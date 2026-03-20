Les États-Unis attaquent des navires iraniens dans le détroit d'Ormuz

Israël et les Etats-Unis ont attaqué des installations de l'industrie gazière iranienne dans le golfe Persique ainsi que des bateaux et des drones iraniens dans le détroit d'Ormuz afin de briser le blocus, rapporte le «Wall Street Journal».

Les bateaux seraient détruits par des avions volant à basse altitude et les drones par des hélicoptères Apache, précise-t-on. «La bataille d'Ormuz» est donc ouverte.

Plus de 120 navires auraient déjà été endommagés, voire détruits, a déclaré le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth. L'objectif est de réduire les menaces liées aux mines, aux bateaux et aux missiles afin de permettre à nouveau aux pétroliers de passer en toute sécurité. La réouverture du détroit bloqué pourrait encore prendre des semaines.