Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Son état de santé reste flou. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 968 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de 7 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.
Le conflit touche aussi l'Europe: un militaire français a été tué en Irak, tandis qu'un missile a été lancé en Turquie.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. Le centre de Beyrouth a été frappé.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés.
Netanyahu affirme qu'Israël est en train de gagner la guerre contre l'Iran
Benjamin Netanyahu a affirmé jeudi soir qu'Israël était en train de gagner la guerre contre l'Iran et que ce pays était «en train d'être décimé», au 20e jour de l'offensive qui a selon lui détruit les capacités balistiques et d'enrichissement d'uranium de Téhéran.
Niant toute dissension entre Israël et les Etats-Unis dans la conduite de la guerre déclenchée le 28 février contre la République islamique, le Premier ministre israélien a assuré lors d'une conférence de presse télévisée qu'Israël avait «agi seul» la veille en bombardant un site gazier en Iran.
«Israël a agi seul contre le complexe gazier d'Assalouyeh», en bordure du plus grand gisement de gaz naturel que se partagent l'Iran et le Qatar sous les eaux du Golfe, a-t-il dit. Le président américain Donald Trump «nous a demandé de suspendre toute nouvelle attaque et nous nous y conformons», a-t-il ajouté.
«Je ne pense pas que deux dirigeants aient jamais fait preuve d'une coordination aussi bonne que le président Trump et moi», a ajouté le Premier ministre, qui a qualifié de «fausse information» l'idée qu'«Israël aurait, d'une façon ou d'une autre, entraîné les Etats-Unis dans un conflit avec l'Iran».
Source: AFP
Incendie dans une raffinerie du Koweït après des attaques de drones
Un incendie s'est déclaré vendredi dans une raffinerie de la compagnie pétrolière nationale du Koweït après des attaques de drones, a indiqué l'agence de presse officielle koweïtienne.
«La raffinerie Mina Al-Ahmadi, appartenant à la Kuwait National Petroleum Company (KNPC) a été la cible tôt ce matin de plusieurs attaques hostiles de drones, provoquant des incendies dans certaines de ses unités», provoquant la fermeture de plusieurs d'entre elles, selon l'agence, après une attaque la veille sur cette infrastructure qui avait déjà provoqué un incendie.
Source: AFP
Trump «sait ce qu'il fait»: la guerre n'ébranle pas les troupes MAGA
Le conflit au Moyen-Orient indigne les démocrates, déplaît aux indépendants et inquiète quelques commentateurs conservateurs influents, mais il n'ébranle pas, jusqu'ici, la confiance des adeptes du mouvement «MAGA» en Donald Trump.
L'AFP a repris contact cette semaine par téléphone avec des partisans du dirigeant républicain rencontrés en mars et septembre 2024, en pleine campagne pour la présidentielle.
Le candidat Trump promettait de faire baisser le coût de la vie et de mettre l'«Amérique d'abord», sans plus jamais l'engager dans des guerres à l'étranger.
Mais fin février, le président Trump a lancé les Etats-Unis dans un conflit à l'issue incertaine qui a déjà coûté la vie à une douzaine de militaires et fait flamber le prix de l'essence.
Pourtant, Christy Edwards, professeure de lycée à la retraite, âgée de 55 ans, qui vit en Caroline du Nord (sud-est), lui «fait confiance». Jane Sick, une mère au foyer de 64 ans près de Richmond en Virginie (sud-est), est également convaincue que le président «sait ce qu'il fait».
«Je suis triste pour les familles (des militaires tués), mais malheureusement cela fait partie de ce qui arrive quand on s'engage dans un conflit», ajoute-t-elle, en écho à Donald Trump lui-même.
Source: AFP
Le pétrole recule après des propos de Netanyahu perçus comme rassurants
Le prix du pétrole reculait de plus de 2% vendredi après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a assuré que l'Iran était en passe d'être «décimé», et que la guerre prendrait fin «plus vite» qu'imaginé.
Le baril de Brent, référence internationale, se repliait de 2,55% à 105,88 dollars vers 02h40 GMT. Il a bondi la veille jusqu'à près de 120 dollars, avant de largement modérer sa course.
Son équivalent américain, le baril de WTI, reculait de 2,46% à 93,20 dollars vendredi. «Les déclarations de Netanyahu ont apaisé les marché», a écrit dans une note Stephen Innes, de SPI Asset Management.
Source: AFP
Les Emirats et le Koweït disent répondre à des attaques de missiles
Les Emirats arabes unis et le Koweït ont dit vendredi répondre à des attaques de missiles, dans des communiqués distincts.
Egalement dans le Golfe, le ministère de l'Intérieur de Bahreïn a indiqué que les sirènes d'alerte anti-aériennes ont été activées et le ministère de la Défense d'Arabie saoudite a fait état de l'interception d'un drone dans l'est du pays.
Source: AFP
Les Emirats arrêtent des membres d'un «réseau terroriste» lié à l'Iran et au Hezbollah
Les Emirats arabes unis ont arrêté au moins cinq membres d'un «réseau terroriste» présenté comme lié à l'Iran et au mouvement libanais pro-iranien Hezbollah, a annoncé un média d'Etat vendredi.
Le réseau présumé avait «cherché à infiltrer l'économie nationale et à mener des opérations extérieures menaçant la stabilité financière du pays» dans le cadre d'«un plan stratégique prédéfini, en coordination avec des parties externes liées au Hezbollah et à l'Iran», a indiqué l'agence de presse officielle Wam, citant les services de sécurité des Emirats.
Source: AFP
Macron évoque un possible «cadre onusien» pour une future mission au détroit d'Ormuz
Emmanuel Macron a évoqué jeudi la possibilité d'un «cadre onusien» pour une future mission visant à sécuriser la navigation dans le détroit d'Ormuz une fois que les armes se seront tues, estimant que cela «pourrait aider».
La France entend «tester les principaux partenaires, et en particulier les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, sur l'opportunité d'avoir un cadre onusien sur ce que nous voulons faire sur Ormuz», a dit le président français devant la presse à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles.
«Il y a une démarche exploratoire que nous avons commencé et nous verrons dans les prochains jours si elle a une chance d'aboutir», a-t-il ajouté. Il a expliqué en avoir parlé avec le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, avec le Premier ministre indien Narendra Modi, et plusieurs dirigeants européens.
Emmanuel Macron a réaffirmé que «la France était prête, avec d'autres nations, à prendre la responsabilité d'un système d'escorte de navires dans le détroit, dans le cadre d'une mission qui n'a pas vocation à être une action de vive force». «En revanche, nous ne participerons à aucune ouverture de force du détroit dans le contexte des opérations de guerre et des bombardements en cours» au Moyen-Orient, a-t-il insisté.
Source: AFP
Les Iraniens empêchés de traverser la frontière, selon Ankara
Le nombre d'Iraniens entrant en Turquie a diminué d'un tiers depuis le début de la guerre au Moyen-Orient il y a près de trois semaines, Téhéran restreignant le passage de la frontière, a déclaré jeudi le ministre turc de l'Intérieur.
«Depuis le début de la guerre, nos citoyens ont pu entrer en Iran sans restrictions, mais l'Iran a imposé des restrictions à ses propres citoyens et ne les laisse pas passer de notre côté», a déclaré le ministre de l'Intérieur, Mustafa Ciftci, aux journalistes. «Depuis le début de la guerre, le nombre de citoyens iraniens entrant en Turquie a diminué d'un quart, voire de près d'un tiers», a-t-il déclaré.
Il existe trois points de passage le long de la frontière de 500 kilomètres entre la Turquie et l'Iran.
Source: AFO
Les Européens appellent à un «moratoire» sur les frappes envers les infrastructures énergétiques
Les dirigeants européens réunis en sommet à Bruxelles ont appelé jeudi à un "moratoire", dans la guerre au Moyen-Orient, sur les frappes contre les infrastructures énergétiques et liées à l'eau.
«L'Union européenne appelle à une désescalade et à la retenue maximale, la protection des civils et des infrastructures civiles, et au respect total du droit international par toutes les parties», affirment les Vingt-Sept.
Dans leur déclaration, les chefs d'Etat et de gouvernement, dont le sommet se poursuivait jeudi soir, «condamnent tous les actes qui menacent la navigation ou empêchent les navires d'entrer et sortir du détroit d'Ormuz», dans le Golfe.
«Le Conseil européen salue également les efforts accrus annoncés par des Etats membres, y compris à travers une coordination renforcée avec des partenaires dans la région, pour garantir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz, quand les conditions seront réunies», selon le texte.
Source: AFP
Netanyahu dit que l'Iran n'a plus aucune capacité d'enrichir l'uranium ou de produire des missiles balistiques
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé jeudi soir, au 20e jour de la guerre israélo-américaine contre l'Iran, que la République islamique n'avait plus aucune capacité d'enrichir l'uranium ni de produire des missiles balistiques.
«Après 20 jours, je peux vous annoncer que l'Iran n'a aujourd'hui plus la capacité d'enrichir de l'uranium, et qu'il n'a plus la capacité de produire des missiles balistiques», a déclaré M. Netanyahu lors d'une conférence de presse télévisée. «Nous continuons à réduire en miettes ces capacités. Nous les écraserons jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'en reste que des cendres», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Une centrale électrique hors service dans le sud après une frappe israélienne
Une importante centrale électrique dans le sud du Liban a été mise hors service jeudi après une frappe israélienne, a déclaré jeudi la compagnie publique Electricité du Liban (EDL), sur fond de guerre entre Israël et le Hezbollah depuis le 2 mars.
Israël a visé «la principale centrale électrique» dans la région de Bint Jbeil, contrainte d'arrêter «complètement» sa production d'électricité, selon un communiqué d'EDL.
Le frappe contre la centrale, qui dessert plusieurs localités des régions de Bint Jbeil et de Tyr, n'a fait aucune victime, mais sa réhabilitation sera "très coûteuse", a précisé le communiqué.
Source: AFP