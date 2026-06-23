Rubio affirme qu'il cherchera à rassurer les alliés du Golfe

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a affirmé mardi à son arrivée à Abou Dhabi qu'il chercherait à rassurer les pays alliés du Golfe sur le protocole d'accord avec l'Iran.

«Ce sera très certainement abordé lors de ces discussions», a-t-il dit à la presse à une question lui demandant s'il cherchera à rassurer les alliés du Golfe, qui ont été durement touchés par les représailles de l'Iran aux frappes américano-israéliennes.

«Certains points ne figurant pas dans le protocole d'accord seront sans aucun doute évoqués, mais celui-ci devra impérativement être traité», a-t-il dit ajoutant qu'une «lecture attentive du protocole d'accord montre bien que lorsqu'on parle, par exemple, d'une cessation complète et définitive des hostilités dans toute la région (...) ce n'est pas possible tant que des mandataires iraniens lancent des missiles et des drones depuis l'Irak et se livrent à des actes terroristes, comme l'ont fait le Hamas et le Hezbollah».

Source: AFP