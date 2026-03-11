Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 570 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de sept soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait 13 morts.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre Liban, bastion du Hezbollah.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Les compagnies Swiss et Edelweiss s'affairent à rapatrier les ressortants suisses bloqués au Moyen-Orient. Selon le DFAE, 3349 voyageurs suisses étaient toujours bloqués au Moyen-Orient, dimanche 8 mars.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé: le prix du pétrole a frôlé les 120 dollars le baril et le gaz européen s'est envolé de 30%.
L'ambassade suisse ferme provisoirement à Téhéran, mais continue la médiation pour les USA
L'ambassade suisse à Téhéran en Iran ferme provisoirement en raison du conflit au Moyen-Orient, indique le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) mercredi. Le personnel a été évacué.
«L'ambassadeur et cinq collaborateurs suisses ont aujourd'hui quitté l'Iran par voie terrestre et sont en sécurité hors du pays», indique le DFAE dans un communiqué. Quatre autres employés avaient déjà quitté le pays la semaine dernière. Le personnel reviendra à Téhéran dès que la situation le permettra.
La Suisse, puissance protectrice pour les Etats-Unis en Iran, maintient son canal de communication entre les deux pays, précise le département. Sur mandat des autorités américaines, le DFAE continue de tenir les citoyens américains en Iran informés des risques et des mesures à prendre.
Depuis des décennies, la Suisse, pays neutre, joue un rôle clé dans le maintien des contacts diplomatiques de base entre l'Iran et les Etats-Unis.
Source: ATS
L'Iran veut cibler des centres économiques et des banques du Golfe appartenant à Israël et aux USA
L'armée iranienne a dit mercredi vouloir désormais frapper «les centres économiques et les banques» dans le Golfe, après une attaque israélo-américaine sur un établissement bancaire de Téhéran.
«L'ennemi nous a donné carte blanche pour cibler les centres économiques et banques» appartenant aux Etats-Unis et à Israël dans la région, a déclaré le quartier général central de Khatam al-Anbiya, affilié aux Gardiens de la Révolution, selon un communiqué diffusé par la télévision d'Etat.
Selon les médias locaux, la frappe israélo-américaine de la nuit a «tué des employés» d'une banque de la capitale qui travaillaient «exceptionnellement» pour préparer le paiement des salaires du mois.
Source: AFP
Trump assure qu'il ne reste «pratiquement rien à frapper» en Iran
Donald Trump a assuré mercredi qu'il «ne restait pratiquement rien à frapper» en Iran et que le conflit se finirait «bientôt», dans un entretien téléphonique avec le site Axios.
«Dès que je souhaiterai que ça s'arrête, ça s'arrêtera», a encore dit le président américain, peu après que le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré que l'offensive menée conjointement par Israël et les Etats-Unis contre l'Iran depuis le 28 février se poursuivrait «sans limite de temps».
Source: AFP
Détroit d'Ormuz: l'ONU demande de laisser passer les navires humanitaires
Les besoins humanitaires «augmentent plus rapidement» au Moyen-Orient que ce que la réponse peut suivre, selon le chef des affaires humanitaires de l'ONU Tom Fletcher. Mercredi à Genève, il a demandé des exceptions humanitaires aux restrictions dans le détroit d'Ormuz.
«Le coût de la réponse humanitaire augmente», a affirmé à la presse le chef des affaires humanitaires. Il se dit «extrêmement inquiet» pour celui de la nourriture et de l'énergie. Ses contacts avec les autorités de tous les pays exposés à la guerre sont «quotidiens» et un appel urgent sera lancé cette semaine pour aider le Liban.
Les Etats doivent protéger les civils et infrastructures civiles, selon lui. Il demande un accès humanitaire partout «où se trouvent les besoins» et de ne pas cibler les travailleurs humanitaires.
Source: AFP
L'Iran dit avoir frappé deux navires dans le détroit d'Ormuz qui ont ignoré ses avertissements
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont affirmé mercredi avoir frappé un navire battant pavillon libérien et un vraquier thaïlandais qui s'étaient engagés dans le détroit d'Ormuz en ignorant leurs «avertissements».
«Le bateau israélien Express Rome, battant pavillon libérien», et le vraquier «Mayuree Naree ont été touchés par des projectiles iraniens et stoppés après avoir ignoré les avertissements» des Gardiens, ont-ils déclaré dans un communiqué publié par l'agence de presse iranienne Isna.
Sur X, le commandant des forces navales Alireza Tangsiri a écrit que «tout navire voulant passer devait obtenir l'autorisation de l'Iran» avant de s'engager dans le détroit.
Source: AFP
Un ambassadeur iranien sur Mojtaba Khamenei: «Je pense qu'il est à l'hôpital»
Le nouveau guide suprême iranien, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, a été blessé aux jambes, aux bras et à la main par les frappes américano-israéliennes qui ont tué son père, Ali Khamenei, le 28 février, a indiqué au «Guardian» l'ambassadeur iranien à Chypre.
Mojtaba Khamenei, 56 ans, est invisible depuis son élection dimanche au poste de guide suprême, où il succède à son père, tué au premier jour de la guerre dans un bombardement sur sa résidence.
«Il était là aussi et il a été blessé lors de ce bombardement», a déclaré Alireza Salarian, l'ambassadeur à Nicosie, dans un entretien avec le quotidien britannique. «J'ai entendu dire qu'il avait été blessé aux jambes, à la main et au bras (...) Je pense qu'il est à l'hôpital», a-t-il dit avant d'ajouter: «Je ne pense pas qu'il soit en état (...) de prononcer un discours.»
Plus tôt dans la journée, le fils du président Massoud Pezeshkian a indiqué mercredi que Mojtaba Khamenei était «sain et sauf» sur son compte Telegram.
Source: AFP
Des pays du G7 débloquent des stocks stratégiques de pétrole, avant une réunion à Paris
Le Japon et l'Allemagne ont annoncé mercredi leur décision de débloquer des réserves stratégiques de pétrole pour contrer la flambée des prix, sans attendre une réunion des dirigeants du G7 prévue dans l'après-midi pour «atténuer» les «conséquences économiques» de la guerre au Moyen-Orient.
Ces annonces «individuelles» de deux membres de ce forum de pays riches «s'inscrivent sans aucun doute dans une réflexion extrêmement coordonnée», a réagi le ministre français de l'Economie Roland Lescure, laissant entendre qu'une décision plus globale pourrait émaner de la visioconférence des chefs d'Etat et de gouvernement convoquée par Emmanuel Macron à 15h00 (14h00 GMT).
Il s'agit du premier G7, qui réunit Etats-Unis, France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Japon et Canada, au niveau des dirigeants sur ce conflit. Il vise à évoquer «les conséquences économiques» du conflit, et «les mesures pour les atténuer», notamment sur le front énergétique, selon l'Elysée.
Source: AFP
L'offensive en Iran se poursuivra «sans limite de temps»
Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré mercredi que l'offensive menée conjointement par Israël et les Etats-Unis contre l'Iran depuis le 28 février se poursuivrait «sans limite de temps».
«Cette opération se poursuivra sans aucune limite de temps, aussi longtemps que nécessaire, jusqu'à ce que nous atteignions tous les objectifs et décidions de l'issue de la campagne», a déclaré le ministre lors d'une réunion avec les responsables militaires israéliens. «La direction iranienne qui a survécu fuit comme des souris dans des tunnels, exactement comme la direction du Hamas à Gaza», a ajouté Israël Katz, cité par son bureau.
Source: AFP
Israël demande à l'ONU de qualifier les Gardiens de la Révolution d'«organisation terroriste»
Le ministre israélien des Affaires étrangères a appelé mercredi le Conseil de sécurité des Nations unies à désigner les Gardiens de la Révolution iranienne comme «organisation terroriste».
«Les récentes actions du régime iranien soulignent que son agression constitue une menace directe non seulement pour Israël, mais aussi pour la paix et la sécurité régionale et internationale», a déclaré le ministre, Gideon Saar, sur X.
«J'exhorte le Conseil de sécurité de l'ONU à condamner l'Iran et à désigner immédiatement le IRGC (Corps des Gardiens de la Révolution islamique, ndlr) comme une organisation terroriste», a ajouté le ministre.
Les Etats-Unis ont déjà désigné les Gardiens comme «organisation terroriste». L'Union européenne leur a emboîté le pas en janvier, après la répression meurtrière exercée par les autorités contre des manifestants iraniens.
Source: AFP
L'UE adopte de nouvelles sanctions contre 19 responsables et entités iraniens
L'Union européenne a pris de nouvelles sanctions contre 19 responsables et entités iraniens, coupables de violations «graves» des droits humains, a indiqué mercredi la cheffe de la diplomatie de l'UE Kaja Kallas, dans un message publié sur X.
Cette décision envoie «un message à Téhéran: l'avenir de l'Iran ne peut pas se construire sur la répression», a-t-elle déclaré.
Source: AFP
L'Iran accuse Israël et les USA d'avoir frappé une ambulance maritime à Ormuz
L'Iran a accusé mercredi les Etats-Unis et Israël d'avoir frappé une ambulance maritime dans un port du détroit d'Ormuz, ont rapporté les médias iraniens.
Elle était stationnée dans le port de l'île d'Ormuz quand elle a été «frappée par des missiles», a affirmé l'agence de presse Mehr en publiant une vidéo d'un bateau en feu. Aucune victime n'a été signalée.
Source: AFP
L'armée iranienne dit avoir visé la direction du renseignement militaire et une base navale en Israël
L'armée iranienne a dit mercredi avoir visé plusieurs cibles en Israël, dont la direction du renseignement militaire et une base navale, parlant de frappes «toujours en cours».
Les cibles visées depuis le début de la matinée comptent également une base navale à Haïfa et une base militaire d'observation radar, selon le communiqué de l'armée relayé par la télévision d'Etat.
Source: AFP