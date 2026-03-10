DE
Netanyahu durcit le ton face à l’Iran
«Nous sommes en train de leur briser les os, et nous n'en avons pas encore fini»

Après le décès du Guide suprême iranien Ali Khamenei dans les frappes menées par Israël et les Etats-Unis, Donald Trump menace le nouveau guide. Les frappes se poursuivent au Moyen-Orient. Notre suivi des événements.
Publié: 06:50 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 34 minutes
Mathilde Jaccard, Olalla Piñeiro Trigo, Etienne Daman et Leo Vonlanthen

Les principales informations à retenir:

  • L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.

  • Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 486 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de sept soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait 13 morts.

  • Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre Liban, bastion du Hezbollah.

  • De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.

  • Les compagnies Swiss et Edelweiss s'affairent à rapatrier les ressortants suisses bloqués au Moyen-Orient. Selon le DFAE, 3349 voyageurs suisses étaient toujours bloqués au Moyen-Orient, dimanche 8 mars.

  • Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé: le prix du pétrole a frôlé les 120 dollars le baril et le gaz européen s'est envolé de 30%. 

il y a 43 minutes

Benjamin Netanyahu affirme qu'il n'en a pas encore fini avec l'Iran

Photo: AFP

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé mardi qu'Israël «brisait les os» du pouvoir iranien depuis le début de l'offensive menée conjointement avec les Etats-Unis depuis le 28 février, mais n'en avait «pas encore fini». 

«Nous aspirons à amener le peuple iranien à briser le joug de la tyrannie, en fin de compte, cela dépend d'eux» a déclaré Netanyahu lors d'une visite dans un centre d'urgence du ministère de la Santé israélien. «Il ne fait aucun doute qu'avec les actions menées jusqu'à présent, nous sommes en train de leur briser les os, et nous n'en avons pas encore fini», a-t-il ajouté.

Source: AFP

06:23 heures

L'Iran poursuivra ses attaques «aussi longtemps que nécessaire»

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a affirmé mardi qu'il était prêt à se battre «aussi longtemps que nécessaire» contre les Etats-Unis et Israël, contredisant le président américain Donald Trump qui avait assuré la veille que la guerre allait «se terminer bientôt».

Photo: AFP

«Nous sommes prêts à poursuivre les frappes de missiles contre eux aussi longtemps que nécessaire et chaque fois que cela sera nécessaire», a déclaré le ministre iranien à la chaîne américaine PBS News, ajoutant que des négociations avec Washington «ne sont plus à l'ordre du jour».

Source: AFP

il y a 46 minutes

Explosion entendue à Jérusalem après une alerte aux missiles iraniens

Une explosion a été entendue mardi matin à Jérusalem, où les sirènes d'alerte ont retenti après une alerte aux missiles iraniens de l'armée israélienne, ont rapporté des journalistes de l'AFP.

«Il y a peu de temps, des missiles ont été tirés depuis l'Iran en direction du territoire de l'Etat d'Israël», a déclaré l'armée dans un communiqué, en ajoutant que les systèmes de défense antiaérienne étaient entrés en action.

Le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, a indiqué qu'aucune victime n'avait été signalée.

Source: AFP

08:59 heures

Israël annonce mener des frappes imminentes au Sud-Liban

L'armée israélienne a prévenu mardi qu'elle allait mener des frappes imminentes sur Tyr et Saïda, dans le sud du Liban, contre le mouvement pro-iranien Hezbollah, et appelé les habitants de plusieurs immeubles à évacuer leur logement.

L'armée «va bientôt attaquer des infrastructures militaires appartenant à l'organisation terroriste du Hezbollah» dans ces deux villes, annonce un communiqué qui appelle les habitants d'immeubles signalés sur une carte à «évacuer immédiatement» dans un rayon d'au moins 300 mètres.

Source: AFP

08:56 heures

Après les propos de Trump, le prix du gaz européen recule de 15%

Le prix du gaz européen a reculé d'environ 15% mardi, dans la foulée de ceux du pétrole, après des propos de Donald Trump assurant que la guerre avec l'Iran est «quasiment» finie. Le marché fait volte-face après une déclaration inattendue de Donald Trump en fin de journée lundi, assurant que la guerre est «quasiment» finie.

Source: AFP

08:53 heures

Après un missile iranien tiré en sa direction, la Turquie renforce sa défense

La Turquie a indiqué mardi qu'un système de défense antiaérien Patriot était déployé dans le centre du pays, un jour après l'interception par l'Otan d'un deuxième missile tiré depuis l'Iran dans l'espace aérien turc.

«Un système Patriot pour soutenir la protection de notre espace aérien est déployé à Malatya», une province d'Anatolie orientale, a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué. La région héberge la base aérienne américaine de Kurecik, qui abrite un radar du système d'alerte précoce capable de détecter le lancement de missiles iraniens.

Source: AFP

08:34 heures

L'Iran «n'autorisera pas l'exportation d'un seul litre de pétrole jusqu'à nouvel ordre»

Les forces iraniennes «n'autoriseront pas» les exportations de pétrole produit dans la région vers les pays alliés des Etats-Unis et d'Israël tant que se poursuivra la guerre au Moyen Orient, a affirmé mardi un porte-parole des Gardiens de la Révolution.

Photo: Getty Images

«Les forces armées iraniennes (...) n'autoriseront pas l'exportation d'un seul litre de pétrole de la région vers le camp ennemi et ses partenaires jusqu'à nouvel ordre», a dit Ali Mohammad Naini, porte-parole des Gardiens de la Révolution, selon l'agence de presse Tasnim.

Lundi soir, les Gardiens de la Révolution ont appelé les pays arabes et européens à expulser les ambassadeurs américain et israélien pour obtenir de pouvoir transiter par le détroit d'Ormuz.

Source: AFP

07:06 heures

Quatre combattants d'une faction pro-Iran tués dans une frappe imputée à Washington

Quatre combattants d'une faction armée pro-Iran en Irak ont été tués mardi dans une frappe nocturne visant leur position dans le nord du pays, ont annoncé les Brigades de l'Imam Ali, accusant dans un communiqué l'aviation américaine d'être responsable de ce bombardement.

«L'agression américaine» a eu lieu dans la région de Dibs, située dans la province de Kirkouk, au sud d'Erbil et du Kurdistan autonome selon le communiqué. Ces derniers jours les factions armées pro-iraniennes en Irak ont été régulièrement visées par des frappes, alors que certaines revendiquent des tirs de drone contre des troupes américaines au Moyen-Orient.

Source: AFP

07:05 heures

Trump veut lever des sanctions sur le pétrole

Donald Trump a annoncé lundi qu'il allait lever certaines sanctions sur le pétrole «afin de réduire les prix», qui ont bondi en raison de la guerre que les Etats-Unis mènent avec Israël contre l'Iran.

Face aux difficultés d'approvisionnement depuis les pays du Golfe et le blocage du stratégique détroit d'Ormuz, les cours du pétrole ont dépassé les 100 dollars pour la première fois depuis 2022 – l'année du lancement de l'offensive russe en Ukraine, depuis laquelle Etats-Unis, Union européenne et pays du G7 ont adopté des sanctions sur le secteur pétrolier russe.

Photo: AFP

Le président américain avait dans un premier temps assuré que cette flambée des cours était «un petit prix à payer pour la paix et la sécurité» mondiale. Il a opéré une volte-face inattendue lundi soir.

«Nous allons aussi lever certaines sanctions liées au pétrole pour réduire les prix (...) jusqu'à ce que ça s'arrange», a-t-il déclaré à la presse, après avoir échangé au téléphone avec son homologue russe Vladimir Poutine. Donald Trump n'a pas précisé les sanctions ou pays concernés.

Source: AFP

05:50 heures

Frappes israéliennes dans le sud et l'est du Liban

L'armée israélienne a mené dans la nuit de lundi à mardi des frappes sur plusieurs localités du sud et de l'est du Liban, fiefs du mouvement chiite pro-iranien Hezbollah, a indiqué l'Agence nationale d'information libanaise (Ani).

L'aviation israélienne a bombardé plusieurs villages dans les régions de Tyr et de Jezzine (sud) et des frappes ont également visé l'ouest de la Bekaa (est), selon ce média officiel.

Source: AFP

05:46 heures

Les Emirats arabes unis attaqués par des drones et missiles iraniens

Les Emirats arabes unis font face mardi à une nouvelle attaque de drones et de missiles iraniens, a annoncé leur ministère de la Défense au 11e jour de la guerre au Moyen-Orient.

«Les défenses aériennes des Emirats arabes unis répondent actuellement à des menaces de missiles et de drones provenant d'Iran», a écrit le ministère sur X.

Source: AFP

04:09 heures

J.D. Vance a accueilli la dépouille du septième soldat américain tué au Moyen-Orient

Le vice-président américain J.D. Vance a participé lundi à un court cérémonial pour le retour de la dépouille du septième soldat américain tué dans la guerre contre l'Iran, sur le tarmac de la base aérienne de Dover, dans l'est des Etats-Unis.

Le vice-président américain J.D. Vance rend hommage au sergent Benjamin Pennington lors d'une cérémonie solennelle.
Photo: AFP

Il était accompagné du ministre de la Défense, Pete Hegseth, et du chef d'état-major de l'armée américaine, Dan Caine, pour ce rituel très sobre, au cours duquel la dépouille a été débarquée d'un avion de transport militaire et chargée dans un véhicule. Septième mort américain depuis le début de la guerre contre Téhéran, le sergent Benjamin Pennington, 26 ans, a été tué après une attaque de l'Iran en Arabie saoudite début mars.

Les six premières victimes américaines, cinq hommes et une femme, étaient des réservistes déployés au Koweït, touchés le 1er mars par une frappe de drone iranien contre une position militaire américaine à Port Shuaiba.

Donald Trump a participé samedi à un court cérémonial pour le retour de leurs dépouilles aux Etats-Unis, qui s'est également déroulé à Dover. J.D. Vance était également présent, tout comme Pete Hegseth et Dan Caine.

Source: AFP

