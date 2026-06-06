Regain de tension au Moyen-Orient

Les Etats-Unis bombardent des radars en Iran
L'armée américaine a annoncé vendredi avoir bombardé, en «légitime défense», des sites de radars en Iran après avoir abattu quatre drones iraniens qui, selon Washington, menaçaient le trafic maritime civil dans la région.
Les forces américaines ont«"abattu quatre drones (...) lancés en direction du détroit d'Ormuz», qui «représentaient une menace immédiate pour le trafic maritime régional», a écrit le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) sur X.
«Les forces américaines ont ensuite frappé des sites de radars de surveillance côtière iraniens à Goruk et sur l'île de Qeshm afin de se défendre contre de nouvelles attaques,» a ajouté le Centcom. «Les forces américaines restent vigilantes et prêtes à répondre, dans le cadre de la légitime défense, à toute agression injustifiée de l'Iran», a-t-il ajouté.
Malgré le cessez-le-feu théoriquement en vigueur entre les deux pays, les Etats-Unis ont déjà mené en début de semaine des frappes au sol en Iran à la suite de ce qui a été décrit par Washington comme des attaques iraniennes. Mardi soir, l'île de Qeshm avait été frappée par l'armée américaine.
Source: AFP
Explosions près de l'aéroport de Koweït et à Bahreïn
L'Iran a tiré sept missiles contre le Koweït et Bahreïn, a annoncé samedi l'armée américaine, précisant que six avaient été interceptés et que le dernier n'avait pas atteint sa cible.
«L'Iran a tiré sept missiles balistiques vers le Koweït et Bahreïn (...) selon les premières évaluations, six ont été interceptés et un septième n'a pas atteint sa cible prévue», a écrit l'armée américaine sur X, ajoutant qu'il n'y avait pas de blessé dans ses rangs à ce stade et niant tout dégât sur l'une de ses infrastructures à Bahreïn.
Les Gardiens de la Révolution iraniens avait affirmé plus tôt avoir frappé des «bases ennemies» dans la région après des bombardements américains contre des installations radars en Iran.
Source: AFP
L'Iran appelle le président libanais à sauver son pays d'Israël
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a appelé samedi le président libanais Joseph Aoun, qui avait sommé la veille Téhéran de ne plus «intervenir» dans les affaires de son pays, à «sauver» le Liban contre son «vrai ennemi», Israël.
«D'après les propos de M. Aoun, on pourrait croire que c'est l'Iran qui a occupé un cinquième du Liban, déplacé un quart des Libanais et bombarde son pays quotidiennement. Si le Liban avait été une monnaie d'échange pour l'Iran, nous aurions conclu un accord depuis longtemps. Sauvez le Liban de votre véritable ennemi, Monsieur le président», a écrit M. Araghchi sur X.
Source. AFP
Le président libanais somme l'Iran à ne «plus intervenir» dans son pays
Le président libanais, Joseph Aoun, a sommé l'Iran de ne plus «intervenir» dans son pays, dans une interview à la chaîne CNN diffusée vendredi, et affirmé au Hezbollah soutenu par Téhéran que la diplomatie était la seule solution au conflit avec Israël.
«Ce n'est pas votre pays, c'est le nôtre (...) Vous n'avez pas à intervenir dans notre pays», a lancé le dirigeant libanais à l'adresse de l'Iran.
«Le Hezbollah doit comprendre qu'il (n'y a pas) d'autre solution que de s'asseoir et de parler, pas d'autre moyen (...) de sauver ce qu'il reste sauf à travers la négociation et la diplomatie», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Le Liban ne veut pas être utilisé comme «moyen de pression» dans les pourparlers
Le premier ministre libanais Nawaf Salam a exhorté vendredi l'Iran à cesser d'utiliser son pays comme «moyen de pression» dans les discussions avec les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.
«Si je peux adresser un mot à l'Iran, c'est celui-ci: ayez pitié de notre sud, cessez de le traiter (...) comme un moyen de pression visant à améliorer les termes de vos négociations», a déclaré le dirigeant lors d'une conférence de presse organisée pour un appel aux dons pour le Liban.
Téhéran exige que tout accord avec Washington englobe la fin des hostilités sur le front libanais, où Israël combat le Hezbollah pro-iranien.
Source: AFP
L'Iran aurait tiré des «missiles d'avertissement» contre deux navires américains, les USA nient
L'armée iranienne a dit vendredi avoir tiré des «missiles d'avertissement» contre deux navires américains en mer d'Oman, après des escarmouches dans le Golfe cette semaine qui fragilisent le cessez-le-feu en vigueur avec les Etats-Unis depuis le 8 avril.
Dans un communiqué relayé par l'agence de presse gouvernementale Irna, elle affirme que «les destroyers hostiles DDG-103 et DDG-8 ont quitté la mer d'Oman pour se diriger vers l'océan Indien (...) à la suite de tirs de missiles d'avertissement», à une date qui n'est pas précisée.
L'armée américaine a démenti vendredi ces affirmations. «Les forces iraniennes n'ont PAS attaqué ni ouvert le feu sur des navires de guerre de l'US Navy. Le faire constituerait une violation flagrante du cessez-le-feu», a affirmé le Centcom, commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, dans un message publié sur X.
Source: AFP
Tsahal annonce qu'elle va attaquer trois villages du Sud Liban
L'armée israélienne a annoncé vendredi qu'elle allait viser le mouvement pro-iranien Hezbollah dans trois localités du sud du Liban et appelé la population de ces villages au nord du fleuve Litani à évacuer.
L'appel à évacuer concerne les villages d'Arqoun, Aarnaya, et Kfar Fila, à une quarantaine de kilomètres au sud de Beyrouth, selon le message publié sur les réseaux sociaux par le colonel Avichay Adraee, porte-parole arabophone de l'armée israélienne.
Allié de l'Iran, le Hezbollah a rejeté jeudi par la voix de son chef, Naïm Qassem, l'accord de cessez-le-feu au Liban annoncé la veille à Washington, en réclamant un retrait total des forces israéliennes du sud du pays et menaçant le nord d'Israël de nouvelles attaques.
Source: AFP
Des frappes israéliennes nocturnes sur Tyr ont tué au moins 7 personnes
Des frappes nocturnes israéliennes sur la ville de Tyr, dans le sud du Liban, ont tué sept personnes, a indiqué vendredi à l'AFP une source au sein de la défense civile.
Une frappe près de l'hôpital Jabal Amel a fait quatre morts et sept blessés, en endommageant légèrement l'établissement. Une autre attaque a tué trois personnes et en a blessé cinq autres dont deux enfants, selon cette source.
Source: AFP
Huit morts dans des frappes israéliennes au Liban
Des frappes israéliennes ont fait huit morts et huit blessés jeudi dans l'est et le sud du Liban, a annoncé le ministère de la Santé, au lendemain de l'annonce à Washington d'un nouveau cessez-le-feu avec Israël.
Cinq personnes ont été tuées dans une frappe dans l'est du pays et trois autres près de la ville de Tyr, dans le sud, selon le ministère qui précise que trois enfants et trois femmes figurent parmi les blessés.
Source: AFP
Un soldat israélien tué dans le sud du Liban malgré l'accord de cessez-le-feu
L'armée israélienne a annoncé jeudi que l'un de ses soldats avait été tué dans le sud du Liban, sa première perte depuis l'annonce mercredi d'un nouvel accord de cessez-le-feu.
Le capitaine Eitan Shmuel Lemberg, 21 ans, «est tombé au combat», a indiqué l'armée dans un bref communiqué. Une source militaire a précisé à l'AFP qu'il avait été tué par un missile tiré par le Hezbollah en direction d'un char israélien.
Source: AFP