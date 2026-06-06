Regain de tension au Moyen-Orient

Les Etats-Unis bombardent des radars en Iran

L'armée américaine a annoncé vendredi avoir bombardé, en «légitime défense», des sites de radars en Iran après avoir abattu quatre drones iraniens qui, selon Washington, menaçaient le trafic maritime civil dans la région.

Les forces américaines ont«"abattu quatre drones (...) lancés en direction du détroit d'Ormuz», qui «représentaient une menace immédiate pour le trafic maritime régional», a écrit le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) sur X.

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«Les forces américaines ont ensuite frappé des sites de radars de surveillance côtière iraniens à Goruk et sur l'île de Qeshm afin de se défendre contre de nouvelles attaques,» a ajouté le Centcom. «Les forces américaines restent vigilantes et prêtes à répondre, dans le cadre de la légitime défense, à toute agression injustifiée de l'Iran», a-t-il ajouté.

Malgré le cessez-le-feu théoriquement en vigueur entre les deux pays, les Etats-Unis ont déjà mené en début de semaine des frappes au sol en Iran à la suite de ce qui a été décrit par Washington comme des attaques iraniennes. Mardi soir, l'île de Qeshm avait été frappée par l'armée américaine.

Source: AFP