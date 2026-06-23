Ormuz sera administré par l'Iran, dit le négociateur iranien
Le négociateur en chef de l'Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, a affirmé lundi que les conditions dans le détroit d'Ormuz ne retourneraient pas à celles d'avant-guerre, selon un média d'Etat. La voie sera «administrée» par l'Iran, a-t-il averti.
«Tout le monde doit savoir que l'administration du détroit d'Ormuz ne redeviendra jamais ce qu'elle était avant la guerre», a affirmé celui qui mène les négociations avec les Etats-Unis pour mettre durablement fin à la guerre au Moyen-Orient, cité par l'agence de presse Irna.
«Bien sûr, les règles internationales seront respectées, mais l'Iran administrera le détroit d'Ormuz», a-t-il ajouté.
Source: AFP
L'Iran annonce des groupes de travail, dans le cadre des pourparlers avec les Etats-Unis
Des discussions techniques en Suisse, dans le cadre des pourparlers en cours entre l'Iran et les Etats-Unis, se sont achevés avec la mise en place de groupes de travail portant notamment sur le nucléaire et la levée des sanctions, a rapporté mardi un média d'Etat iranien.
A l'issue de ces consultations dans la continuité des pourparlers de dimanche, «il a été décidé de mettre en place quatre groupes de travail portant sur la levée des sanctions, le nucléaire, la reconstruction et le développement économique (de l'Iran) ainsi qu'un groupe de suivi», a déclaré à l'agence Irna le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, spécialiste des questions juridiques.
Source: AFP
JD Vance a quitté le Bürgenstock
Le vice-président américain JD Vance a quitté lundi soir peu après 19h le Bürgenstock (NW), lieu des pourparlers entre Etats-Unis et Iran. L’information a été confirmée à Keystone-ATS par une source proche des discussions.
Plus tôt dans la journée, le vice-président américain avait souligné que dimanche avait été «une très très bonne journée». La réunion du Bürgenstock a abouti à «des bases solides» vers un accord final avec Téhéran, a-t-il affirmé.
Source: ATS
«Aucune restriction» pour l'armée israélienne
«Nos soldats déployés dans le sud du Liban disposent d’une liberté d’action totale pour neutraliser toute menace directe ou potentielle à leur encontre ou à l’encontre des habitants du nord» d’Israël, a déclaré lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. «L’armée israélienne ne fait l’objet d’aucune restriction sur cette question», a ajouté Netanyahu, selon un communiqué de son bureau.
Source: AFP
Le Liban a subi plus d'un milliard de dollars de dégâts
Le Liban, ravagé depuis début mars par une nouvelle guerre entre Israël et le Hezbollah pro-iranien, a subi des dégâts estimés à plus d'un milliard de dollars, avec 11'000 bâtiments détruits dans le sud, selon une étude.
D'apès une «évaluation rapide» basée sur la comparaison d'images satellite de fin avril et d'octobre 2025, la facture s'élève à 1,38 milliard de dollars (1,2 milliard d'euros), écrivent le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) et le Conseil national de la recherche scientifique (CNRS), lié au gouvernement libanais.
«Au total, 11'095 bâtiments ont été entièrement détruits, ce qui a eu un impact sur 17'891 logements, tandis que 2242 bâtiments ont été partiellement endommagés», selon le communiqué.
Source: AFP
Rubio se rendra à partir de mardi dans des pays du Golfe
Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio se rendra à partir de mardi dans trois pays du Golfe, en pleines négociations avec l'Iran, pour mettre définitivement fin à la guerre au Moyen-Orient.
Le secrétaire d'Etat américain, dont ce sera le premier déplacement au Moyen-Orient depuis le début de la guerre le 28 février, se rendra aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn jusqu'à jeudi, a indiqué le porte-parole du département d'Etat, Tommy Pigott, dans un communiqué.
Source: AFP
Les Etats-Unis suspendent officiellement leurs sanctions sur le pétrole iranien jusqu'au 21 août
Les Etats-Unis ont officiellement suspendu lundi, jusqu'au 21 août, leurs sanctions visant le pétrole iranien dans le cadre du protocole d'accord signé avec Téhéran.
«Toutes les transactions» qui étaient auparavant «interdites» concernant la production, la vente, le transport d'hydrocarbures d'origine iranienne «sont autorisées jusqu'au 21 août à 00H01» heure de Washington, selon une licence publiée sur le site du ministère américain des Finances, qui gère les sanctions économiques.
Les Etats-Unis s'étaient engagés le 18 juin à «mettre fin à tous les types de sanctions» unilatérales et internationales contre l'Iran. «Les exportations de pétrole et de produits pétrochimiques ne sont plus restreintes», s'est félicité le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, à l'issue des pourparlers avec Washington qui se sont tenus en Suisse.
Source: AFP
Le trafic continue au détroit d'Ormuz, malgré l'annonce iranienne d'une refermeture
Le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz se poursuivait lundi à un rythme plus soutenu qu'avant l'accord entre l'Iran et les Etats-Unis, selon des plateformes de suivi maritime, malgré l'annonce samedi par Téhéran d'une nouvelle fermeture de ce passage stratégique.
Lundi à 11h00 GMT, la plateforme de suivi maritime Kpler décomptait déjà 15 franchissements de navires de transports de matières premières sur la matinée. Un niveau comparable à jeudi et samedi, deux jours où le trafic avait tutoyé les 30 franchissements sur la journée.
Au moins cinq autres navires, dont le franchissement n'avait pas encore été confirmé par Kpler, semblaient avoir également passé le détroit, selon leurs signaux AIS visibles sur la plateforme MarineTraffic.
Source: AFP
Téhéran a accepté le retour d'inspecteurs de l'AIEA en Iran
L'Iran a accepté d'inviter à nouveau des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) sur son territoire, a annoncé lundi le vice-président américain JD Vance au lendemain de négociations tenues en Suisse pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.
«Les Iraniens ont accepté d'inviter à nouveau les inspecteurs de l'AIEA. Il s'agit d'une étape majeure pour le peuple américain et d'un premier pas vers la dénucléarisation définitive, c'est-à-dire l'arrêt définitif du programme d'armement nucléaire iranien», a annoncé JD Vance, alors que l'accord signé la semaine dernière entre l'Iran et les Etats-Unis prévoit la dilution des stocks d'uranium iraniens sous supervision de l'organisation.
Source: AFP
JD Vance l'affirme: «Des bases très solides» ont été posées en vue d'un accord final
Les pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis tenus dimanche en Suisse pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient ont permis d'établir des «bases très solides» en vue d'un accord final, a affirmé lundi le vice-président américain JD Vance.
«Nous avons posé des bases très solides pour aboutir à un accord final réussi. L'accord final, c'est la maison. Nous en avons posé les fondations. Nous n'avons pas encore construit la maison, mais nous avons posé des bases solides pour atteindre une issue favorable pour le peuple américain», a-t-il déclaré aux journalistes.
Source: AFP
Le président iranien attendu mardi au Pakistan pour les pourparlers
Le président iranien Massoud Pezeshkian se rendra mardi au Pakistan voisin, médiateur dans les pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, selon un porte-parole de la présidence.
Cette visite, annoncée au lendemain de discussions en Suisse entre Téhéran et Washington, portera notamment sur «la poursuite des consultations» entre les deux pays, a-t-il souligné, cité par l'agence de presse gouvernementale Irna.
Source: AFP