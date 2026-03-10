Benjamin Netanyahu affirme qu'il n'en a pas encore fini avec l'Iran

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé mardi qu'Israël «brisait les os» du pouvoir iranien depuis le début de l'offensive menée conjointement avec les Etats-Unis depuis le 28 février, mais n'en avait «pas encore fini».

«Nous aspirons à amener le peuple iranien à briser le joug de la tyrannie, en fin de compte, cela dépend d'eux» a déclaré Netanyahu lors d'une visite dans un centre d'urgence du ministère de la Santé israélien. «Il ne fait aucun doute qu'avec les actions menées jusqu'à présent, nous sommes en train de leur briser les os, et nous n'en avons pas encore fini», a-t-il ajouté.

Source: AFP