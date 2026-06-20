Le président iranien affirme que son pays ne cherche pas la bombe atomique

Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a réitéré dimanche que l'Iran ne cherchait pas à se procurer la bombe atomique tout en insistant sur son droit à poursuivre l'enrichissement d'uranium, avant des discussions avec les Etats-Unis prévus dans l'après-midi en Suisse.

«Cela n'a rien de nouveau, et nous pouvons également affirmer par écrit que nous n'avons aucune intention de fabriquer une bombe», a déclaré Massoud Pezeshkian, cité par le site de la présidence iranienne. «Toutefois, nous ne renoncerons pas à notre droit à l'enrichissement», a-t-il ajouté, alors que le Traité de non-prolifération (TNP), dont l'Iran est signataire, garantit ce droit à des fins civiles.

Source: AFP