvrir le détroit d'Ormuz, JD Vance a estimé qu'il allait «y avoir beaucoup de négociations d'ici là et je suis optimiste quant au fait qu'on parvienne à une bonne issue.»
Le baril de pétrole américain prend plus de 2% après des frappes contre l'île de Kharg
Le cours du baril de pétrole américain WTI grimpe nettement mardi, affichant une hausse de plus de 2% après des informations faisant état de frappes contre l'île de Kharg dans le Golfe, point névralgique de l'industrie pétrole iranienne.
Après avoir hésité plus tôt dans la séance, suspendu à l'ultimatum de Trump contre l'Iran qui expire mardi soir, le prix du baril de West Texas Intermediate, référence américaine, pour livraison en mai, grimpait de 2,05% vers 12h30 GMT, à 114,71 dollars. Il a même progressé brièvement de plus de 3%.
Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juin, gagnait quant à lui 0,41% à 110,22 dollars.
Source: AFP
«Une civilisation entière va mourir ce soir», assène Trump
Donald Trump a lancé mardi un nouvel avertissement envers l'Iran à quelques heures de l'expiration de son ultimatum, menaçant le pays d'un anéantissement total.
«Une civilisation entière va mourir ce soir», a asséné le président américain sur sa plateforme Truth Social, ajoutant: «Je ne veux pas que cela se produise, mais ce sera probablement le cas.»
Source: AFP
L'Iran menace d'actions qui priveront les Etats-Unis et leurs alliés de pétrole et de gaz «pendant des années»
Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique iranienne, ont menacé mardi de mener des actions contre des infrastructures qui «priveront les Etats-Unis et leurs alliés de pétrole et de gaz de la région pendant des années».
«Nous avons fait preuve jusqu'à présent d'une grande retenue dans un esprit de bon voisinage mais ces réserves sont désormais levées», ont averti les Gardiens, dans un communiqué relayé par la télévision d'Etat.
Et d'ajouter: «si l'armée terroriste américaine franchit les lignes rouges, notre riposte s'étendra au-delà de la région».
Source: AFP
Des liaisons ferroviaires annulées en Iran après un avertissement israélien
Les autorités iraniennes ont annoncé mardi l'annulation des liaisons ferroviaires au départ et en direction de Masshad, deuxième ville du pays située dans le nord-est, après un avertissement de l'armée israélienne.
«En raison de la mise en garde immorale du régime sioniste concernant une attaque contre les chemins de fer et par mesure de précaution, tous les trajets de la gare de Mashhad ont été annulés jusqu'à nouvel ordre», a déclaré le gouverneur Hassan Hosseini, cité notamment par les agences Fars et Mehr.
Source: AFP