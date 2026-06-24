Nouvelle réunion technique prévue fin juin en Suisse

Nouvelle rencontre prévue en Suisse
Une réunion technique est prévue le 29 ou 30 juin en Suisse avec les Iraniens. C'est ce qu'a affirmé mercredi le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio en visite au Koweït. Les Etats-Unis seront «complètement alignés» avec leurs alliés du Golfe dans les discussions, a-t-il ajouté.
Avant une réunion avec les membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG), Marco Rubio a affirmé que les Etats-Unis voulaient «discuter avec eux de chaque décision prise concernant» la négociation en cours avec Téhéran.
En ce qui concerne le détroit d'Ormuz, point de discorde de ces tractations, il a souligné qu'aucun autre pays que l'Iran ne soutenait l'imposition de frais pour son passage.
Source: ATS
Furieux, Trump riposte au camouflet du Congrès américain
Donald Trump a dénoncé mardi soir une résolution symbolique adoptée par le Congrès américain pour ordonner le retrait des forces américaines dans le conflit contre l'Iran, affirmant qu'il avait poussé la République islamique «dans les cordes».
«Donc, j'ai envoyé l'Iran 'dans les cordes', prêt à s'effondrer (...) et le Sénat américain décide d'organiser un vote inopportun et insensé sur la loi sur les pouvoirs de guerre», s'est agacé le président américain sur sa plateforme Truth Social, alors que Washington et Téhéran négocient pour une fin durable au conflit au Moyen-Orient.
Source: AFP
Des pourparlers entre l'Iran et les pays du Golfe sont prévus en Arabie saoudite
Des discussions sur une réconciliation entre les pays du Golfe et l'Iran sont prévues en Arabie saoudite, a affirmé mercredi à l'AFP un diplomate au fait des préparatifs.
Un sommet régional visant à renouer les liens entre les Etats arabes du Golfe, l'Iran et potentiellement d'autres pays voisins après la guerre au Moyen-Orient devrait se tenir dans la capitale saoudienne Ryad, indépendamment des pourparlers en cours entre les Etats-Unis et l'Iran, a déclaré ce diplomate, sans préciser la date prévue de la rencontre.
Source: AFP
Trump dit que l'Iran lui a assuré qu'il n'y aurait pas de péage à Ormuz
Donald Trump a assuré mercredi que l'Iran avait garanti aux Etats-Unis qu'il n'y aurait pas de péage dans le détroit d'Ormuz, point d'achoppement des discussions entre les deux pays.
«L'Iran a informé les Etats-Unis que, malgré les informations contraires diffusées par les médias menteurs perturbateurs, il n'y a AUCUN PEAGE, AUCUN FRAIS D'ASSURANCE ET AUCUN AUTRE FRAIS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT demandés ou perçus par l'Iran sur les navires transitant par le détroit d'Ormuz», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social.
Source: AFP
Marco Rubio s'engage auprès du président émirati à garantir la sécurité des Emirats
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a discuté mardi de l'accord entre les Etats-Unis et l'Iran avec le président émirati Mohammed ben Zayed, à Abou Dhabi, et s'est engagé à garantir la sécurité de son pays.
«Ils ont évoqué le protocole d'accord conclu par le président Trump avec l'Iran, les efforts visant à garantir un passage total et sécurisé dans le détroit d'Ormuz, ainsi que l'importance de la paix et de la stabilité dans la région«, a affirmé son porte-parole Tommy Pigott, ajoutant que Marco Rubio avait «réaffirmé l'engagement des Etats-Unis en faveur de la sécurité des Emirats.»
Source: AFP
L'AIEA assure que les inspections nucléaires en Iran auront lieu
Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi a affirmé mercredi que les inspections de sites nucléaires iraniens auraient bien lieu, sans pouvoir dire à ce stade quand.
Le protocole d'accord signé par Washington et Téhéran dit «explicitement» que les activités nucléaires qui seront menées pour diluer l'uranium hautement enrichi «seront supervisées par l'AIEA» et «pour ça, évidemment, il faudra que nous procédions à des inspections», a déclaré Rafael Grossi, en marge d'une visite au Japon.
Il a ajouté que la date et les lieux d'inspection étaient en discussion, la décision devant être bientôt prise «en collaboration et en coopération avec le gouvernement iranien».
Source: AFP
Les pourparlers techniques USA-Iran reprendront «la semaine prochaine»
Les pourparlers techniques entre les Etats-Unis et l'Iran reprendront «la semaine prochaine», a annoncé mercredi le Pakistan, pays médiateur dans ce processus destiné à mettre un terme à la guerre au Moyen-Orient.
«Les pourparlers reprendont la semaine prochaine, je pense mardi», a déclaré lors d'un point presse Tahir Andrabi, porte-parole du ministère pakistanais des Affaires étrangères, évoquant aussi la possibilité que ces pourparlers, dont le premier round a eu lieu en début de semaine en Suisse, puissent reprendre lundi ou mercredi prochains.
Source: AFP
L'Iran estime que le protocole conclu avec les Etats-Unis est «la déclaration de défaite de l'Amérique»
Le protocole d'accord conclu entre l'Iran et les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre est «la déclaration de défaite de l'Amérique», a déclaré mercredi le chef de l'équipe de négociation iranienne, Mohammad Bagher Ghalibaf.
«Le mémorandum d'entente d'Islamabad n'est pas le fruit de pressions ou de la coercition, mais plutôt celui de la résistance et de la détermination de la courageuse nation iranienne», a déclaré Mohammad Bagher Ghalibaf lors d'une conférence à Bakou en Azerbaïdjan, retransmise à la télévision iranienne.
«C'est pourquoi le mémorandum d'entente d'Islamabad a pris la valeur d'une déclaration de défaite pour l'Amérique», a dit celui qui est aussi le président du Parlement, ajoutant que la sécurité au Moyen-Orient devait dorénavant être assurée par les pays de la région.
Source: AFP
Entretien téléphonique entre l'Iran et le Hamas à propos des pourparlers Téhéran-Washington
Le chef de la diplomatie iranienne s'est entretenu avec un haut responsable du Hamas palestinien au sujet des pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis, a rapporté mercredi la télévision d'Etat, sur fond de tractations diplomatiques pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.
Abbas Araghchi a également discuté avec Bassem Naïm, membre du bureau politique du mouvement islamiste palestinien allié de l'Iran, des «derniers développements» dans la région ainsi que de «la Palestine», a ajouté la télévision iranienne.
Cet appel intervient après la conclusion la semaine dernière entre l'Iran et les Etats-Unis d'un protocole d'accord pour mettre fin durablement aux hostilités au Moyen-Orient. Le texte ne mentionne pas Gaza mais prévoit «la cessation immédiate et permanente des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban».
Source: AFP
Le Congrès américain adopte une résolution symbolique
Le Sénat américain a adopté mardi une résolution pour ordonner le retrait des forces américaines dans le conflit face à l'Iran, un revers avant tout symbolique pour Donald Trump puisque le texte n'aura pas force de loi.
La résolution, déjà adoptée par la Chambre, a été approuvée avec 50 voix pour et 48 contre. En raison des règles du Congrès, le président républicain n'aura même pas besoin d'y opposer son veto.
Sans ses missiles l'Iran aurait fini «comme Gaza»
Le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé mardi que sans missile l'Iran aurait fini «rasé comme Gaza» durant la guerre déclenchée par Israël et les Etats-Unis, réitérant que le programme balistique n'était pas négociable.
«Si les missiles dont nous disposons pour notre défense n'existaient pas, Israël et les Etats-Unis auraient rasé l'Iran comme Gaza», a déclaré Massoud Pezeshkian lors d'une visite au Pakistan, médiateur dans les pourparlers entre Téhéran et Washington pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. «Nous ne négocierons jamais avec personne, en aucune circonstance, jamais, nos capacités de défense», a insisté le président iranien.
Une menace «existentielle» pour Israël
Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, dont le pays a contribué à la signature du protocole d'accord entre l'Iran et les Etats-Unis, a souligné que le texte «ne fai(sait) absolument aucune mention des missiles balistiques».
L'Iran a tiré durant la guerre des centaines de missiles et des milliers de drones sur Israël, les pays du Golfe et les bases américaines du Moyen-Orient en représailles à l'attaque de son territoire.
Ces missiles, conçus initialement par l'Iran pour compenser la faiblesse de sa flotte aérienne durant la guerre contre l'Irak (1980-1988), n'ont depuis cessé de gagner en portée et précision. Israël, à environ 1500 kilomètres de l'Iran, voit de longue date dans cet arsenal une menace «existentielle» de la part de son ennemi juré.
Source: AFP
Le Hezbollah demande un retrait total d'Israël
Le Hezbollah pro-iranien a réclamé mardi un retrait total d'Israël du sud du Liban, exigeant qu'il se fasse selon un calendrier préétabli. Il a promis de laisser l'armée libanaise se déployer dans le sud en échange.
«Nous avons maintenant un cessez-le-feu (...) Israël n'a d'autre choix que de se retirer complètement de tout le territoire libanais», a déclaré lors d'une cérémonie religieuse le chef du Hezbollah Naïm Qassem. Le Liban connaît une accalmie en plein pourparlers entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.
«Israël se retire et l'armée libanaise se déploie exclusivement au sud du fleuve Litani», à quelque 30 kilomètres de la frontière avec Israël, a-t-il ajouté.
Source: ATS