Rubio assure que la phase offensive de la guerre contre l'Iran est «finie»

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a assuré mardi que la phase offensive du conflit avec l'Iran était «finie».

«L'opération est finie – 'Fureur épique' – comme le président l'a signifié au Congrès. Nous avons passé ce stade», a-t-il déclaré pendant une conférence de presse à la Maison Blanche. Le secrétaire d'Etat américain a martelé que Washington se trouvait désormais dans une phase «défensive», avec une nouvelle opération annoncée par Donald Trump et baptisée «Projet Liberté».

Marco Rubio a dit que cette opération visait en particulier à porter secours aux équipages des navires bloqués dans le détroit d'Ormuz, assurant que dix civils étaient morts à cause de la fermeture par l'Iran de cette artère maritime stratégique.

Le chef de la diplomatie américaine a assuré que les Etats-Unis n'ouvriraient pas le feu d'eux-mêmes, mais ajouté que si elles étaient visées, les forces américaines menant cette opération répondraient "avec une efficacité mortelle".

Source: ATS