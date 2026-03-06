Les Etats-Unis auraient bombardé une école en Iran, selon le «New York Times»

Le bombardement samedi d'une école à Minab, en Iran, au premier jour des frappes américano-israéliennes dans le pays, pourrait être le fait d'un bombardement américain visant une base navale des Gardiens de la révolution située à proximité, selon une enquête du «New York Times».

L'enquête du «New York Times» a exclu la frappe d'un missile iranien sur l'école. Ni les Etats-Unis, ni Israël n'ont confirmé cette frappe et le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, a déclaré mercredi que le Pentagone menait une enquête, assurant que les forces américaines «ne prennent jamais pour cible des civils».

De son côté, l'agence de presse Reuters, s'appuyant sur deux responsables américains anonymes, a indiqué jeudi que des enquêteurs militaires américains estimaient «probable» que les forces américaines soient «responsables» de la frappe qui a touché l'école, ajoutant toutefois que les investigations n'étaient pas terminées.

Par ailleurs, une enquête du «Monde» publiée jeudi a attesté la présence d'enfants et de victimes civiles dans le bombardement. «Des jeunes enfants ont bien été tués», écrit le journal français, qui dit s'être appuyé sur des dizaines de photos et vidéos.

Source: AFP