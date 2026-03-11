L'Iran veut cibler des centres économiques et des banques du Golfe appartenant à Israël et aux USA

L'armée iranienne a dit mercredi vouloir désormais frapper «les centres économiques et les banques» dans le Golfe, après une attaque israélo-américaine sur un établissement bancaire de Téhéran.

«L'ennemi nous a donné carte blanche pour cibler les centres économiques et banques» appartenant aux Etats-Unis et à Israël dans la région, a déclaré le quartier général central de Khatam al-Anbiya, affilié aux Gardiens de la Révolution, selon un communiqué diffusé par la télévision d'Etat.

Selon les médias locaux, la frappe israélo-américaine de la nuit a «tué des employés» d'une banque de la capitale qui travaillaient «exceptionnellement» pour préparer le paiement des salaires du mois.

Source: AFP