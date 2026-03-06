Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne. La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président.
Les Etats-Unis ont affirmé avoir tué 48 dirigeants iraniens, tandis que l'Iran en a confirmé six.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1230 personnes en Iran selon l'agence officielle, de 123 au Liban, de 10 en Israël et de six soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait 13 morts.
Plus de 5200 touristes suisses sont encore bloqués au Moyen-Orient.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé en ce début de semaine, tandis que les prix du pétrole et du gaz ont explosé.
Le trafic aérien est toujours fortement restreint au Moyen-Orient jeudi, après l'annulation de plus de 19'000 vols. De nombreux pays entament les évacuations de leurs ressortissants.
Les Etats-Unis auraient bombardé une école en Iran, selon le «New York Times»
Le bombardement samedi d'une école à Minab, en Iran, au premier jour des frappes américano-israéliennes dans le pays, pourrait être le fait d'un bombardement américain visant une base navale des Gardiens de la révolution située à proximité, selon une enquête du «New York Times».
L'enquête du «New York Times» a exclu la frappe d'un missile iranien sur l'école. Ni les Etats-Unis, ni Israël n'ont confirmé cette frappe et le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, a déclaré mercredi que le Pentagone menait une enquête, assurant que les forces américaines «ne prennent jamais pour cible des civils».
De son côté, l'agence de presse Reuters, s'appuyant sur deux responsables américains anonymes, a indiqué jeudi que des enquêteurs militaires américains estimaient «probable» que les forces américaines soient «responsables» de la frappe qui a touché l'école, ajoutant toutefois que les investigations n'étaient pas terminées.
Par ailleurs, une enquête du «Monde» publiée jeudi a attesté la présence d'enfants et de victimes civiles dans le bombardement. «Des jeunes enfants ont bien été tués», écrit le journal français, qui dit s'être appuyé sur des dizaines de photos et vidéos.
Source: AFP
L’ambassade de Suisse à Téhéran reste ouverte
L’ambassade de Suisse à Téhéran reste ouverte. La compagnie aérienne Edelweiss, en coordination avec le DFAE, a augmenté la capacité de son vol régulier de Mascate à Zurich. Des vols spéciaux supplémentaires de Swiss pour le retour de voyageurs suisses ne sont cependant pas prévus pour le moment.
Al’ambassade suisse à Téhéran, six collaborateurs suisses et 18 collaborateurs locaux sont toujours en poste, a indiqué vendredi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) à l’agence Keystone-ATS. Leur état de santé est bon compte tenu des circonstances. Quatre collaborateurs suisses avaient déjà quitté l’Iran le 3 mars 2026.
Source: AFP
«Il y a beaucoup de pétrole sur le marché»
«Il y a beaucoup de pétrole sur le marché», a tenu à rassurer l'Agence internationale de l'énergie vendredi, à propos de l'impact de la guerre au Moyen-Orient sur la situation énergétique en Europe et dans le monde.
Le directeur exécutif de l'AIE, Fatih Birol, a reconnu un «problème sérieux de logistique» pour acheminer le pétrole en raison de la guerre, mais il n'y a «pas de pénurie», a-t-il insisté devant la presse à Bruxelles.
Source: AFP
L'ONU estime que la guerre au Moyen-Orient est une «crise humanitaire majeure»
L'agence de l'ONU pour les réfugiés (HCR) a annoncé vendredi que la guerre au Moyen-Orient constituait une «crise humanitaire majeure» nécessitant une réponse immédiate de tous les acteurs «dans toute la région».
«La crise croissante au Moyen-Orient constitue une urgence humanitaire majeure nécessitant une réponse immédiate dans toute la région et en Asie du Sud-Est», a annoncé devant la presse à Genève Ayaki Ito, directeur de la division des urgences et du soutien aux programmes du HCR, affirmant que des membres du personnel de l'organisation étaient actuellement «en danger».
Source: AFP
Sans avertir, Israël frappe le centre de Saïda au Liban
Une frappe israélienne a visé vendredi, sans avertissement préalable, un immeuble du centre de Saïda, principale ville du sud du Liban, a indiqué l'Agence nationale d'information (Ani, officielle).
La frappe a visé le dixième étage d'un immeuble de bureaux, proche de deux centres d'accueil de déplacés, dans la rue principale de la ville, a indiqué un photographe de l'AFP. Des secouristes ont retiré au moins un corps de décombres et rassemblaient des restes humains, selon lui.
Source: AFP
Le Liban alerte sur un «désastre humanitaire»
Le Premier ministre libanais Nawaf Salam a averti vendredi qu'un «désastre humanitaire» se profilait en raison du déplacement massif de la population à la suite des ordres d'évacuation de l'armée israélienne, qui mène une campagne de frappes intensives sur le pays.
«Les conséquences de ce déplacement sur le plan humanitaire et politique pourraient être sans précédent», a ajouté le chef du gouvernement devant le corps diplomatique. Les habitants de la banlieue sud de Beyrouth et du sud du pays, bastions du Hezbollah, ont fui massivement après des ordres d'évacuation d'une ampleur sans précédent de l'armée israélienne.
Enquêtes demandées
De son côté, l'ONU demande des investigations rapides sur deux frappes par l'Etat hébreu. «Cela pose des questions graves» en termes de droit international, a affirmé Volker Türk à la presse. Il rappelle que les évacuations massives de populations doivent répondre à une «nécessité militaire» pour des raisons de sécurité.
Volker Türk est inquiet des attaques du Hezbollah contre Israël et de la contre-attaque israélienne. Le Haut-Commissariat demande des investigations rapides après le décès de 12 personnes dans deux bombardements israéliens mercredi et jeudi.
Source: AFP
L'Europe doute des capacités des Etats-Unis d'alimenter tous les fronts
Le commissaire européen à la défense, Andrius Kubilius, a prévenu vendredi que les Etats-Unis ne seraient «pas en mesure de fournir suffisamment de missiles» en même temps dans le Golfe, en Ukraine et à sa propre armée.
«Les Américains ne seront tout simplement pas en mesure de fournir suffisamment de missiles à la fois aux pays du Golfe, à l'armée américaine elle-même et aux forces ukrainiennes», a déclaré M. Kubilius.
«Il est devenu encore plus urgent pour nous, en Europe, d'augmenter la production de systèmes de défense aérienne et de missiles antibalistiques», a insisté le commissaire européen qui a entamé en Pologne une tournée visant à renforcer la production européenne dans ce domaine.
Source: AFP
Une série de huit explosions entendues à Tel-Aviv
Une série d'environ huit explosions a été entendue vendredi matin à Tel-Aviv, la grande ville du centre d'Israël, après une alerte aux missiles iraniens, ont rapporté des journalistes de l'AFP.
«Il y a peu, l'armée a identifié des missiles tirés depuis l'Iran en direction du territoire de l'Etat d'Israël. Les systèmes de défense sont en cours d'activation pour intercepter cette menace», a déclaré l'armée dans un communiqué.
Les secours israéliens du Magen David Adom ont déclaré qu'aucune victime n'avait été signalée à ce stade.
Source: AFP
L'armée israélienne annonce mener de nouvelles frappes sur la banlieue sud de Beyrouth
L'armée israélienne a annoncé vendredi matin mener de nouvelles frappes contre le Hezbollah sur la banlieue sud de Beyrouth, dans le quartier de Dahiyeh.
Sur place, des images de l'AFPTV ont montré un épais panache de fumée s'élevant de cette banlieue de la capitale libanaise d'ordinaire densément peuplée, que les habitants ont fui massivement jeudi après un ordre d'évacuation sans précédent de l'armée israélienne.
Source: AFP
Au moins 20 morts dans une frappe à Chiraz, en Iran
Un responsable iranien a affirmé vendredi qu'au moins 20 personnes avaient été tuées par des frappes américaines et israéliennes dans l'agglomération de Chiraz (sud du pays).
«Vingt citoyens innocents ont été tués et 30 autres blessés dans cette attaque terroriste», a déclaré Jalil Hasani, vice-gouverneur de la province de Fars, selon l'agence de presse officielle IRNA. Il a précisé que l'attaque avait eu lieu dans un quartier résidentiel de la ville de Zibashahr.
L'AFP n'a pas été en mesure de vérifier ce bilan de manière indépendante.
Source: AFP
La France reprend les vols de rapatriement depuis les Emirats arabes unis
La France va reprendre les vols de rapatriement de Français des Emirats arabes unis «dans les meilleures conditions de sécurité» possibles, a annoncé vendredi le ministre des Transports Philippe Tabarot.
Jeudi soir, un avion d'Air France affrété par les autorités pour rapatrier des Français depuis les Emirats arabes unis avait été contraint de faire demi-tour en raison de tirs de missiles dans la zone.
Selon les estimations du Quai d'Orsay, «il y aurait 5000 personnes» qui se sont manifestées et «souhaiteraient revenir le plus rapidement possible en France» depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, a-t-il précisé.
«750 personnes sont déjà rentrées par des vols de rapatriement et environ pratiquement 2000 si on ajoute les vols commerciaux», a-t-il ajouté.
Source: AFP