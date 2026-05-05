Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
L'Iran a annoncé l'entière réouverture du détroit d'Ormuz le 17 avril, avant de le refermer à nouveau le 18 avril.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, puis également avec le Liban.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2387 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Trump qualifie la guerre contre l'Iran de «petit accrochage»
Donald Trump, s'efforçant de minimiser l'ampleur de la guerre contre l'Iran, a qualifié mardi le conflit de «petit accrochage».
«Nous sommes dans un petit accrochage sur le plan militaire. Je parle 'd'accrochage' parce que l'Iran n'a aucune chance», a dit le président américain à la Maison Blanche, pendant un événement consacré à l'exercice physique à l'école.
«Une mine guerre»
Le dirigeant républicain vante régulièrement les succès selon lui spectaculaires de l'opération «Fureur épique» contre l'Iran, dont la marine serait par exemple «anéantie», et a parlé plusieurs fois ouvertement de «guerre».
Mais il utilise aussi très souvent un vocabulaire qui tend à minimiser ce conflit, impopulaire auprès des Américains. Lundi, il a évoqué une «mini guerre». Le président américain a aussi décrit le conflit comme une «petite excursion».
Source: AFP
La défense aérienne activée face à des attaques de drones et missiles iraniens
Les Émirats arabes unis ont indiqué mardi que leurs défenses aériennes interceptaient des missiles et des drones tirés d'Iran pour une deuxième journée consécutive, malgré le fragile cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril dans le conflit au Moyen-Orient.
«Les systèmes de défense aérienne des Émirats arabes unis sont activés face aux menaces de missiles et drones», qui «proviennent d'Iran», a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué sur X. L'Iran avait repris la veille ces attaques, interrompues par la trêve, au premier jour d'une opération américaine à laquelle Téhéran avait menacé de riposter dans le détroit d'Ormuz.
Source: AFP
Washington «ne cherche pas à se battre» avec ses opérations à Ormuz, déclare le ministre de la Défense
Washington «ne cherche pas à se battre» avec ses opérations de protection de navires commerciaux pour la traversée du détroit d'Ormuz, a déclaré mardi le ministre américain de la Défense Pete Hegseth.
«Nous ne cherchons pas à nous battre. Mais on ne peut pas non plus laisser l'Iran bloquer une voie de navigation internationale à des pays innocents», a dit le ministre lors d'une conférence de presse au Pentagone.
«Si vous attaquez les troupes américaines ou des navires commerciaux innocents, vous serez confrontés à une force américaine écrasante et dévastatrice», a-t-il toutefois adressé à Téhéran. L'armée américaine «est prête à reprendre des opérations majeures de combats contre l'Iran si l'ordre est donné», a assuré le chef d'état-major Dan Caine, présent aux côtés de Pete Hegseth.
Source: AFP
Emmanuel Macron dit qu'il va parler au président iranien mardi
Le président français Emmanuel Macron a indiqué mardi qu'il allait parler à son homologue iranien Massoud Pezeshkian, après le regain de tensions entre Iran et Etats-Unis dans le détroit d'Ormuz.
«Je parle tout à l'heure au président iranien», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Erevan, en rappelant qu'il condamnait les nouvelles frappes de l'Iran contre les Emirats arabes unis et appelait à la réouverture du détroit d'Ormuz.
Source: AFP
«La guerre pourrait durer encore deux semaines», affirme Donald Trump
Le président américain Donald Trump a déclaré lors d'une interview que les combats entre les Etats-Unis et l'Iran pourraient durer encore deux ou trois semaines.
«Nous avons fait l’essentiel du travail; probablement encore deux semaines, deux semaines, peut-être trois», a ajouté Trump. «Le temps n’est pas un facteur critique pour nous.»
Pour rappel, peu après le début des attaques menées par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran le 28 février, Trump estimait que la guerre durerait «environ quatre semaines». La situation dure depuis neuf semaines.
L'Iran prévient: on «n'a même pas commencé» le bras de fer
L'influent président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a prévenu mardi que son pays n'avait «même pas encore commencé» son bras de fer avec les Etats-Unis. Une déclaration faite au lendemain d'accrochages dans le détroit d'Ormuz.
«Nous savons bien que la poursuite de la situation actuelle est intenable pour les Etats-Unis, alors que nous n'avons même pas encore commencé», a écrit en persan sur le réseau X Mohammad Bagher Ghalibaf, chef de file de l'équipe iranienne dans les discussions destinées à mettre fin à la guerre.
Il a ajouté que les Etats-Unis et ses alliés avaient mis en péril la sécurité du transport maritime et énergétique et jugé que leur «présence malveillante était sur le déclin» au Moyen-Orient.
Source: AFP
Maersk annonce qu'un de ses navires a quitté le détroit d'Ormuz sous escorte américaine
Le géant danois du transport de marchandises par conteneurs Maersk a indiqué mardi que l'un de ses navires, l'Alliance Fairfax, sous pavillon américain, avait quitté le détroit d'Ormuz.
«L'ALLIANCE FAIRFAX, un navire transportant des véhicules battant pavillon américain exploité par Farrell Lines, Inc., une filiale du transporteur américain Maersk Line Limited (MLL), a traversé le détroit d'Ormuz et quitté le golfe Persique le 4 mai», a indiqué Maersk dans un communiqué transmis à l'AFP. «Le transit s'est déroulé sans incident et tous les membres d'équipage sont sains et saufs.»
Source: AFP
Trump menace à nouveau d'anéantir l'Iran
Le président Donald Trump a refusé de dire lundi si le fragile cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran restait en vigueur après que les deux camps ont échangé des coups de feu dans le détroit d'Ormuz.
Lundi matin, lors d'une interview accordée à Fox News, Trump a menacé les forces iraniennes d'être «rayées de la surface de la Terre» si elles tentaient de cibler des navires américains dans le détroit ou le golfe Persique.
Plus tard dans l'interview, il a insisté sur le fait que la guerre avec l'Iran, «militairement… est essentiellement terminée».
Source: CNN
Téhéran rejette la voie militaire et appelle au dialogue
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé lundi sur les réseaux sociaux que les «événements d’Ormuz» — faisant référence à une reprise des tensions dans le détroit — prouvent que la solution militaire ne peut régler la crise politique.
Il a indiqué que des discussions sous médiation pakistanaise progressent, tout en appelant les Etats-Unis et les Emirats arabes unis à se méfier de certains acteurs «mal intentionnés» susceptibles de les entraîner dans un nouveau «bourbier» de guerre ouverte.
Source: «New York Times»
Macron dénonce les frappes iraniennes «inacceptables» contre les Emirats
Le président français Emmanuel Macron a qualifié d'«inacceptables» les frappes iraniennes contre les Emirats arabes unis, qui ont fait état lundi des premières attaques de Téhéran en plus d'un mois dans la guerre au Moyen-Orient, avec des drones et des missiles de croisière.
«Les frappes iraniennes aujourd'hui (lundi) contre des infrastructures civiles émiriennes sont injustifiées et inacceptables», a dénoncé Macron tôt mardi sur X, assurant les Emirats du soutien de la France et appelant de nouveau à la réouverture du détroit d'Ormuz et à des garanties de sécurité pour les pays de la région.
Source: AFP
Starmer appelle à la fin de l'escalade au Moyen-Orient, après les attaques iraniennes contre les Emirats
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a condamné lundi soir les attaques iraniennes contre les Emirats arabes unis, les premières rapportées depuis l'entrée en vigueur de la trêve début avril, et appelé à une solution diplomatique au Moyen-Orient. «Le Royaume-Uni condamne les frappes de drones et de missiles qui ont ciblé les Emirats arabes unis», a réagi Keir Starmer dans un communiqué.
«Cette escalade doit cesser. L'Iran doit s'engager véritablement dans des négociations afin de garantir que le cessez-le-feu au Moyen-Orient perdure et qu'une solution diplomatique de long terme soit obtenue», a ajouté le chef du gouvernement britannique.
Les Emirats arabes unis ont annoncé avoir été ciblés par des attaques iraniennes lundi, au premier jour d'une opération américaine destinée à rétablir une circulation des navires dans le détroit d'Ormuz.
Source: AFP