Washington frappe un pétrolier dans le golfe d’Oman
Les tensions restent vives au Moyen-Orient. Lundi, les forces américaines ont immobilisé le Marivex, un pétrolier vide immatriculé aux Palaos dans le golfe d’Oman. Selon Washington, le navire tentait de rejoindre l'Iran malgré le blocus imposé aux ports iraniens. Après plusieurs sommations, un F/A-18 a tiré une munition de précision sur ses installations de contrôle et de propulsion.
L'incident intervient dans un climat régional explosif, alors que le détroit d’Ormuz, axe clé du commerce mondial du pétrole et du gaz, reste au centre des tensions. Toute nouvelle escalade pourrait avoir de lourdes conséquences sur les marchés.
L'Iran annonce cesser ses frappes contre Israël
Le commandement des forces armées iraniennes a annoncé lundi l'arrêt des frappes contre Israël, alors que les deux pays avaient repris leurs attaques directes pour la première fois depuis la trêve du 8 avril.
L'Iran a «infligé une sévère riposte» à Israël après son bombardement de la banlieue sud de Beyrouth, ont-elles déclaré dans un communiqué. «En conséquence, la cessation de l'opération est annoncée», ajoutent les forces armées, tout en menaçant de représailles plus fortes en cas de nouvelles frappes israéliennes sur le Liban.
Source: AFP
Israël exerce son droit à se défendre «chaque fois que nécessaire»
Israël exerce son droit à se défendre «chaque fois que nécessaire», a déclaré lundi Benjamin Netanyahu après avoir ordonné des frappes contre l'Iran en riposte à des tirs de missiles iraniens sur son pays.
«Israël a pleinement le droit de se défendre et nous exerçons ce droit chaque fois que nécessaire», a déclaré le Premier ministre israélien dans une allocution télévisée à l'adresse des Israéliens: «Je vous le dis à vous, comme je le dis avec estime et respect dans mes excellents échanges avec mon ami le président Trump.»
Le Premier ministre israélien a aussi affirmé que les frappes israéliennes sur l'Iran avaient permis de faire cesser les tirs de missiles iraniens. «A l'heure actuelle, les hostilités sur ce front ont cessé, car après les coups que nous avons portés au régime terroriste de Téhéran, celui-ci a cessé de nous attaquer», a dit Benjamin Netanyahu, ajoutant: «si le régime terroriste iranien commet l'erreur de reprendre ses attaques contre nous, nous répondrons avec force.»
Source: ATS
Israël annonce la réouverture des écoles mardi
Israël a indiqué que les écoles à travers le pays, fermées lundi après des tirs de missiles iraniens, rouvriraient mardi.
«Conformément aux directives actualisées du Commandement du front intérieur (branche de l'armée, NDLR), les cours reprendront demain dans l'ensemble des établissements scolaires du pays et se dérouleront entièrement en présentiel», indique un communiqué du ministère de l'Education publié lundi soir.
Le Commandement du front intérieur (défense passive) a par ailleurs annoncé la levée de toutes les restrictions mises en place la veille, notamment sur les rassemblements publics.
Source: AFP
Liban: quatre secouristes blessés après une frappe israélienne à Tyr
Quatre secouristes ont été blessés dans la ville de Tyr dans le sud du Liban, a annoncé la Croix-Rouge libanaise, après une frappe israélienne ayant visé une voiture près de leur bâtiment, selon un média d'Etat.
«Suite à l'attaque survenue devant un centre de la Croix-Rouge libanaise à Tyr, quatre secouristes ont été blessés (...) par des éclats de verre, et ont été transférés à l'hôpital (...)», a indiqué la Croix-Rouge dans un communiqué.
Source: AFP
L'Iran suspend son opération contre Israël après des frappes
L'Iran a annoncé lundi l'arrêt de son opération militaire contre Israël. Peu avant, Donald Trump avait exhorté les deux pays à cesser «immédiatement» leurs attaques réciproques, les premières depuis la trêve conclue il y a deux mois.
Après 100 jours de guerre et l'entrée en vigueur le 8 avril d'un fragile cessez-le-feu, les explosions et alertes ont de nouveau retenti à Téhéran et Tel-Aviv sans qu'aucun blessé ne soit déploré à ce stade.
Depuis dimanche soir, en réponse à une frappe israélienne contre la banlieue sud de Beyrouth, l'Iran a tiré une trentaine de missiles contre Israël, selon un responsable militaire israélien, dans laquelle deux personnes sont mortes et 20 ont été blessées.
Mais lundi à la mi-journée, le commandement des forces armées iraniennes a annoncé «la cessation de l'opération», après ce qu'il considère être «une sévère riposte» à Israël. Et le président iranien, Massoud Pezeshkian, assure sur X n'avoir quitté «ni le champ de bataille ni la table des négociations».
Cette reprise des hostilités «affectera» les pourparlers avec les Etats-Unis même si les tractations via le médiateur pakistanais se poursuivent, assure la diplomatie iranienne, ce qu'a confirmé Donald Trump, regrettant que le processus soit freiné par «l'ignorance ou la stupidité».
Source: ATS
Une frappe israélienne endommage un site protégé par l'Unesco
Un site classé au patrimoine mondial à Tyr, dans le sud du Liban, a été endommagé par des frappes israéliennes, ont constaté lundi des correspondants de l'AFP, confirmant des déclarations d'un responsable du ministère de la Culture.
Les frappes de dimanche ont causé «le plus grand dommage au site depuis le début de la guerre», explique à l'AFP Ali Badaoui, directeur des sites archéologiques dans le sud du Liban.
Située à une vingtaine de km de la frontière avec Israël, Tyr, l'une des plus anciennes cités du monde méditerranéen, est inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco avec deux sites protégés.
Source: AFP
«Israël et l'Iran doivent immédiatement cesser de tirer»
Donald Trump a affirmé lundi que l'Iran et Israël "(cherchaient) à conclure un cessez-le-feu immédiat", alors que les deux pays ont repris leurs attaques directes pour la première fois depuis la trêve conclue il y a deux mois.
«Les négociations finales sur la 'paix' se poursuivent, sous réserve que l'ignorance ou la stupidité ne viennent pas s'y opposer», a ajouté sur son réseau Truth Social le président américain, qui ne cache pas ses désaccords avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
«Le blocus restera en place, avec toute sa force et son effet, jusqu'à ce qu'un accord final soit conclu. Les choses devraient aller vite».
Quelques minutes auparavant, dans un autre message, le milliardaire républicain avait estimé qu'«Israël et l'Iran (devaient) immédiatement cesser de tirer».
Source: AFP
«Près de 30 missiles» tirés sur Israël
L'Iran a tiré «près de 30 missiles balistiques» sur Israël depuis dimanche soir, a déclaré lundi à la mi-journée un responsable militaire israélien.
«Ils ont tiré près de 30 missiles balistiques vers Israël et les Houthis (rebelles yéménites) en ont ajouté deux de plus, dont l'un est tombé» avant d'atteindre Israël, a déclaré cet officier sous couvert d'anonymat, lors d'un point de presse avec des journalistes étrangers.
Ces tirs n'ont fait aucun blessé, selon les secours israéliens.
Source: AFP
L'Iran a ciblé en représailles un complexe pétrochimique en Israël
Les Gardiens de la Révolution ont déclaré lundi avoir lancé des frappes de représailles contre un complexe pétrochimique en Israël, après une attaque contre un site iranien par l'armée israélienne.
Les Gardiens «ont lancé des frappes contre des installations industrielles similaires à Haïfa», ont-ils déclaré dans un communiqué, avertissant Israël que s'attaquer à des sites énergétiques était «un jeu dangereux» qui risquait d'étendre le conflit au reste du Moyen-Orient.
L'armée israélienne a mené lundi matin des frappes sur le site pétrochimique de Mahshar, ville portuaire du sud-ouest de l'Iran donnant sur le Golfe.
Source: ATS
Un drone aurait été abattu à Téhéran
Un drone ennemi a été abattu lundi matin au-dessus de Téhéran, selon l'agence de presse iranienne Mehr, dans la foulée d'une puissante explosion survenue dans la capitale iranienne sur fond de frappes réciproques avec Israël.
«Un drone hostile appartenant à l'ennemi américano-sioniste a été détruit par la défense aérienne dans le ciel de Téhéran», écrit l'agence Mehr sans plus de détails.
Source: AFP
Le Moyen-Orient n'a pas besoin d'«escalade»
Lea région du Moyen-Orient n'a pas besoin d'«escalade», a affirmé lundi la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne Kaja Kallas, après que Israël et l'Iran ont repris leurs attaques réciproques.
«Je pense que la région n'a pas besoin d'une escalade, mais au contraire que les parties s'assoient à la table des négociations et parviennent à un accord», a-t-elle déclaré à Nicosie avant une réunion informelle des ministres de la Défense de l'UE.
Source: AFP