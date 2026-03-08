Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 217 au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 10 morts en Israël et de six soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait 13 morts.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre Liban, bastion du Hezbollah.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Les compagnies Swiss et Edelweiss s'affairent à rapatrier les ressortants suisses bloqués au Moyen-Orient. Selon le DFAE, 3349 voyageurs suisses étaient toujours bloqués au Moyen-Orient, dimanche 8 mars.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé en ce début de semaine, tandis que les prix du pétrole et du gaz se sont envolés.
Les Gardiens de la Révolution déclarent allégeance à Mojtaba Khamenei
Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, ont déclaré dans la nuit de dimanche à lundi leur allégeance à Mojtaba Khamenei, élu guide suprême pour succéder à son père.
Le Corps des Gardiens «soutient le choix de l'honorable Assemblée des Experts (et) est prêt à une obéissance totale et au sacrifice de soi pour accomplir les commandements divins» de Mojtaba Khomeini, ont-ils déclaré dans un communiqué.
Source: AFP
Mojtaba, fils d'Ali Khamenei, désigné nouveau guide suprême
Mojtaba Khamenei a été élu guide suprême iranien et succède à son père Ali Khamenei, tué au premier jour de l'attaque lancée par les Etats-Unis et Israël le 28 février, a annoncé dimanche l'Assemblée des experts.
«L'ayatollah Mojtaba Hosseini Khamenei (...) est nommé et présenté comme troisième guide du système sacré de la République islamique d'Iran, sur la base d'un vote décisif des membres respectés de l'Assemblée des experts», indique l'instance religieuse dans un communiqué relayé par les médias iraniens.
Source: AFP
Les Etats-Unis annoncent la mort d'un septième soldat
Un septième militaire américain est mort dans la guerre contre l'Iran, «décédé des suites de ses blessures» subies lors d'une attaque de Téhéran «contre les troupes américaines en Arabie saoudite le 1er mars», a annoncé l'armée dimanche.
«La nuit dernière, un militaire américain est décédé des suites de ses blessures subies pendant les premières attaques menées par le régime iranien à travers le Moyen-Orient», écrit le commandement américain pour la région sur le réseau social X.
Il "avait été grièvement blessé sur les lieux d'une attaque contre les troupes américaines en Arabie saoudite le 1er mars", lendemain du déclenchement de l'offensive israélo-américaine, précise-t-il.
Source: AFP
Le prochain dirigeant iranien «ne tiendra pas longtemps» sans Trump
Donald Trump a déclaré que le prochain dirigeant iranien «ne tiendra pas longtemps s'il n'obtient pas (son) aval», dans un entretien accordé à la chaîne américaine ABC dimanche.
«Il va devoir obtenir notre aval. S'il n'obtient pas notre aval, il ne tiendra pas longtemps», a menacé le président américain, alors que le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi a réaffirmé que le choix du successeur de l'ayatollah Ali Khomenei incombe au «peuple iranien» et à «personne d'autre».
Le nouveau guide suprême iranien a été choisi dimanche par l'instance cléricale iranienne compétente, l'Assemblée des experts, selon plusieurs de ses membres. Le nom de l'élu n'a pas été annoncé.
Source: ATS
Des missiles iraniens s'abattent sur Tel-Aviv, au moins six blessés
Six personnes ont été blessées dimanche en Israël à la suite de tirs de missiles iraniens, ont annoncé les secours, après une série d'explosions entendues en début d'après-midi à Tel-Aviv, dans le centre du pays.
Le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, a précisé que parmi les six personnes blessées, dont plusieurs par des débris, figurent un homme d'une quarantaine d'années dans un état grave et un autre de 25 ans plus légèrement atteint.
Des équipes de secours ont été déployées «en plusieurs lieux» du centre d'Israël, a indiqué un porte-parole du MDA. Des images tournées par l'AFP dans une rue de Tel-Aviv ont montré un gros trou dans un trottoir, au bord duquel une voiture était en équilibre. Des débris étaient visibles sur le sol et les forces de sécurité étaient déployées sur les lieux, bouclés par un périmètre de sécurité.
Source: AFP
L'Iran dit avoir visé Tel-Aviv, le désert du Néguev et des bases aériennes américaines
Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique iranienne, ont affirmé dimanche soir avoir tiré des missiles en direction d'Israël, visant Tel-Aviv et le désert du Néguev, dans le sud du pays, ainsi que des bases aériennes américaines dans la région.
«La 29e vague de l'opération +Promesse honnête 4+ a été lancée avec des missiles nouvelle génération de la force aérospatiale du Corps des Gardiens de la Révolution vers Tel-Aviv, le désert du Néguev et les bases aériennes terroristes américaines dans la région», ont-ils déclaré dans un communiqué relayé par plusieurs médias iraniens.
Source: AFP
Macron s'est entretenu avec Trump et le président iranien Pezeshkian
Emmanuel Macron s'est entretenu dimanche avec les présidents américain Donald Trump et iranien Massoud Pezeshkian avant un déplacement lundi à Chypre pour «renforcer la sécurité» autour de ce pays de l'UE et en Méditerranée orientale.
«J'ai souligné la nécessité que l'Iran cesse immédiatement ses frappes contre les pays de la région», a déclaré sur X le président français, premier dirigeant occidental à s'être entretenu avec le président iranien depuis le déclenchement de la guerre en Iran.
«L'Iran doit également garantir la liberté de navigation en mettant fin à la fermeture de fait du détroit d'Ormuz», a-t-il ajouté. Aucune précision n'a été donnée dans l'immédiat sur la nature des échanges avec le président américain.
Source: AFP
Pour le chef d'état-major israélien, la guerre risque de durer encore «beaucoup de temps»
Le chef d'état-major israélien, le lieutenant-général Eyal Zamir, a affirmé dimanche que la guerre allait durer encore «beaucoup de temps», selon une vidéo diffusée par l'armée.
«Israël est en état d'urgence depuis deux ans, il faut s'attendre à ce que ça prenne encore beaucoup de temps, nous devons faire preuve de patience», a dit Eyal Zamir en s'adressant à des officiers de l'armée.
Source: AFP
Israël affirme que la frappe sur un hôtel de Beyrouth a fait cinq morts
L'armée israélienne a affirmé dimanche que la frappe menée sur un hôtel de Beyrouth avait tué cinq membres des Gardiens de la Révolution iranienne, dont trois commandants de la force Qods.
«Au cours de la nuit, la marine israélienne, guidée par des renseignements précis de l'armée, a mené une frappe ciblée à Beyrouth, visant cinq commandants des corps Liban et Palestine des Gardiens de la Révolution iranienne qui étaient réunis dans un hôtel de Beyrouth», a déclaré l'armée dans un communiqué.
«Nous pouvons révéler que trois importants commandants de la force Qods», la branche des opérations extérieures des Gardiens de la Révolution, «ont été éliminés dans la frappe», a ajouté l'armée.
Source: ATS
L'Iran menace de cibler les sites pétroliers de la région
L'armée iranienne a menacé dimanche de cibler des sites pétroliers de la région si Israël continuait de frapper les infrastructures énergétiques de la République islamique.
«Les gouvernements des pays islamiques doivent mettre en garde au plus vite l'Amérique criminelle et le régime sioniste sauvage contre de telles actions lâches et inhumaines», a affirmé le quartier général central de Khatam al-Anbiya, affilié aux Gardiens de la Révolution.
«Sinon, des mesures similaires seront prises dans la région, et si vous pouvez supporter un pétrole à plus de 200 dollars le baril, continuez avec ce jeu», a-t-il menacé.
Source: ATS
Plus d'un demi-million de déplacés suite aux frappes sur le Liban
Plus d'un demi-million de personnes ont été déplacées par les frappes israéliennes sur le Liban, selon un bilan des autorités libanaises dimanche, alors que le pays est soumis à d'intenses bombardements depuis lundi, en riposte à des attaques du Hezbollah pro-iranien.
Au total, 517'000 déplacés ont été recensés, dont plus de 117'000 hébergés dans des centres d'accueil, a déclaré la ministre des Affaires sociales Haneen Sayed lors d'une conférence de presse.
Source: AFP
Un «projectile» fait deux morts en Arabie saoudite
Un projectile a provoqué la mort de deux personnes et en a blessé douze autres au sud de Ryad en Arabie saoudite, ont annoncé dimanche les services de secours du royaume dans un communiqué.
Selon cette source, un ressortissant indien et un ressortissant bangladais ont été tués par «un projectile militaire» non identifié qui a frappé une zone résidentielle du gouvernorat d'Al Kharj, qui abrite une immense base aérienne déjà prise pour cible à de nombreuses reprises durant la semaine écoulée.
Source: AFP
Keir Starmer et Donald Trump se sont entretenus au sujet de leur coopération militaire
Keir Starmer et Donald Trump se sont entretenus dimanche sur le conflit au Moyen-Orient, a indiqué Downing Street, après les critiques répétées du président américain sur le manque de coopération du dirigeant britannique avec l'opération américano-israélienne contre l'Iran.
Les deux dirigeants ont évoqué «la situation actuelle au Moyen-Orient et la coopération militaire entre le Royaume-Uni et les États-Unis, notamment via l'utilisation de bases de la Royal Air Force en soutien à l'autodéfense collective de leurs partenaires dans la région», a indiqué une porte-parole de Downing Street dans un communiqué.
Source: AFP
Une réunion du G7 se tiendra lundi pour «faire le point sur la situation dans le Golfe»
Une réunion du G7 Finances, organisée sous la présidence française du G7, se tiendra lundi en visioconférence à 13H30 (12H30 GMT) pour «faire le point sur la situation dans le Golfe», a annoncé dimanche le ministère français de l'Economie et des Finances.
«Cette réunion a été spécialement organisée en réaction aux événements des derniers jours (et) doit permettre de faire le point sur la situation dans le Golfe, sous le prisme économique», précise le ministère dans un communiqué transmis à l'AFP.
Elle sera présidée depuis Bruxelles par le ministre français Roland Lescure, où il se trouvera à l'occasion d'une réunion Eurogroupe, et sont conviés les ministres de l'Economie et des Finances ainsi que les banquiers centraux des pays du G7 (États-Unis, Japon, Canada, Royaume-Uni, France, Allemagne et Italie).
L'ordre du jour devrait porter sur les potentielles conséquences économiques et énergétiques de la guerre qui a commencé le weekend dernier avec des bombardements d'Israël et des Etats-Unis sur l'Iran.
Source: AFP
«C'est au peuple iranien de choisir son nouveau dirigeant»
Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi a affirmé que «c'est au peuple iranien de choisir son nouveau dirigeant» et à «personne d'autre», dans un entretien accordé à la chaîne américaine NBC dimanche.
Donald Trump avait dit jeudi vouloir «être impliqué» dans le choix du successeur du guide suprême iranien Ali Khamenei, tué au premier jour de l'offensive israélo-américaine, et fait savoir qu'il n'accepterait pas que son fils Mojtaba Khamenei prenne la relève.
A la question de savoir si l'Iran allait permettre au président américain de jouer un quelconque rôle dans le choix de son nouveau dirigeant, «nous ne laissons personne interférer dans nos affaires intérieures», a répondu Abbas Araghchi.
«C'est au peuple iranien de choisir son nouveau dirigeant. (...) Ça ne regarde que le peuple iranien, et personne d'autre.»
Source: AFP