L'Iran ne négociera pas avec les Etats-Unis et se dit prêt à «poursuivre la guerre»

L'Iran n'a pas l'intention de négocier avec les Etats-Unis et est prêt pour une longue guerre, a déclaré mercredi le principal conseiller du défunt guide suprême Ali Khamenei, au cinquième jour de guerre au Moyen-Orient.

«Nous n'avons aucune confiance dans les Américains et n'avons aucune base pour la négociation avec eux. Nous pouvons poursuivre la guerre aussi longtemps que nous le souhaitons», a assuré Mohammad Mokhbar à la télévision d'Etat iranienne.

«Nous sommes en état de guerre» a pour sa part déclaré le chef du pouvoir judiciaire, Gholamhossein Mohseni Ejeï, cité par l'agence Mizan.

«Par conséquent ceux qui agissent de quelque manière que ce soit, en paroles ou en actes, conformément aux intérêts illégitimes de l'ennemi agresseur, seront traités avec fermeté et sévérité, conformément aux lois et règlements en vigueur», a-t-il ajouté au cinquième jour de guerre contre les Etats-Unis et Israël.

Source: AFP