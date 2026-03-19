DE
FR

Un pays «décimé»
Netanyahu prétend qu'Israël est en train de gagner la guerre contre l'Iran

Après le décès du Guide suprême iranien Ali Khamenei dans les frappes menées par Israël et les Etats-Unis, Donald Trump menace le nouveau guide. Les frappes se poursuivent au Moyen-Orient. Notre suivi des événements.
Publié: 19.03.2026 à 14:14 heures
|
Dernière mise à jour: 05:08 heures
Blick_Mathilde_Jaccard.JPG
OLALLA_PROFIL_DROITE.jpg
GM_BlickPortraits_22.jpg
LEO_FACE (1).png
Mathilde Jaccard, Olalla Piñeiro Trigo, Etienne Daman et Leo Vonlanthen

Les principales informations à retenir:

  • L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Son état de santé reste flou. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.

  • Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 968 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de 7 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.

  • Le conflit touche aussi l'Europe: un militaire français a été tué en Irak, tandis qu'un missile a été lancé en Turquie.

  • Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. Le centre de Beyrouth a été frappé.

  • De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.

  • Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés. 

03:14 heures

Netanyahu affirme qu'Israël est en train de gagner la guerre contre l'Iran

Benjamin Netanyahu a affirmé jeudi soir qu'Israël était en train de gagner la guerre contre l'Iran et que ce pays était «en train d'être décimé», au 20e jour de l'offensive qui a selon lui détruit les capacités balistiques et d'enrichissement d'uranium de Téhéran.

Niant toute dissension entre Israël et les Etats-Unis dans la conduite de la guerre déclenchée le 28 février contre la République islamique, le Premier ministre israélien a assuré lors d'une conférence de presse télévisée qu'Israël avait «agi seul» la veille en bombardant un site gazier en Iran.

Photo: AFP

«Israël a agi seul contre le complexe gazier d'Assalouyeh», en bordure du plus grand gisement de gaz naturel que se partagent l'Iran et le Qatar sous les eaux du Golfe, a-t-il dit. Le président américain Donald Trump «nous a demandé de suspendre toute nouvelle attaque et nous nous y conformons», a-t-il ajouté.

«Je ne pense pas que deux dirigeants aient jamais fait preuve d'une coordination aussi bonne que le président Trump et moi», a ajouté le Premier ministre, qui a qualifié de «fausse information» l'idée qu'«Israël aurait, d'une façon ou d'une autre, entraîné les Etats-Unis dans un conflit avec l'Iran».

Source: AFP

il y a 26 minutes

Incendie dans une raffinerie du Koweït après des attaques de drones

Un incendie s'est déclaré vendredi dans une raffinerie de la compagnie pétrolière nationale du Koweït après des attaques de drones, a indiqué l'agence de presse officielle koweïtienne.

«La raffinerie Mina Al-Ahmadi, appartenant à la Kuwait National Petroleum Company (KNPC) a été la cible tôt ce matin de plusieurs attaques hostiles de drones, provoquant des incendies dans certaines de ses unités», provoquant la fermeture de plusieurs d'entre elles, selon l'agence, après une attaque la veille sur cette infrastructure qui avait déjà provoqué un incendie.

Source: AFP

il y a 29 minutes

Trump «sait ce qu'il fait»: la guerre n'ébranle pas les troupes MAGA

Le conflit au Moyen-Orient indigne les démocrates, déplaît aux indépendants et inquiète quelques commentateurs conservateurs influents, mais il n'ébranle pas, jusqu'ici, la confiance des adeptes du mouvement «MAGA» en Donald Trump.
L'AFP a repris contact cette semaine par téléphone avec des partisans du dirigeant républicain rencontrés en mars et septembre 2024, en pleine campagne pour la présidentielle.

Le conflit au Moyen-Orient choque démocrates et conservateurs, mais pas les partisans MAGA de Donald Trump.
Photo: Anadolu via Getty Images

Le candidat Trump promettait de faire baisser le coût de la vie et de mettre l'«Amérique d'abord», sans plus jamais l'engager dans des guerres à l'étranger.
Mais fin février, le président Trump a lancé les Etats-Unis dans un conflit à l'issue incertaine qui a déjà coûté la vie à une douzaine de militaires et fait flamber le prix de l'essence.

Pourtant, Christy Edwards, professeure de lycée à la retraite, âgée de 55 ans, qui vit en Caroline du Nord (sud-est), lui «fait confiance». Jane Sick, une mère au foyer de 64 ans près de Richmond en Virginie (sud-est), est également convaincue que le président «sait ce qu'il fait».

«Je suis triste pour les familles (des militaires tués), mais malheureusement cela fait partie de ce qui arrive quand on s'engage dans un conflit», ajoute-t-elle, en écho à Donald Trump lui-même.

Source: AFP

04:29 heures

Le pétrole recule après des propos de Netanyahu perçus comme rassurants

Le prix du pétrole reculait de plus de 2% vendredi après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a assuré que l'Iran était en passe d'être «décimé», et que la guerre prendrait fin «plus vite» qu'imaginé.

Le baril de Brent, référence internationale, se repliait de 2,55% à 105,88 dollars vers 02h40 GMT. Il a bondi la veille jusqu'à près de 120 dollars, avant de largement modérer sa course.

Son équivalent américain, le baril de WTI, reculait de 2,46% à 93,20 dollars vendredi. «Les déclarations de Netanyahu ont apaisé les marché», a écrit dans une note Stephen Innes, de SPI Asset Management.

Source: AFP

03:40 heures

Les Emirats et le Koweït disent répondre à des attaques de missiles

Les Emirats arabes unis et le Koweït ont dit vendredi répondre à des attaques de missiles, dans des communiqués distincts.

Egalement dans le Golfe, le ministère de l'Intérieur de Bahreïn a indiqué que les sirènes d'alerte anti-aériennes ont été activées et le ministère de la Défense d'Arabie saoudite a fait état de l'interception d'un drone dans l'est du pays.

Source: AFP

03:39 heures

Les Emirats arrêtent des membres d'un «réseau terroriste» lié à l'Iran et au Hezbollah

Les Emirats arabes unis ont arrêté au moins cinq membres d'un «réseau terroriste» présenté comme lié à l'Iran et au mouvement libanais pro-iranien Hezbollah, a annoncé un média d'Etat vendredi.

Le réseau présumé avait «cherché à infiltrer l'économie nationale et à mener des opérations extérieures menaçant la stabilité financière du pays» dans le cadre d'«un plan stratégique prédéfini, en coordination avec des parties externes liées au Hezbollah et à l'Iran», a indiqué l'agence de presse officielle Wam, citant les services de sécurité des Emirats.

Source: AFP

03:29 heures

Macron évoque un possible «cadre onusien» pour une future mission au détroit d'Ormuz

Emmanuel Macron a évoqué jeudi la possibilité d'un «cadre onusien» pour une future mission visant à sécuriser la navigation dans le détroit d'Ormuz une fois que les armes se seront tues, estimant que cela «pourrait aider».

La France entend «tester les principaux partenaires, et en particulier les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, sur l'opportunité d'avoir un cadre onusien sur ce que nous voulons faire sur Ormuz», a dit le président français devant la presse à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles.

Photo: keystone-sda.ch

«Il y a une démarche exploratoire que nous avons commencé et nous verrons dans les prochains jours si elle a une chance d'aboutir», a-t-il ajouté. Il a expliqué en avoir parlé avec le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, avec le Premier ministre indien Narendra Modi, et plusieurs dirigeants européens.

Emmanuel Macron a réaffirmé que «la France était prête, avec d'autres nations, à prendre la responsabilité d'un système d'escorte de navires dans le détroit, dans le cadre d'une mission qui n'a pas vocation à être une action de vive force». «En revanche, nous ne participerons à aucune ouverture de force du détroit dans le contexte des opérations de guerre et des bombardements en cours» au Moyen-Orient, a-t-il insisté.

Source: AFP

03:05 heures

Les Iraniens empêchés de traverser la frontière, selon Ankara

Le nombre d'Iraniens entrant en Turquie a diminué d'un tiers depuis le début de la guerre au Moyen-Orient il y a près de trois semaines, Téhéran restreignant le passage de la frontière, a déclaré jeudi le ministre turc de l'Intérieur.

«Depuis le début de la guerre, nos citoyens ont pu entrer en Iran sans restrictions, mais l'Iran a imposé des restrictions à ses propres citoyens et ne les laisse pas passer de notre côté», a déclaré le ministre de l'Intérieur, Mustafa Ciftci, aux journalistes. «Depuis le début de la guerre, le nombre de citoyens iraniens entrant en Turquie a diminué d'un quart, voire de près d'un tiers», a-t-il déclaré.

Il existe trois points de passage le long de la frontière de 500 kilomètres entre la Turquie et l'Iran.

Source: AFO

02:54 heures

Les Européens appellent à un «moratoire» sur les frappes envers les infrastructures énergétiques

Les dirigeants européens réunis en sommet à Bruxelles ont appelé jeudi à un "moratoire", dans la guerre au Moyen-Orient, sur les frappes contre les infrastructures énergétiques et liées à l'eau.

«L'Union européenne appelle à une désescalade et à la retenue maximale, la protection des civils et des infrastructures civiles, et au respect total du droit international par toutes les parties», affirment les Vingt-Sept.

Dans leur déclaration, les chefs d'Etat et de gouvernement, dont le sommet se poursuivait jeudi soir, «condamnent tous les actes qui menacent la navigation ou empêchent les navires d'entrer et sortir du détroit d'Ormuz», dans le Golfe.

«Le Conseil européen salue également les efforts accrus annoncés par des Etats membres, y compris à travers une coordination renforcée avec des partenaires dans la région, pour garantir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz, quand les conditions seront réunies», selon le texte.

Source: AFP

19.03.2026, 21:44 heures

Netanyahu dit que l'Iran n'a plus aucune capacité d'enrichir l'uranium ou de produire des missiles balistiques

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé jeudi soir, au 20e jour de la guerre israélo-américaine contre l'Iran, que la République islamique n'avait plus aucune capacité d'enrichir l'uranium ni de produire des missiles balistiques.

Photo: IMAGO/UPI Photo

«Après 20 jours, je peux vous annoncer que l'Iran n'a aujourd'hui plus la capacité d'enrichir de l'uranium, et qu'il n'a plus la capacité de produire des missiles balistiques», a déclaré M. Netanyahu lors d'une conférence de presse télévisée. «Nous continuons à réduire en miettes ces capacités. Nous les écraserons jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'en reste que des cendres», a-t-il ajouté.

Source: AFP

19.03.2026, 20:58 heures

Une centrale électrique hors service dans le sud après une frappe israélienne

Une importante centrale électrique dans le sud du Liban a été mise hors service jeudi après une frappe israélienne, a déclaré jeudi la compagnie publique Electricité du Liban (EDL), sur fond de guerre entre Israël et le Hezbollah depuis le 2 mars.

Israël a visé «la principale centrale électrique» dans la région de Bint Jbeil, contrainte d'arrêter «complètement» sa production d'électricité, selon un communiqué d'EDL. 

Le frappe contre la centrale, qui dessert plusieurs localités des régions de Bint Jbeil et de Tyr, n'a fait aucune victime, mais sa réhabilitation sera "très coûteuse", a précisé le communiqué.

Source: AFP

Découvrez nos contenus sponsorisés
Chat de groupe, tu es pénible!
Avec vidéo
Présenté par
Chat de groupe, tu es pénible!
La folie de WhatsApp
Chat de groupe, tu es pénible!
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Présenté par
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Les petits parmi les grands
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Il y a-t-il un röstigraben du barbecue?
Présenté par
Il y a-t-il un röstigraben du barbecue?
Griller en Suisse
Il y a-t-il un röstigraben du barbecue?
«C’est la pire épreuve que j’ai connue»
Présenté par
«C’est la pire épreuve que j’ai connue»
Lara Stalder, star du hockey sur glace, revient sur les coups du sort qui ont jalonné sa carrière
«C’est la pire épreuve que j’ai connue»
Pour beaucoup, investir est devenu la nouvelle forme d’épargne
Présenté per
Pour beaucoup, investir est devenu la nouvelle forme d’épargne
Café ou fortune ?
Pour beaucoup, investir est devenu la nouvelle forme d’épargne
Le secret des jardins qui fleurissent
Présenté par
Le secret des jardins qui fleurissent
Des conseils jardinage pour partir du bon pied
Le secret des jardins qui fleurissent
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Présenté par
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Aron Fahrni et Robin Cuche, médaillés paralympiques, se livrent
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Présenté par
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Des nectars raffinés à petit prix
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Articles les plus lus
    Articles les plus lus