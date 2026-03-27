Le Pentagone pourrait envoyer 10'000 soldats supplémentaires au Moyen-Orient

Donald Trump ne cesse de souligner que la guerre contre l'Iran touche à sa fin. L'Iran serait complètement vaincu et quémanderait un accord de paix. Mais en coulisses, d'autres discussions semblent avoir lieu. Selon les médias américains, le Ministere de la Defense pourrait bientôt déployer 10'000 soldats supplémentaires au Moyen-Orient.

Comme l'écrit le «Wall Street Journal», ces troupes supplémentaires permettraient à Trump d'obtenir une meilleure position de négociation face à l'Iran. Une décision définitive concernant ce déploiement n'aurait toutefois pas encore été prise.

Selon «Axios», ces nouvelles troupes proviendraient d’unités de combat différentes de celles déjà déployées dans la région. Le Pentagone élaborerait actuellement des options militaires en vue d’un «coup de grâce» contre l’Iran. Celui-ci pourrait inclure le déploiement de troupes terrestres et une campagne de bombardements massive.

Il y a une semaine déjà, Trump a envoyé des troupes terrestres dans la région. La question de savoir si et comment ces soldats seront déployés est actuellement tout aussi floue que la mission éventuelle des soldats supplémentaires. On pourrait imaginer une occupation de l’îlot pétrolier iranien de Kharg, considéré comme le talon d’Achille du régime des mollahs. Pour en savoir plus sur l’importance de cette île, lisez l’article de notre collègue Johannes Hillig.