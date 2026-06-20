Le président iranien affirme que son pays ne cherche pas la bombe atomique
Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a réitéré dimanche que l'Iran ne cherchait pas à se procurer la bombe atomique tout en insistant sur son droit à poursuivre l'enrichissement d'uranium, avant des discussions avec les Etats-Unis prévus dans l'après-midi en Suisse.
«Cela n'a rien de nouveau, et nous pouvons également affirmer par écrit que nous n'avons aucune intention de fabriquer une bombe», a déclaré Massoud Pezeshkian, cité par le site de la présidence iranienne. «Toutefois, nous ne renoncerons pas à notre droit à l'enrichissement», a-t-il ajouté, alors que le Traité de non-prolifération (TNP), dont l'Iran est signataire, garantit ce droit à des fins civiles.
Source: AFP
Cassis rencontre son homologue iranien au Bürgenstock
Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a rencontré dimanche matin son homologue iranien Abbas Araghchi au Bürgenstock. Le début du sommet en lui-même est prévu dans l'après-midi, selon Téhéran. Les deux ministres ont discuté pendant environ 45 minutes, avant le début officiel du «sommet du lac des Quatre-Cantons» entre les Etats-Unis et l'Iran. La délégation iranienne, arrivée samedi soir en Suisse, est emmenée par le nouvel homme fort du régime, le président du Parlement Mohammad Ghalibaf.
Selon le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaeil Baghaei, cité par l’agence officielle IRNA, la rencontre ne devrait durer qu'un seul jour. Après des bilatérales entre l'Iran et chacun des deux médiateurs, le Qatar et le Pakistan, le format quadrilatéral Etats-Unis/Iran/Qatar/Pakistan doit démarrer dans l'après-midi, a-t-il ajouté. La Suisse représente elle les intérêts américains en Iran. Et elle sécurise la rencontre nidwaldienne, notamment avec jusqu'à 2000 militaires et policiers.
Source: ATS
Les premières discussions bilatérales ont commencé au Bürgenstock
Les entretiens bilatéraux préliminaires ont débuté dimanche au complexe hôtelier de Bürgenstock afin de définir le cadre des discussions de la table ronde avec l'Iran, les Etats-Unis, le Pakistan et le Qatar.
La phase la plus intense des négociations est prévue dans l'après-midi. Présent, le ministre suisse des Affaires étrangères, Ignazio Cassis a d'ores et déjà a rencontré ce matin son homologue iranien, Abbas Araghchi.
Source: AFP
Les discussions tourneront autour du Liban, affirme Téhéran
Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, a clairement indiqué aux médias d'Etat iraniens que Téhéran considère actuellement qu'une clause essentielle du mémorandum signé par les États-Unis et l'Iran a été violée. Cette clause concerne la cessation des hostilités sur tous les fronts, «y compris au Liban», comme l'a souligné Esmail Baghaei.
«Nous savons que cette clause n’a pas été appliquée et que les Etats-Unis n’ont pas été en mesure ou n’ont pas voulu en assurer l’application», a-t-il déclaré, critiquant les Etats-Unis. Israël continue de bafouer ses obligations à cet égard. Par conséquent, «cette question est au cœur des discussions d’aujourd’hui».
Les médiateurs pakistanais sont arrivés en Suisse pour les pourparlers
Les médiateurs pakistanais, le Premier ministre Shehbaz Sharif et le chef de l'armée Asim Munir, sont arrivés dimanche en Suisse où ils vont piloter dans la journée les pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran, a annoncé la diplomatie pakistanaise sur X.
Le vice-président américain, JD Vance, et le négociateur en chef iranien Mohammad Bagher Ghalibaf doivent prendre part à ces pourparlers indirects pour trouver une paix durable au Moyen-Orient, qui doivent se tenir dans l'hôtel de luxe du Bürgenstock, près du lac de Lucerne.
Source: AFP
Sept morts au Liban après des frappes israéliennes
Des frappes israéliennes dans une localité dans l'est du Liban ont fait cinq morts samedi, dont un enfant et une femme, et tué deux Palestiniens dans la région de Tyr dans le sud, a annoncé le ministère de la Santé.
Ces frappes ont eu lieu avant une interruption constatée par un correspondant de l'AFP à partir de la fin de la journée, lorsque l'armée israélienne a reçu l'ordre de cesser les affrontements avec le Hezbollah dans le sud du Liban, tout en continuant d'y opérer «de manière défensive».
Source: AFP
Trump menace d'imposer un péage américain dans le détroit d'Ormuz
Donald Trump a affirmé samedi que les Etats-Unis pourraient imposer un péage dans le détroit d'Ormuz si les négociations avec l'Iran venaient à échouer au bout des 60 jours de cessez-le-feu prévus actuellement.
«Il n'y aura AUCUN PEAGE dans le détroit d'Ormuz pendant les 60 jours de la période de cessez-le-feu, et il n'y aura AUCUN péage après l'expiration de la période de 60 jours, à moins qu'il ne soit imposé par les Etats-Unis d'Amérique, si un accord n'était pas trouvé, pour les services rendus comme ange gardien des pays du Moyen-Orient et à des fins de remboursement des coûts passés, présents, et futurs», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social.
Source: AFP
Tsahal a reçu l'ordre de cesser le feu au Liban
Un responsable militaire israélien a déclaré samedi que l'armée avait reçu l'ordre de la direction politique du pays de cesser les affrontements avec le Hezbollah dans le sud du Liban, tout en continuant à y opérer «de manière défensive».
L'armée «a reçu des directives actualisées de l'échelon politique pour cesser le feu», a indiqué ce responsable, ajoutant que les troupes «ne mènent pas de frappes proactives» mais opèrent «de manière défensive» au sein de la bande territoriale du sud du Liban occupée par Israël, qui la désigne comme une «zone de sécurité».
Source: AFP
L'armée américaine dit rester «vigilante»
Les forces armées américaines demeurent «vigilantes» pour appliquer l'accord de cessez-le-feu avec l'Iran, a déclaré samedi le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom), après l'annonce par Téhéran de la nouvelle fermeture du détroit d'Ormuz en représailles aux frappes israéliennes au Liban.
Selon le Centcom, les traversées du détroit d'Ormuz ont persisté de manière sûre samedi, avec le passage de 55 navires marchands.
Source: AFP
L'Iran envoie une délégation en Suisse pour négocier dimanche
Le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé la tenue dimanche en Suisse de discussions "techniques" américano-iraniennes en présence de représentants du Pakistan et du Qatar, pays médiateurs.
Les négociateurs iraniens ont quitté le pays samedi pour la Suisse, a de son côté annoncé un média d'Etat. Le protocole d'accord conclu cette semaine par Téhéran et Washington prévoit le lancement de tractations d'une durée de 60 jours en vue de parvenir à un accord final, qui seront centrées sur le programme nucléaire iranien.
Source: ATS
L'Iran prévient les Etats-Unis que l'accord est «en danger»
Le ministère iranien des Affaires étrangères a prévenu samedi les Etats-Unis que le protocole d'accord conclu entre les deux pays serait «en danger» si ses provisions n'étaient pas appliquées rapidement, en pleine flambée de violences au Liban.
«L'autre partie doit prendre les mesures nécessaires dès que possible, ou alors le protocole d'accord tout entier», qui prévoit notamment la cessation des hostilités au Liban «sera en danger», a affirmé le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï, cité par l'agence officielle Irna.
Source: AFP
L'Iran referme le détroit d'Ormuz après les frappes israéliennes au Liban
Le commandement central de l'armée iranienne a annoncé samedi qu'il avait de nouveau fermé le stratégique détroit d'Ormuz, en réaction aux attaques d'Israël dans le sud du Liban violant selon lui le protocole d'accord conclu avec les États-Unis.
«Il est par la présente annoncé que le détroit d'Ormuz sera fermé au trafic maritime (...) cette première mesure est une réponse à la violation des engagements par l'ennemi», a déclaré l'état-major central Khatam-al Anbiya, dans un communiqué diffusé par la télévision d'Etat.
«Si l'agression se poursuit, d'autres mesures seront planifiées et mises en oeuvre pour contraindre l'ennemi à respecter ses obligations», a-t-il ajouté.
Source: AFP