Blocage du détroit d'Ormuz
La guerre en Iran provoque la plus grande perturbation historique de la production de pétrole

La production pétrolière des pays du Golfe a été réduite de 10 millions de barils par jour. En raison du blocage du détroit d'Ormuz, la perturbation de l'approvisionnement mondial est historique.
Publié: 10:35 heures
|
Dernière mise à jour: 10:52 heures
Les pays du Golfe réduisent leur production pétrolière en raison du blocage du détroit d'Ormuz.
Photo: IMAGO/Andy Bünning
ATS Agence télégraphique suisse

Les pays du Golfe réduisent actuellement leur production pétrolière d'au moins 10 millions de barils par jour, en raison du blocage du détroit d'Ormuz, soit «la plus importante perturbation» de l'approvisionnement en or noir de l'histoire, a indiqué jeudi l'Agence internationale de l'énergie (AIE) dans un rapport.

«La production de brut est actuellement réduite d'au moins 8 millions de barils par jour (mb/j), avec 2 mb/j supplémentaires» liés à des produits pétroliers (dont condensats), «mis à l'arrêt», détaille l'AIE.

Réductions des offres

Il y a en particulier «d'importantes réductions d'offre» en Irak, au Qatar, au Koweït, aux Emirats arabes unis et en Arabie saoudite, ajoute-t-elle. «La guerre au Moyen-Orient provoque la plus importante perturbation de l'offre de toute l'histoire du marché pétrolier mondial», met en garde l'agence de l'énergie de l'OCDE, basée à Paris.

Les flux de brut et de produits pétroliers traversant le détroit d'Ormuz, point de passage clé du commerce de pétrole, étaient d'environ 20 mb/j avant la guerre au Moyen-Orient. Ils sont réduits à un mince filet aujourd'hui.

En conséquence, l'AIE estime que l'approvisionnement mondial de pétrole devrait chuter de 8 millions de barils par jour en mars, les réductions de production au Moyen-Orient devant être partiellement compensés par une hausse de la production des pays non membres de l'alliance élargie OPEP+, du Kazakhstan et de la Russie.


