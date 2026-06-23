Ormuz sera administré par l'Iran, dit le négociateur iranien

Le négociateur en chef de l'Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, a affirmé lundi que les conditions dans le détroit d'Ormuz ne retourneraient pas à celles d'avant-guerre, selon un média d'Etat. La voie sera «administrée» par l'Iran, a-t-il averti.

«Tout le monde doit savoir que l'administration du détroit d'Ormuz ne redeviendra jamais ce qu'elle était avant la guerre», a affirmé celui qui mène les négociations avec les Etats-Unis pour mettre durablement fin à la guerre au Moyen-Orient, cité par l'agence de presse Irna.

«Bien sûr, les règles internationales seront respectées, mais l'Iran administrera le détroit d'Ormuz», a-t-il ajouté.

Source: AFP