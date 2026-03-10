Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 486 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de sept soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait 13 morts.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre Liban, bastion du Hezbollah.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Les compagnies Swiss et Edelweiss s'affairent à rapatrier les ressortants suisses bloqués au Moyen-Orient. Selon le DFAE, 3349 voyageurs suisses étaient toujours bloqués au Moyen-Orient, dimanche 8 mars.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé: le prix du pétrole a frôlé les 120 dollars le baril et le gaz européen s'est envolé de 30%.
Pour l'UE, la Russie est le seul «gagnant» de la guerre au Moyen-Orient
«Jusqu'à présent, il n'y a qu'un seul gagnant dans cette guerre: la Russie», a déclaré Antonio Costa, président du Conseil européen, devant les ambassadeurs de l'UE à Bruxelles.
Avec la hausse des prix des hydrocarbures, elle «obtient de nouvelles ressources pour financer sa guerre contre l'Ukraine», a-t-il averti, appelant à ne pas relâcher la pression sur la Russie, plus de quatre ans après son invasion de l'Ukraine en février 2022.
Les prix des hydrocarbures flambent depuis le début des bombardements massifs américano-israéliens contre l'Iran, qui ont aussi impacté les pays exportateurs du Golfe. Lundi, le pétrole est passé au-dessus des 100 dollars le baril. Afin d'alléger les tensions sur le marché des hydrocarbures, le gouvernement américain a autorisé jeudi, et pour un mois, la livraison de pétrole russe sous sanction vers l'Inde.
Moscou profite également de la forte demande de matériel militaire au Moyen-Orient, qui aurait «autrement pu être envoyé en Ukraine», a encore déploré M. Costa.
Source: AFP
L'Iran poursuivra ses attaques «aussi longtemps que nécessaire»
Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a affirmé mardi qu'il était prêt à se battre «aussi longtemps que nécessaire» contre les Etats-Unis et Israël, contredisant le président américain Donald Trump qui avait assuré la veille que la guerre allait «se terminer bientôt».
«Nous sommes prêts à poursuivre les frappes de missiles contre eux aussi longtemps que nécessaire et chaque fois que cela sera nécessaire», a déclaré le ministre iranien à la chaîne américaine PBS News, ajoutant que des négociations avec Washington «ne sont plus à l'ordre du jour».
Source: AFP
Menacé par les USA, l'Iran affirme ne pas avoir «peur» des «menaces vides» de Trump
L'Iran n'a «pas peur» des «menaces vides» de Donald Trump, a déclaré mardi le chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, en réponse au président américain qui a juré de frapper «plus fort» si Téhéran bloquait l'acheminement de pétrole dans la région.
«L'Iran n'a pas peur de vos menaces vides. Des plus puissants que vous ont essayé d'éliminer la nation iranienne et n'ont pas réussi. Faites attention à ne pas être éliminé vous-même!», a écrit Ali Larijani sur X.
Source: AFP
Plusieurs fortes explosions entendues à Doha
Plusieurs fortes explosions ont été entendues mardi à Doha, capitale du Qatar, ont rapporté des journalistes de l'AFP, l'Iran poursuivant ses attaques de représailles contre ses voisins du Golfe abritant des bases militaires américaines.
Dans un communiqué publié sur X, le ministère de la Défense a dit avoir «intercepté une attaque de missile». Le ministère de l'Intérieur a de son côté fait état d'un «niveau de menace sécuritaire élevé», appelant les habitants à rester chez eux et à s'éloigner des fenêtres.
Source: AFP
De nouvelles frappes israéliennes secouent Téhéran
L'armée israélienne a annoncé mardi avoir lancé une nouvelle série de frappes sur Téhéran, après avoir visé dans la nuit «un complexe souterrain» des Gardiens de la Révolution dans la capitale iranienne.
De puissantes explosions ont été entendues mardi dans la capitale iranienne, a constaté un journaliste présent sur place, au onzième jour de la guerre qui oppose les Etats-Unis et Israël à l'Iran.
Les détonations ont retenti dans le centre de Téhéran, des médias iraniens faisant eux état d'explosions dans plusieurs quartiers de la capitale.
Source: AFP
Réunion du G7 à Paris pour stabiliser le prix du pétrole
La France multiplie les initiatives face aux cours pétroliers chahutés par la guerre au Moyen-Orient et organise mardi un «G7 Energie», au lendemain d'un G7 Finances déjà focalisé sur le même sujet.
«Nous réunirons le G7 Energie en marge du sommet international du nucléaire qui se tient à Paris, pour avancer sur cette question-là (le prix du pétrole, ndlr), avec un objectif qui est de baisser les prix», a affirmé mardi sur France 2 Maud Bregeon, ministre déléguée à l'Energie.
Cette nouvelle réunion, qui rassemblera les ministres de l'Energie des pays du G7, doit leur permettre d'échanger «sur les impacts de la situation actuelle pour le secteur énergétique mondial», les enjeux d'approvisionnement en pétrole et en gaz et «leurs conséquences sur les prix», a fait savoir à la presse le ministère français de l'Economie, chargé notamment de la souveraineté énergétique.
Source: AFP
Après l'attaque de drones, l'Azerbaïdjan envoie de l'aide humanitaire en Iran en signe d'apaisement
L'Azerbaïdjan a annoncé mardi avoir envoyé une aide humanitaire à l'Iran, un timide signe d'apaisement des tensions quelques jours après une attaque de drones qui a fait craindre que la guerre au Moyen-Orient ne s'étende au Caucase.
Bakou avait promis des représailles après avoir accusé Téhéran d'avoir tiré quatre drones sur l'exclave azerbaïdjanaise du Nakhitchevan, qui borde l'Iran, touchant notamment un aéroport et faisant quatre blessés.
La république islamique avait démenti être à l'origine de cette attaque et avait accusé Israël, un allié de l'Azerbaïdjan, d'être responsable.
Malgré cet incident, le ministère azerbaïdjanais des Situations d'urgence a déclaré mardi avoir expédié plusieurs tonnes de nourriture et de médicaments en Iran en guise d'aide humanitaire.
Source: AFP
Au Liban, plus de 100'000 nouveaux déplacés par la guerre en 24 heures
Plus de 667'000 personnes ont été déplacées par les frappes israéliennes sur le Liban, soit une augmentation de 100'000 personnes en 24 heures, a annoncé mardi le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR).
Au moment où le pays est soumis à d'intenses bombardements israéliens depuis lundi, «plus de 667'000 personnes au Liban se sont enregistrées comme déplacées sur la plateforme en ligne du gouvernement, soit une augmentation de 100'000 personnes en une seule journée», a rapporté devant la presse à Genève Karolina Lindholm Billing, représentante du HCR dans ce pays.
Source: AFP
Benjamin Netanyahu affirme qu'il n'en a pas encore fini avec l'Iran
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé mardi qu'Israël «brisait les os» du pouvoir iranien depuis le début de l'offensive menée conjointement avec les Etats-Unis depuis le 28 février, mais n'en avait «pas encore fini».
«Nous aspirons à amener le peuple iranien à briser le joug de la tyrannie, en fin de compte, cela dépend d'eux» a déclaré Netanyahu lors d'une visite dans un centre d'urgence du ministère de la Santé israélien. «Il ne fait aucun doute qu'avec les actions menées jusqu'à présent, nous sommes en train de leur briser les os, et nous n'en avons pas encore fini», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Explosion entendue à Jérusalem après une alerte aux missiles iraniens
Une explosion a été entendue mardi matin à Jérusalem, où les sirènes d'alerte ont retenti après une alerte aux missiles iraniens de l'armée israélienne, ont rapporté des journalistes de l'AFP.
«Il y a peu de temps, des missiles ont été tirés depuis l'Iran en direction du territoire de l'Etat d'Israël», a déclaré l'armée dans un communiqué, en ajoutant que les systèmes de défense antiaérienne étaient entrés en action.
Le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, a indiqué qu'aucune victime n'avait été signalée.
Source: AFP
Israël annonce mener des frappes imminentes au Sud-Liban
L'armée israélienne a prévenu mardi qu'elle allait mener des frappes imminentes sur Tyr et Saïda, dans le sud du Liban, contre le mouvement pro-iranien Hezbollah, et appelé les habitants de plusieurs immeubles à évacuer leur logement.
L'armée «va bientôt attaquer des infrastructures militaires appartenant à l'organisation terroriste du Hezbollah» dans ces deux villes, annonce un communiqué qui appelle les habitants d'immeubles signalés sur une carte à «évacuer immédiatement» dans un rayon d'au moins 300 mètres.
Source: AFP
Après les propos de Trump, le prix du gaz européen recule de 15%
Le prix du gaz européen a reculé d'environ 15% mardi, dans la foulée de ceux du pétrole, après des propos de Donald Trump assurant que la guerre avec l'Iran est «quasiment» finie. Le marché fait volte-face après une déclaration inattendue de Donald Trump en fin de journée lundi, assurant que la guerre est «quasiment» finie.
Source: AFP