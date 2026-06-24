Nouvelle réunion technique prévue fin juin en Suisse

Nouvelle rencontre prévue en Suisse

Une réunion technique est prévue le 29 ou 30 juin en Suisse avec les Iraniens. C'est ce qu'a affirmé mercredi le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio en visite au Koweït. Les Etats-Unis seront «complètement alignés» avec leurs alliés du Golfe dans les discussions, a-t-il ajouté.

Avant une réunion avec les membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG), Marco Rubio a affirmé que les Etats-Unis voulaient «discuter avec eux de chaque décision prise concernant» la négociation en cours avec Téhéran.

En ce qui concerne le détroit d'Ormuz, point de discorde de ces tractations, il a souligné qu'aucun autre pays que l'Iran ne soutenait l'imposition de frais pour son passage.

Source: ATS