L'AIE débloque 400 millions de barils pour répondre à des ruptures ou flambées de prix. Cette mesure exceptionnelle vise à sécuriser l'approvisionnement et stabiliser les marchés pétroliers.

AFP Agence France-Presse

Le déblocage de stocks stratégiques pétroliers, comme celui que viennent de décider les membres de l'AIE pour une quantité record de 400 millions de barils, est un mécanisme exceptionnel visant à répondre à des situations de rupture d'approvisionnement ou de flambée des prix. Mais comment en arrive-t-on à cette mesure et comment est-elle appliquée? Pourquoi stocker du pétrole?

La planète consomme chaque jour environ 100 millions de barils d'or noir, utilisés dans les transports et l'industrie plastique, notamment. Les Etats, surtout ceux qui ne produisent pas de pétrole, s'efforcent de se constituer un coussin de sécurité pour «atténuer les impacts économiques négatifs» de pénuries ou de perturbations de l'approvisionnement, explique l'AIE.

Quel est le rôle de l'AIE?

L'Agence internationale de l'énergie, créée en 1974 après le choc pétrolier, a comme mission fondatrice d'assurer la sécurité énergétique. Elle compte 32 pays membres, dont l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Canada, la France, l'Italie, le Japon, le Mexique, la Turquie ou encore les Etats-Unis.

Chacun a «l'obligation de détenir des stocks de pétrole équivalents à au moins 90 jours d'importations nettes». Ce, sous forme de réserves prévues uniquement pour les situations d'urgence, de stocks commerciaux mobilisables par l'Etat, ou conservés dans d'autres pays via des accords. Il peut s'agir de pétrole brut ou de produits raffinés comme de l'essence, du gasoil ou du fioul.

Mercredi, l'AIE a décidé d'un déstockage historique de 400 millions de barils de pétrole de leurs réserves stratégiques, avec l'espoir d'atténuer les conséquences de la guerre au Moyen Orient. «Un maximum», a précisé le président français Emmanuel Macron. Il équivaut à la quantité qui transite en 20 jours par le détroit d'Ormuz, bloqué en raison de la guerre, selon Simone Tagliapietra, de l'institut Bruegel.

Ce «destockage», le sixième de l'histoire de l'AIE, est le plus important jamais décidé. Auparavant, une telle action collective était intervenue à l'approche de la Guerre du Golfe en 1991, après les ouragans Katrina et Rita en 2005, à l'occasion de la guerre civile libyenne en 2011 et deux fois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, en 2022.

Comment débloque-t-on 400 millions de barils?

«La libération des stocks a deux objectifs: soit de répondre à des situations de rupture d'approvisionnement, soit apporter des produits pétroliers sur le marché en période de tension et ainsi avoir un effet de détente des prix», a expliqué le ministère français de l'Economie à l'AFP. Concrètement, dans le cas d'une action coordonnée, «l'AIE propose un volume total et répartit entre pays un quota» à destocker «en fonction de leur consommation et de leurs réserves», poursuit la même source.

Les aspects concrets – combien, quels produits, à quel rythme – «sont à la main des Etats», selon le ministère. Emmanuel Macron a indiqué que ce processus serait réalisé «par étapes, en fonction des évolutions du marché», alors que la France n'est pas confrontée à ce stade à des problèmes d'approvisionnement.

Qui détient quoi à l'AIE?

Les membres de l'AIE détiennent «plus de 1,2 milliard de barils de stocks publics d'urgence», ainsi qu'"environ 600 millions de barils» détenus par des industriels «sous obligation gouvernementale». Gros consommateurs d'or noir, les Etats-Unis détiennent plus de 415 millions de barils et ont annoncé mercredi en prélever 172 millions dans le cadre de l'action coordonnée par l'AIE.

Le Royaume-Uni a indiqué mercredi détenir 76,6 millions de barils et prévoit de participer à l'effort de l'AIE en en libérant 13,5 millions. Le Japon, très dépendant du pétrole moyen-oriental, a fait savoir qu'il puiserait dès lundi dans ses réserves de pétrole, de l'ordre de 400 millions de barils, parmi les plus importantes au monde.

Quant à l'Allemagne, elle prévoit de libérer 12% de ses réserves, dans les mêmes proportions que l'Italie à hauteur d'environ 12 ou 13%. La France détient l'équivalent d'"un peu plus de 100 millions de barils disponibles», selon le ministre de l'Economie Roland Lescure, soit 108 jours d'importations nettes. Elle a proposé de débloquer jusqu'à «14,5 millions de barils», selon Emmanuel Macron.

Quid des autres pays?

Plus largement, les stocks mondiaux observés ont atteint plus de 8,2 milliards de barils en 2025, selon l'AIE. L'Asie est la plus exposée aux importations de pétrole moyen-oriental.

La Chine, 1er importateur mondial de pétrole, a accumulé depuis plusieurs années des réserves significatives de brut, environ 1,2 milliard de barils, selon Kpler. Autre grand consommateur, l'Inde a été autorisée pour un mois par les Etats-Unis à se fournir en pétrole russe, malgré les sanctions internationales.