Netanyahu affirme qu'Israël est en train de gagner la guerre contre l'Iran

Benjamin Netanyahu a affirmé jeudi soir qu'Israël était en train de gagner la guerre contre l'Iran et que ce pays était «en train d'être décimé», au 20e jour de l'offensive qui a selon lui détruit les capacités balistiques et d'enrichissement d'uranium de Téhéran.

Niant toute dissension entre Israël et les Etats-Unis dans la conduite de la guerre déclenchée le 28 février contre la République islamique, le Premier ministre israélien a assuré lors d'une conférence de presse télévisée qu'Israël avait «agi seul» la veille en bombardant un site gazier en Iran.

«Israël a agi seul contre le complexe gazier d'Assalouyeh», en bordure du plus grand gisement de gaz naturel que se partagent l'Iran et le Qatar sous les eaux du Golfe, a-t-il dit. Le président américain Donald Trump «nous a demandé de suspendre toute nouvelle attaque et nous nous y conformons», a-t-il ajouté.

«Je ne pense pas que deux dirigeants aient jamais fait preuve d'une coordination aussi bonne que le président Trump et moi», a ajouté le Premier ministre, qui a qualifié de «fausse information» l'idée qu'«Israël aurait, d'une façon ou d'une autre, entraîné les Etats-Unis dans un conflit avec l'Iran».

Source: AFP