Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Son état de santé reste flou. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 968 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de 7 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.
Le conflit touche aussi l'Europe: un militaire français a été tué en Irak, tandis qu'un missile a été lancé en Turquie.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. Le centre de Beyrouth a été frappé.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés.
Les États-Unis attaquent des navires iraniens dans le détroit d'Ormuz
Israël et les Etats-Unis ont attaqué des installations de l'industrie gazière iranienne dans le golfe Persique ainsi que des bateaux et des drones iraniens dans le détroit d'Ormuz afin de briser le blocus, rapporte le «Wall Street Journal».
Les bateaux seraient détruits par des avions volant à basse altitude et les drones par des hélicoptères Apache, précise-t-on. «La bataille d'Ormuz» est donc ouverte.
Plus de 120 navires auraient déjà été endommagés, voire détruits, a déclaré le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth. L'objectif est de réduire les menaces liées aux mines, aux bateaux et aux missiles afin de permettre à nouveau aux pétroliers de passer en toute sécurité. La réouverture du détroit bloqué pourrait encore prendre des semaines.
Plus de 100 personnes arrêtées à Abou Dhabi pour avoir filmé et diffusé des informations «trompeuses» sur la guerre
La police de l'émirat d'Abou Dhabi a annoncé vendredi l'arrestation de plus de 100 personnes pour avoir filmé et diffusé des «informations trompeuses» sur la guerre, alors que les pays du Golfe intensifient leur contrôle des publications liées aux attaques iraniennes.
Les interpellations concernent «109 individus de diverses nationalités qui ont filmé des lieux et des incidents et diffusé des informations trompeuses sur les réseaux sociaux pendant les événements actuels», selon un communiqué publié sur X.
Source: AFP
L'armée iranienne menace de traquer les responsables américains et israéliens jusque sur leurs lieux de vacances
Les forces armées iraniennes ont menacé vendredi de traquer les responsables des Etats-Unis et d'Israel, jusque sur leurs lieux de villégiature.
«Nous surveillons vos lâches responsables et officiers, vos diaboliques pilotes et soldats», a déclaré le porte-parole de l'armée, Abolfazl Shekarchi, cité par la télévision d'Etat. «A partir de maintenant, d'après les informations dont nous disposons à votre sujet, les stations balnéaires, les sites touristiques et de divertissement du monde entier ne seront plus des lieux sûrs pour vous».
L'Espagne annonce un plan d'aide anti-crise de 80 mesures pour 5 milliards d'euros
Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a annoncé vendredi une série de 80 mesures pour un budget de cinq milliards d'euros visant à lutter contre les effets de la guerre au Moyen-Orient, promettant notamment «une réduction drastique» de la fiscalité sur l'énergie. «Les situations extraordinaires exigent des réponses extraordinaires» a déclaré le Premier ministre socialiste après un conseil des ministres extraordinaire.
Parmi les mesures annoncées et qui entreront en vigueur samedi, après leur publication au Journal officiel, figurent une baisse de la TVA sur le gaz et les carburants, qui devrait notamment permettre une baisse des prix à la pompe allant jusqu'à 30 centimes d'euro par litre, soit «environ 20 euros d'économie par plein pour une voiture moyenne».
Le Premier ministre a également évoqué une baisse des impôts sur l'électricité de 60%, une suspension de l'impôt sur la production, ainsi qu'une baisse de la TVA sur l'électricité de 21% à 10%.
Source: AFP
Seize navires iraniens frappés dans des ports du Golfe
Les Etats-Unis et Israël ont bombardé vendredi 16 navires iraniens dans des cités portuaires iraniennes du Golfe, selon les autorités locales, citées par l'agence de presse Tasnim.
«A la suite d'une attaque aérienne américano-sioniste, au moins 16 navires appartenant à des citoyens des villes de Bandar Lengeh et Bandar-e Kong ont été entièrement détruits», a indiqué un responsable de la province d'Hormozgan, dans le sud du pays.
Source: AFP
L'armée israélienne annonce être en train de frapper la région de Nour, sur la Caspienne
L'armée israélienne a annoncé vendredi avoir entamé des frappes visant des cibles iraniennes dans la région de Nour, située sur les rives de la mer Caspienne, au 21e jour de la guerre menée conjointement avec les Etats-Unis contre la République islamique.
Dans un communiqué, l'armée annonce avoir «commencé à frapper des cibles du régime terroriste iranien dans la région de Nour».
Source: AFP
Israël annonce avoir mené des frappes dans le sud de la Syrie
L'armée israélienne a annoncé vendredi avoir frappé dans la nuit des «infrastructures du régime syrien» dans le sud de la Syrie, selon un communiqué. «Cette nuit, Tsahal a visé un quartier général et des armes dans des camps militaires du régime syrien dans le sud de la Syrie. Il s'agissait d'une riposte aux événements d'hier (jeudi), au cours desquels des civils druzes ont été attaqués dans la région de Soueïda», explique ce communiqué de l'armée, qui ne précise pas la nature exacte de ces évènements.
L'armée israélienne prévient qu'elle «ne permettra pas que les Druzes en Syrie soient pris pour cible et continuera d'agir pour assurer leur protection». Elle indique par ailleurs «continuer de suivre de près l'évolution de la situation dans le sud de la Syrie».
Source: AFP
Le chef de la diplomatie iranienne accuse Londres de complicité dans «l'agression» américano-israélienne
Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a dénoncé samedi, dans un appel avec son homologue britannique Yvette Cooper, l'utilisation par les Etats-Unis des bases militaires britanniques, y voyant une complicité de Londres dans la guerre.
«Ces actions seront certainement considérées comme une participation à l'agression et resteront gravées dans l'histoire des relations entre les deux pays», a déclaré Abbas Araghchi, selon un communiqué de son ministère.
Le gouvernement britannique a donné début mars son feu vert à un usage strictement «défensif» de ses bases pour frapper des sites de missiles iraniens, après avoir été durement critiqué par le président américain Donald Trump pour son refus initial.
Source: AFP
Le porte-parole des Gardiens de la Révolution est décédé
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé vendredi la mort de leur porte parole, Ali-Mohammad Naïni, dans des frappes américano-israéliennes.
Il «est tombé en martyr lors de la lâche attaque terroriste criminelle perpétrée par le camp américano-sioniste à l'aube», ont déclaré les Gardiens dans un communiqué publié sur leur site internet Sepah News.
Source: AFP
L'Iran assure que la production de missiles «continue» malgré la guerre
Les Gardiens de la Révolution ont affirmé vendredi que la production de missiles se poursuivait en Iran, au lendemain des propos d'Israël selon lesquels la guerre a détruit les capacités balistiques du pays.
«Notre industrie balistique mérite une note parfaite. (...) Il n'y a aucune inquiétude à ce sujet, car même en temps de guerre, nous continuons à fabriquer des missiles», a déclaré le porte-parole des Gardiens Ali-Mohammad Naïni, cité par l'agence de presse Fars.
Jeudi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a assuré que l'Iran n'avait «plus la capacité de produire des missiles balistiques ni celle d'enrichir de l'uranium».
Source: AFP
Le Sri Lanka a refusé des avions de guerre américains sur son sol
Le Sri Lanka a refusé que deux avions de guerre américains armés soient basés sur son territoire pendant la période du 4 au 8 mars afin de préserver sa neutralité dans la guerre en cours entre l'Iran, les Etats-Unis et Israël, a révélé vendredi son président.
«Ils (les Etats-Unis) voulaient redéployer deux avions de guerre armés de huit missiles antinavires d'une base de Djibouti sur l'aéroport international de Mattala (sud) du 4 au 8 mars et nous avons dit non», a déclaré Anura Kumara Dissanayake devant le Parlement
Source: AFP
Incendie dans une raffinerie du Koweït après des attaques de drones
Un incendie s'est déclaré vendredi dans une raffinerie de la compagnie pétrolière nationale du Koweït après des attaques de drones, a indiqué l'agence de presse officielle koweïtienne.
«La raffinerie Mina Al-Ahmadi, appartenant à la Kuwait National Petroleum Company (KNPC) a été la cible tôt ce matin de plusieurs attaques hostiles de drones, provoquant des incendies dans certaines de ses unités», provoquant la fermeture de plusieurs d'entre elles, selon l'agence, après une attaque la veille sur cette infrastructure qui avait déjà provoqué un incendie.
Source: AFP