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«Réduits à néant»
L'Iran accuse les Etats-Unis d'avoir détruit tous les efforts diplomatiques

Les affrontements entre Iraniens et Américains ont repris mardi. Les frappes échangées depuis ont été les plus importantes depuis la signature le 17 juin d'un protocole d'accord visant à trouver une fin à la guerre déclenchée le 28 février.
Publié: il y a 56 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 52 minutes
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Dimitri Faravel, Mathilde Jaccard, Olalla Piñeiro Trigo, Etienne Daman et Leo Vonlanthen
il y a 44 minutes

L'Iran affirme que les frappes américaines ont «réduit à néant» les efforts diplomatiques des derniers mois

L'Iran a «fermement condamné» dans la nuit de dimanche à lundi les frappes américaines sur son territoire et reproché à Washington d'avoir «réduit à néant tous les efforts de ces derniers mois» visant à rétablir la paix dans la région. 

«Le régime américain a provoqué le retour de l'insécurité dans le détroit d'Ormuz», a affimé le ministère de Affaires étrangères.
Photo: AP Photo/Hadi Mizban

Téhéran a également accusé les Etats-Unis d'avoir «ouvertement violé quasiment tous les termes» du protocole d'accord conclu en juin et causé le «retour de l'insécurité» dans le détroit d'Ormuz, dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

«Le régime américain a également provoqué le retour de l'insécurité dans le détroit d'Ormuz et la perturbation du transport maritime commercial international en s'ingérant ouvertement dans le processus par lequel l'Iran mettait en oeuvre les dispositions nécessaires dans le détroit d'Ormuz», a également affirmé le ministère.

Source: AFP

01:29 heures

Le pétrole bondit de plus de 3% devant les hostilités dans le détroit d'Ormuz

Les cours du pétrole ont ouvert en forte hausse lundi après un week-end marqué par des frappes américaines sur l'Iran et l'annonce par Téhéran de la fermeture du détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial d'hydrocarbures. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre, référence internationale, augmentait de 3,75% à 78,86 dollars vers 22H10 GMT, avant l'ouverture des marchés financiers en Asie.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison en août, grimpait de 3,65% à 74,02 dollars. Des affrontements entre les Etats-Unis et l'Iran ont repris ces derniers jours, alors que les deux pays avaient signé le 17 juin un protocole d'accord visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

Le texte prévoyait notamment une réouverture du détroit d'Ormuz par lequel transitait avant la guerre un cinquième du brut mondial. Sa fermeture par l'Iran au début de la guerre avait provoqué une flambée des cours du pétrole et des tensions d'approvisionnement, en particulier en Afrique et en Asie - un baril de Brent coûtait plus de 110 dollars au plus fort du conflit.

Téhéran considère que le détroit ne peut être traversé que selon ses conditions et a annoncé dimanche sa fermeture «jusqu'à nouvel ordre». Des navires ayant emprunté une route non autorisée par l'Iran, dans le sud de l'étroit passage, ont subi des attaques.

Source: AFP

01:28 heures

L'armée américaine annonce une nouvelle salve de frappes contre l'Iran

L'armée américaine a annoncé dimanche avoir lancé une nouvelle salve de frappes contre l'Iran afin de l'empêcher d'attaquer des navires dans le détroit d'Ormuz.

Les frappes ont repris à 17H00 heure de Washington (21H00 GMT), selon un message sur X du Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom), affirmant vouloir empêcher Téhéran «d'attaquer les équipages civils et navires commerciaux» dans le détroit.

«Le commandant en chef a ordonné ces frappes afin que les forces iraniennes rendent des comptes», a ajouté l'armée en désignant le président américain Donald Trump.

Source: AFP

12.07.2026, 19:30 heures

Trois postes-frontières et une plateforme pétrolière offshore attaqués au Koweït

Le ministère de la Défense du Koweït a annoncé dimanche que trois postes-frontières et une plateforme pétrolière offshore avaient été attaqués lors d'un nouvel échange de frappes entre l'Iran et les Etats-Unis, faisant un blessé et des dégâts.

«Trois postes-frontières dans le nord du pays ont été la cible d'une attaque lâche, occasionnant des dégâts matériels», a déclaré le ministère dans un communiqué, sans préciser l'origine de l'attaque et en ajoutant «qu'une plateforme de forage offshore appartenant à la Kuwait Oil Company (...) a été prise pour cible par un drone hostile, blessant un employé et provoquant des dégâts matériels».

Source: AFP

12.07.2026, 19:27 heures

Le chef de l'ONU exhorte Washington et Téhéran à une reprise des négociations

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a exhorté dimanche les Etats-Unis et l'Iran à «la plus grande retenue» et à «reprendre d'urgence les négociations», après une nouvelle reprise des hostilités.

Les négociations doivent reprendre, estime Antonio Guterres.
Photo: AFP

«Le Secrétaire général est profondément préoccupé par l'importante escalade et la reprise des confrontations militaires dans le Golfe,» et «appelle toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue» et «à reprendre d'urgence les négociations», a déclaré son porte-parole Stéphane Dujarric dans un communiqué.

12.07.2026, 19:25 heures

Un mort, deux blessés dans les attaques sur le sud de l'Iran

Un employé des télécommunications a été tué et deux autres blessés dans des attaques sur la province de Hormozgan qui borde le Golfe au sud de l'Iran, a rapporté un média d'Etat, après la reprise des hostilités entre Téhéran et Washington.

«Après l'attaque de l'ennemi sur Farur, à Bandar Lengeh, un employé de l'entreprise nationale de télécommunications a été tué dans l'exercice de ses fonctions et deux de ses collègues ont été blessés», a indiqué l'agence de presse iranienne Irna.

Source: AFP

12.07.2026, 19:04 heures

Des projectiles ont touché l'île de Qeshm, au large de l'Iran

Une dizaine de projectiles ont frappé dimanche l'île iranienne de Qeshm, située dans le stratégique détroit d'Ormuz, a annoncé un média d'Etat iranien, après les reprise des hostilités entre Téhéran et Washington.

«Entre 10 et 11 projectiles ennemis ont touché l'île de Qeshm depuis dimanche après-midi», a déclaré Hossein Amir Teymouri, le gouverneur de l'île, à l'agence de presse Irna, ajoutant que «toutes les cibles étaient militaires» et qu'aucune victime n'était à déplorer.

Source: AFP

12.07.2026, 15:36 heures

L'armée américaine affirme que des navires circulent dans le détroit d'Ormuz

L'armée américaine a affirmé dimanche que le détroit d'Ormuz est «ouvert» et que la circulation des navires «fonctionne», malgré l'annonce faite par l'Iran plus tôt d'une fermeture de cette voie maritime stratégique après une nouvelle reprise des hostilités avec les Etats-Unis.

«Le détroit d'Ormuz est ouvert à tous les navires souhaitant transiter légalement par cette voie navigable internationale», a écrit le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) sur X. «L'Iran ne contrôle pas le détroit. La circulation fonctionne.»

Source: AFP

12.07.2026, 13:49 heures

Un militaire iranien tué dans les frappes américaines

Les frappes américaines menées dans la nuit de samedi à dimanche contre l'Iran ont coûté la vie à un militaire iranien, ont rapporté les médias locaux.

«Le lieutenant Hamidreza Dehghani, de la marine de l'Armée de la République islamique d'Iran, est tombé en martyr lors de l'attaque criminelle et terroriste perpétrée hier soir par les Etats-Unis contre le port de Jask», situé dans le sud de l'Iran et donnant sur le Golfe, ont indiqué les agences de presse Mehr et Tasnim, citant un responsable local.

Source: AFP

12.07.2026, 13:47 heures

Le Qatar dénonce une «dangereuse escalade»

Le Qatar a condamné dimanche les attaques iraniennes contre son territoire et ses voisins, après les salves de missiles lancées par la République islamique contre plusieurs pays arabes.

«Le Qatar condamne avec la plus grande fermeté les nouvelles attaques menées par la République islamique d'Iran», indique un communiqué de l'émirat du Golfe, qui dénonce également les frappes iraniennes contre la Jordanie, les Emirats arabes unis, Bahreïn, Oman et le Koweït, qualifiées de «dangereuse escalade».

Source: AFP

12.07.2026, 09:44 heures

Onze Indiens à bord du bateau attaqué dans le détroit d'Ormuz, selon Delhi

Onze ressortissants indiens se trouvaient à bord du navire attaqué dans le détroit d'Ormuz, a indiqué dimanche New Delhi, au moment où l'Iran et les Etats-Unis ont repris les hostilités.

«Sur les 11 ressortissants indiens présents à bord, dix ont été secourus à ce stade et un ressortissant indien serait porté disparu», a indiqué le Ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Source: AFP

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