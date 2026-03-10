Pour l'UE, la Russie est le seul «gagnant» de la guerre au Moyen-Orient

«Jusqu'à présent, il n'y a qu'un seul gagnant dans cette guerre: la Russie», a déclaré Antonio Costa, président du Conseil européen, devant les ambassadeurs de l'UE à Bruxelles.

Avec la hausse des prix des hydrocarbures, elle «obtient de nouvelles ressources pour financer sa guerre contre l'Ukraine», a-t-il averti, appelant à ne pas relâcher la pression sur la Russie, plus de quatre ans après son invasion de l'Ukraine en février 2022.

Les prix des hydrocarbures flambent depuis le début des bombardements massifs américano-israéliens contre l'Iran, qui ont aussi impacté les pays exportateurs du Golfe. Lundi, le pétrole est passé au-dessus des 100 dollars le baril. Afin d'alléger les tensions sur le marché des hydrocarbures, le gouvernement américain a autorisé jeudi, et pour un mois, la livraison de pétrole russe sous sanction vers l'Inde.

Moscou profite également de la forte demande de matériel militaire au Moyen-Orient, qui aurait «autrement pu être envoyé en Ukraine», a encore déploré M. Costa.

Source: AFP