Israël exerce son droit à se défendre «chaque fois que nécessaire»

Israël exerce son droit à se défendre «chaque fois que nécessaire», a déclaré lundi Benjamin Netanyahu après avoir ordonné des frappes contre l'Iran en riposte à des tirs de missiles iraniens sur son pays.

«Israël a pleinement le droit de se défendre et nous exerçons ce droit chaque fois que nécessaire», a déclaré le Premier ministre israélien dans une allocution télévisée à l'adresse des Israéliens: «Je vous le dis à vous, comme je le dis avec estime et respect dans mes excellents échanges avec mon ami le président Trump.»

Le Premier ministre israélien a aussi affirmé que les frappes israéliennes sur l'Iran avaient permis de faire cesser les tirs de missiles iraniens. «A l'heure actuelle, les hostilités sur ce front ont cessé, car après les coups que nous avons portés au régime terroriste de Téhéran, celui-ci a cessé de nous attaquer», a dit Benjamin Netanyahu, ajoutant: «si le régime terroriste iranien commet l'erreur de reprendre ses attaques contre nous, nous répondrons avec force.»

Source: ATS