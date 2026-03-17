La guerre au Moyen-Orient impacte les prix de l'énergie, mais la Suisse reste stable. Ses réserves pétrolières couvrent jusqu'à 4,5 mois, affirme la Confédération.

Malgré les menaces de pénurie de pétrole, l'approvisionnement suisse est assuré

Malgré les menaces de pénurie de pétrole, l'approvisionnement suisse est assuré

ATS Agence télégraphique suisse

Malgré la guerre au Moyen-Orient, l'approvisionnement énergétique de la Suisse est assuré à l'heure actuelle. C'est ce qu'a conclu le comité de pilotage Sécurité de l'approvisionnement énergétique, qui s'est réuni mardi autour du président de la Confédération Guy Parmelin et du conseiller fédéral en charge de l'Energie Albert Rösti.

Le comité de pilotage se rassemblera à nouveau «dès qu'un changement de situation se profilera», indique mardi la Confédération dans un communiqué. Ce groupe d'acteurs responsables de la sécurité de l'approvisionnement énergétique s'était réuni pour le dernière fois en mars 2022, quelques semaines après le début de la guerre en Ukraine.

Compte tenu de la stabilité actuelle de l'approvisionnement en Suisse, le Conseil fédéral ne dispose d'aucune base légale pour intervenir sur le marché. Mais si une pénurie grave se profilait, des mesures préparées à l'avance, comme la libération de réserves pétrolières obligatoires, seraient mises en oeuvre.

Impact mondial

La guerre au Moyen-Orient a provoqué une hausse des prix de l'énergie et a eu un impact sur l'approvisionnement énergétique mondial. La Suisse a annoncé la semaine dernière qu'elle ne participerait pas pour l'instant à la libération volontaire des réserves pétrolières de l'Agence internationale de l'énergie (AIE). D'après la Confédération, ces réserves sont détenues par les entreprises qui commercialisent les produits.

Elles peuvent couvrir les besoins nationaux en produits pétroliers pendant 4,5 mois et en kérosène pendant 3 mois, avait expliqué à Keystone-ATS le porte-parole de l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays. Cela correspond à environ 14,5 millions de barils d'essence et de diesel, 8,6 millions de barils de mazout et 2,4 millions de barils de kérosène.