Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne. La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président.
Les Etats-Unis ont affirmé avoir tué 48 dirigeants iraniens, tandis que l'Iran en a confirmé six.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 550 personnes en Iran, de 52 au Liban, et de six soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Moyen-Orient ont fait plusieurs morts: neuf en Israël, trois aux Emirats arabes unis, deux au Koweit et une au Bahreïn.
Près de 5000 touristes suisses sont encore bloqués au Moyen-Orient.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé en ce début de semaine, tandis que les prix du pétrole et du gaz ont explosé.
Le trafic aérien est toujours fortement restreint au Moyen-Orient mercredi, après l'annulation de 19'000 vols. De nombreux pays entament les évacuations de leurs ressortissants.
L'Iran ne négociera pas avec les Etats-Unis et se dit prêt à «poursuivre la guerre»
L'Iran n'a pas l'intention de négocier avec les Etats-Unis et est prêt pour une longue guerre, a déclaré mercredi le principal conseiller du défunt guide suprême Ali Khamenei, au cinquième jour de guerre au Moyen-Orient.
«Nous n'avons aucune confiance dans les Américains et n'avons aucune base pour la négociation avec eux. Nous pouvons poursuivre la guerre aussi longtemps que nous le souhaitons», a assuré Mohammad Mokhbar à la télévision d'Etat iranienne.
«Nous sommes en état de guerre» a pour sa part déclaré le chef du pouvoir judiciaire, Gholamhossein Mohseni Ejeï, cité par l'agence Mizan.
«Par conséquent ceux qui agissent de quelque manière que ce soit, en paroles ou en actes, conformément aux intérêts illégitimes de l'ennemi agresseur, seront traités avec fermeté et sévérité, conformément aux lois et règlements en vigueur», a-t-il ajouté au cinquième jour de guerre contre les Etats-Unis et Israël.
Source: AFP
Puissantes explosions à Téhéran, Israël évoque une frappe «à grande échelle»
Une explosion a frappé mercredi matin le nord-est de Téhéran, a constaté un journaliste de l'AFP au cinquième jour de frappes israélo-américaines contre l'Iran qui riposte en visant des cibles de ces pays dans tout le Moyen-Orient.
La télévision d'Etat iranienne a confirmé une puissante explosion sans donner plus d'informations à ce stade. Un journaliste de l'AFP à Téhéran a constaté un nuage de fumée se dégager dans le nord-est de la ville et a entendu des vrombissements d'avions militaires dans le ciel vers 11h15 (8h45, heure suisse).
L'armée israélienne a annoncé de son côté mener des frappes «à grande échelle» à Téhéran. «L'armée de l'air israélienne a commencé des frappes à grande échelle visant des cibles du régime terroriste iranien à Téhéran», selon un communiqué.
Source: AFP
Le Hezbollah affirme avoir visé le siège des industries aérospatiales israéliennes
Le Hezbollah libanais pro-iranien a annoncé mercredi avoir lancé des drones d'attaques sur le siège des Industries aérospatiales israéliennes dans le centre d'Israël et avoir visé à l'aide d'un «missile de précision» une base militaire du nord du pays.
Dans deux communiqués séparés, le Hezbollah précise que le site des Industries aérospatiales se trouve «dans le centre de la Palestine occupée». Il a ajoute avoir lancé «un missile de précision» contre une base militaire de la région de Safed (nord).
Source: AFP
Swiss va rapatrier des Suisses bloqués à Oman
Le décollage de l'Airbus est prévu ce jeudi 5 mars à 9h15, heure locale. Sur son site, la compagnie aérienne Swiss annonce avoir «décidé d’assurer un vol spécial de Mascate (Oman) à Zurich afin de permettre aux voyageurs bloqués de rentrer en Suisse». Il est donc question de rapatrier «en toute sécurité» des citoyens suisses se trouvant au Moyen-Orient.
«Nous savons que la situation sur place est très éprouvante pour beaucoup et reste marquée par l’incertitude», communique la compagnie. Capitale du sultanat d'Oman, Mascate ne fait actuellement pas partie des destinations régulières de Swiss. «Par ce vol, nous souhaitons apporter une contribution concrète et soutenir les personnes concernées dans cette situation difficile», continue le communiqué.
Les sirènes retentissent au Koweït, l'armée dit avoir détecté des missiles
L'armée koweïtienne a annoncé mercredi être en train d'intercepter des missiles et des drones à l'approche, l'Iran poursuivant pour la cinquième journée consécutive sa campagne visant les Etats du Golfe.
«Les forces armées font actuellement face à une vague de missiles et de drones qui ont été détectés dans l'espace aérien de l'Etat du Koweït, et mènent à bien leur mission pour les intercepter», a déclaré l'armée dans un communiqué. Un journaliste de l'AFP a rapporté que des sirènes retentissaient dans la ville de Koweït.
Source: AFP
Quatre des six soldats américains tués au Moyen-Orient identifiés
Quatre des six soldats américains tués depuis le début de la guerre au Moyen-Orient ont été identifiés, a déclaré mardi le ministère de la Défense américain, précisant qu'ils étaient morts dimanche, au lendemain du lancement de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran.
«Le capitaine Cody Khork, 35 ans, le sergent de Noah Tietjens, 42 ans, la sergente Nicole Amor, 39 ans et le sergent Declan Coady, 20 ans, sont décédés le 1er mars 2026 à Port Shuaiba, Koweït, lors d'une attaque de drone», a-t-il indiqué.
Tous étaient des réservistes déployés au Koweït. Ils étaient affectés au 103e commandement de soutien basé à Des Moines (Iowa), a précisé le communiqué du Pentagone. Des médias américains ont publié mercredi des photos des quatre soldats, les premières victimes côté américain de l'opération militaire lancée samedi par des frappes américaines et israéliennes contre l'Iran.
L'identité des deux autres militaires américains tués et les circonstances de leur décès n'ont pas été divulguées. Téhéran riposte depuis en lançant des missiles et des drones sur Israël et les bases américaines installées dans les pays voisins.
«Non à la guerre!», Pedro Sánchez tacle Trump après ses critiques
«Non à la guerre!», a répondu mercredi le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez à Donald Trump, après les critiques du président américain reprochant notamment à l'Espagne son refus de laisser les Etats-Unis utiliser des bases militaires situées en Andalousie pour leur guerre contre l'Iran. Donald Trump avait notamment brandi la menace d'une rupture des relations commerciales avec Madrid.
«Nous sommes opposés à ce désastre» a-t-il poursuivi dans une allocution, estimant que cette position était partagée par «de nombreux autres gouvernements» et «des millions de citoyens et de citoyennes qui, dans toute l'Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient, ne demandent pas pour demain plus de guerre ou plus d'incertitude». «Nous ne serons pas complices par peur de représailles», a-t-il ajouté.
L'Union européenne s'est dite pour sa part «prête à réagir» pour défendre ses intérêts et ceux de ses Etats membres, face aux menaces de Donald Trump contre l'Espagne en matière commerciale.
«La Commission va s'assurer que les intérêts de l'Union européenne soient pleinement protégés. Nous sommes solidaires de tous les Etats membres et de leurs citoyens et sommes prêts à réagir si nécessaire, à travers notre politique commerciale commune, pour défendre les intérêts de l'UE"» a précisé un porte-parole.
Source: AFP
La France prévoit une réunion du G7 Finances «en début de semaine prochaine»
La France prévoit une réunion des ministres des Finances du G7 sous présidence française, qui réunira également les banquiers centraux, «sans doute en début de semaine prochaine», a annoncé le ministre de l'Economie et des Finances Roland Lescure mercredi.
«J'ai parlé avec les uns et les autres, notamment avec Scott Bessent, qui est le secrétaire d'Etat au Trésor américain. Et on s'est mis d'accord pour monter une réunion qui sera sans doute en début de semaine prochaine», a-t-il déclaré sur Franceinfo.
Source: AFP
Les Bourses européennes en léger rebond après deux séances de chute
Les marchés boursiers européens tentent un léger rebond mercredi à l'ouverture, après deux séances passées dans le rouge, en raison de la flambée des hydrocarbures provoquée par la guerre au Moyen-Orient.
Vers 9h05, heure suisse, dans les premiers échanges, Paris prenait 0,41%, Francfort 0,44%, Milan 0,23% et Londres 0,12%.
Source: AFP
Pour Mark Carney, les frappes américano-israéliennes contre l'Iran sont «contraires au droit international»
Le Premier ministre canadien Mark Carney, en visite en Australie, a déclaré mercredi que les frappes américano-israéliennes contre l'Iran «semblaient de prime abord être contraires au droit international».
«De prime abord, cela semble ne pas être conforme ou être contraire au droit international» a-t-il affirmé lors d'une réunion lors d'une réunion à l'institut Lowy, un groupe de réflexion à Sydney. «C'est à d'autres qu'il appartient d'en juger. Je ne suis pas juriste, et encore moins expert en droit international», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Les Etats-Unis ordonnent à leur personnel non essentiel de quitter deux consulats au Pakistan
Les Etats-Unis ont annnoncé mercredi avoir ordonné à leur personnels non essentiels des consulats de Lahore et Karachi ainsi qu'à leurs familles de «quitter le Pakistan pour des raisons de sécurité».
«Le département d'Etat a ordonné aux employés non essentiels du gouvernement américain et aux membres de leur famille travaillant dans les consulats américains de Lahore et Karachi de quitter le Pakistan pour des raisons de sécurité», a déclaré l'ambassade américaine au Pakistan dans un communiqué.
Elle a précisé que le statut de son ambassade, dans la capitale Islamabad, restait inchangé.
Source: AFP
Un navire de la marine iranienne coule au large du Sri Lanka
Le Sri Lanka a secouru mercredi 30 marins qui se trouvaient à bord d'une frégate iranienne en train de couler juste en dehors de ses eaux territoriales, a indiqué le ministre des Affaires étrangères Vijitha Herath.
Le ministre, qui a fait cette annonce au Parlement, n'a pas précisé la cause du naufrage de cette frégate de l'armée iranienne, Iris Dena, à bord de laquelle se trouvaient 180 membres d'équipage quand un appel de détresse à été lancé à l'aube.
Un député de l'opposition a demandé si le navire avait subi un bombardement dans le cadre de la guerre au Moyen-Orient mais il n'y a pas eu de réaction immédiate du gouvernement.
Source: AFP