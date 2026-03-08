Les Gardiens de la Révolution déclarent allégeance à Mojtaba Khamenei

Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, ont déclaré dans la nuit de dimanche à lundi leur allégeance à Mojtaba Khamenei, élu guide suprême pour succéder à son père.

Le Corps des Gardiens «soutient le choix de l'honorable Assemblée des Experts (et) est prêt à une obéissance totale et au sacrifice de soi pour accomplir les commandements divins» de Mojtaba Khomeini, ont-ils déclaré dans un communiqué.

Source: AFP