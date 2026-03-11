Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 570 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de sept soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait 13 morts.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre Liban, bastion du Hezbollah.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Les compagnies Swiss et Edelweiss s'affairent à rapatrier les ressortants suisses bloqués au Moyen-Orient. Selon le DFAE, 3349 voyageurs suisses étaient toujours bloqués au Moyen-Orient, dimanche 8 mars.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé: le prix du pétrole a frôlé les 120 dollars le baril et le gaz européen s'est envolé de 30%.
L'Iran veut cibler des centres économiques et des banques du Golfe appartenant à Israël et aux USA
L'armée iranienne a dit mercredi vouloir désormais frapper «les centres économiques et les banques» dans le Golfe, après une attaque israélo-américaine sur un établissement bancaire de Téhéran.
«L'ennemi nous a donné carte blanche pour cibler les centres économiques et banques» appartenant aux Etats-Unis et à Israël dans la région, a déclaré le quartier général central de Khatam al-Anbiya, affilié aux Gardiens de la Révolution, selon un communiqué diffusé par la télévision d'Etat.
Selon les médias locaux, la frappe israélo-américaine de la nuit a «tué des employés» d'une banque de la capitale qui travaillaient «exceptionnellement» pour préparer le paiement des salaires du mois.
Source: AFP
Le nouveau guide suprême d'Iran aurait été blessé dans le raid qui a tué son père
Le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei aurait été blessé durant le raid qui a tué son père au premier jour de l'offensive israélo-américaine le 28 février, mais les détails sur la gravité de ses blessures ne sont pas connus et il n'est pas apparu en public depuis.
Yousef Pezeshkian, le fils du président iranien, a cependant affirmé qu'il était «sain et sauf» malgré ses blessures sur son compte Telegram. «J'ai entendu les informations disant que Mojtaba Khamenei avait été blessé. J'ai demandé à des amis qui ont des connections. Ils m'ont dit que, grâce à Dieu, il était sain et sauf», a écrit Yousef Pezeshkian, qui est aussi conseiller du gouvernement.
Source: AFP
L'armée iranienne dit avoir visé la direction du renseignement militaire et une base navale en Israël
L'armée iranienne a dit mercredi avoir visé plusieurs cibles en Israël, dont la direction du renseignement militaire et une base navale, parlant de frappes «toujours en cours».
Les cibles visées depuis le début de la matinée comptent également une base navale à Haïfa et une base militaire d'observation radar, selon le communiqué de l'armée relayé par la télévision d'Etat.
Source: AFP
Tsahal annonce une nouvelle vague de frappes en Iran et à Beyrouth
L'armée israélienne a annoncé mercredi avoir lancé le matin même une nouvelle vague de frappes à «grande échelle» en Iran et sur la capitale libanaise Beyrouth.
En Iran, ces frappes visent «les infrastructures du régime (...) à travers» le pays. «Dans le même temps, l'armée a commencé à frapper les infrastructures du Hezbollah à Beyrouth», indique un communiqué.
Source: AFP
Un navire thaïlandais attaqué dans le détroit d'Ormuz, 23 membres de l'équipage secourus
Un navire marchand thaïlandais a été attaqué mercredi près du détroit d'Ormuz et des opérations sont en cours «pour secourir» trois des 23 membres d'équipage, a annoncé la marine thaïlandaise.
«Le vraquier Mayuree Naree, battant pavillon thaïlandais (...) a été attaqué alors qu'il transitait par le détroit d'Ormuz», a-t-elle indiqué dans un communiqué, précisant que la cause de l'attaque faisait l'objet d'une enquête.
Source: AFP
Le bilan monte au Liban: 570 morts depuis le début des frappes
Les frappes israéliennes sur le Liban ont tué 570 personnes, dont 86 enfants et 45 femmes, depuis que le pays a été entraîné dans la guerre régionale le 2 mars, a annoncé mercredi le ministère de la Santé. Selon la même source, 84 personnes ont été tuées au cours de la seule journée de mardi.
Source: AFP
Deux drones tombés près de l'aéroport de Dubaï ont blessé quatre personnes
Deux drones sont tombés près de l'aéroport de Dubaï mercredi, blessant quatre personnes, mais le trafic n'a pas été affecté, ont annoncé les autorités de l'émirat du Golfe dans un communiqué, au douzième jour de la guerre.
«Deux drones sont tombés il y a peu dans le secteur de l'aéroport international de Dubaï», faisant quatre blessés. Il s'agit de deux ressortissants ghanéens, un bangladais et un indien. «Le trafic aérien fonctionne normalement», selon le communiqué.
Source: AFP
La France triple son soutien humanitaire pour le Liban
La France s'apprête à tripler son soutien humanitaire au Liban, en y dépêchant jeudi 60 tonnes d'aide pour les réfugiés quittant le sud du pays où Israël mène des opérations militaires contre le Hezbollah pro-iranien, a annoncé mercredi le chef de la diplomatie française.
«Nous avons décidé de tripler le volume de l'aide qui arrivera cette semaine. Cette aide atteindra 60 tonnes d'aide humanitaire à destination des Libanais, avec des kits sanitaires, des kits d'hygiène, des matelas, des lampes, mais aussi un poste sanitaire mobile», a déclaré Jean-Noël Barrot sur TF1.
Source: AFP
Un navire touché par un projectile dans le détroit d'Ormuz, l'équipage évacue
Un navire a été touché mercredi par un «projectile inconnu» dans le détroit d'Ormuz, qui a provoqué un incendie à bord, a rapporté l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO.
Le cargo, qui se trouvait à 11 miles nautiques au nord d'Oman, «a demandé de l'aide et l'équipage est en train d'évacuer le navire», a ajouté l'UKMTO.
Source: AFP
Plusieurs explosions entendues à Doha, au Qatar
Plusieurs explosions ont été entendues mercredi dans la capitale du Qatar, Doha, ont rapporté des journalistes à l'AFP, au douzième jour de la guerre déclenchée par l'offensive israélo-américaine contre l'Iran.
Le ministère qatari de l'Intérieur avait fait état un peu plus tôt d'un «niveau de menace sécuritaire élevé», et appelé les habitants à ne pas sortir et à se tenir à l'écart des fenêtres.
Source: AFP
Israël a mené une frappe sur le centre de Beyrouth
Une frappe israélienne a touché mercredi le centre de Beyrouth pour la deuxième fois depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, a rapporté l'agence officielle libanaise.
Selon l'Agence nationale d'information (Ani), «l'ennemi a ciblé un appartement dans la zone d'Aïcha Bakkar», en plein coeur de la ville.
Source: AFP
Le chef de la police iranienne avertit que tout manifestant sera traité en «ennemi»
Le chef de la police iranienne a prévenu que tout manifestant contestant les autorités serait traité comme un «ennemi», alors que l'Iran est en guerre depuis douze jours.
«Si quelqu'un s'avance conformément aux souhaits de l'ennemi, nous ne le considérerons plus comme un simple manifestant, mais comme un ennemi. Et nous lui ferons subir le même traitement qu'à un ennemi», a déclaré le chef de la police nationale Ahmad-Reza Radan dans des commentaires diffusés par la télévision nationale Irib.
Le président américain Donald Trump a appelé les Iraniens à prendre le pouvoir, deux mois après un mouvement de protestation réprimé dans le sang.
Source: AFP