Tsahal ne veut rien lâcher: elle promet de «traquer, trouver et neutraliser» Mojtaba Khamenei

L'armée israélienne a dit mardi être déterminée à «traquer, trouver et neutraliser» le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei, qui n'est pas apparu en public depuis sa désignation il y a plus d'une semaine.

«Mojtaba Khamenei (...) on ne l'entend pas, on ne le voit pas, mais je peux (vous) dire une chose: nous continuerons de poursuivre toute personne représentant une menace pour Israël, il n'y a pas d'impunité pour lui, on va le traquer, le trouver et le neutraliser», a dit le général de brigade Effie Defrin, porte-parole militaire, dans une allocution télévisée.

Source: AFP