Israël restera dans le sud du Liban jusqu'à ce que le Hezbollah rende les armes

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a redit vendredi que son armée resterait dans le sud du Liban jusqu'à ce que le Hezbollah rende les armes, une déclaration qui intervient juste après l'annonce d'un accord-cadre entre Israël, le Liban et les Etats-Unis.

«La chose la plus importante avant tout est qu'Israël reste dans la zone de sécurité dans le sud du Liban. C'est un accomplissement majeur et nous le maintiendrons tant que le Hezbollah ne sera pas désarmé», a déclaré Benjamin Netanyahu dans une vidéo préenregistrée, diffusée aux médias israéliens.

L'armée israélienne permettra néanmoins à l'armée libanaise de prendre le contrôle de «deux zones pilotes», l'une au sud du fleuve Litani, l'autre au nord de ce dernier, situé , à une trentaine de kilomètres de la frontière avec Israël.

Les habitants ne pourront pas revenir

Le Premier ministre israélien a prévenu que les habitants qui avaient dû fuir des zones où l'armée israélienne est désormais déployée dans le sud du Liban ne pourront pas revenir chez eux, malgré l'accord-cadre. Dans cette zone dite «de sécurité», «nous n'y laissons pas entrer le Hezbollah et nous ne laissons pas non plus entrer la population civile», a déclaré Benjamin Netanyahu.

Source: AFP