DE
FR
1/2
Les prix du pétrole ont grimpé.
Photo: keystone-sda.ch
Photo: keystone-sda.ch

Guerre au Moyen-Orient
Malgré les menaces de pénurie de pétrole, l'approvisionnement suisse est assuré

La guerre au Moyen-Orient impacte les prix de l'énergie, mais la Suisse reste stable. Ses réserves pétrolières couvrent jusqu'à 4,5 mois, affirme la Confédération.
Publié: il y a 27 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 22 minutes
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Malgré la guerre au Moyen-Orient, l'approvisionnement énergétique de la Suisse est assuré à l'heure actuelle. C'est ce qu'a conclu le comité de pilotage Sécurité de l'approvisionnement énergétique, qui s'est réuni mardi autour du président de la Confédération Guy Parmelin et du conseiller fédéral en charge de l'Energie Albert Rösti.

Le comité de pilotage se rassemblera à nouveau «dès qu'un changement de situation se profilera», indique mardi la Confédération dans un communiqué. Ce groupe d'acteurs responsables de la sécurité de l'approvisionnement énergétique s'était réuni pour le dernière fois en mars 2022, quelques semaines après le début de la guerre en Ukraine.

A lire aussi
L’Arabie saoudite peut atténuer la crise du pétrole, mais il y a un hic
Avec vidéo
Alternative au détroit d'Ormuz
L’Arabie saoudite a une solution à la crise du pétrole, mais il y a un hic
Israël annonce avoir éliminé Ali Larijani, stratège clé de l'Iran
Le pétrole flambe
Israël annonce avoir éliminé Ali Larijani, stratège clé de l'Iran

Compte tenu de la stabilité actuelle de l'approvisionnement en Suisse, le Conseil fédéral ne dispose d'aucune base légale pour intervenir sur le marché. Mais si une pénurie grave se profilait, des mesures préparées à l'avance, comme la libération de réserves pétrolières obligatoires, seraient mises en oeuvre.

Impact mondial

La guerre au Moyen-Orient a provoqué une hausse des prix de l'énergie et a eu un impact sur l'approvisionnement énergétique mondial. La Suisse a annoncé la semaine dernière qu'elle ne participerait pas pour l'instant à la libération volontaire des réserves pétrolières de l'Agence internationale de l'énergie (AIE). D'après la Confédération, ces réserves sont détenues par les entreprises qui commercialisent les produits.

Elles peuvent couvrir les besoins nationaux en produits pétroliers pendant 4,5 mois et en kérosène pendant 3 mois, avait expliqué à Keystone-ATS le porte-parole de l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays. Cela correspond à environ 14,5 millions de barils d'essence et de diesel, 8,6 millions de barils de mazout et 2,4 millions de barils de kérosène.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le secret des jardins qui fleurissent
Présenté par
Le secret des jardins qui fleurissent
Des conseils jardinage pour partir du bon pied
Le secret des jardins qui fleurissent
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Présenté par
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Aron Fahrni et Robin Cuche, médaillés paralympiques, se livrent
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Présenté par
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Des nectars raffinés à petit prix
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
Présenté par
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
La star de la Formule 1 fait parler d'elle au «World of Racing» à Lucerne
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
Un chat peut-il sautiller?
Présenté par
Un chat peut-il sautiller?
«Blacky» remplace le lapin de Pâques chez Brack
Un chat peut-il sautiller?
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Présenté par
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Pourquoi ce propriétaire a agi à temps pour son chauffage
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Articles les plus lus
    Articles les plus lus