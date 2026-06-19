«Tout le Liban doit brûler», dit un ministre israélien après la mort de quatre soldats
«Tout le Liban doit brûler», a déclaré vendredi le ministre de la Sécurité nationale israélien Itamar Ben Gvir, figure de l'extrême droite et allié politique clef du Premier ministre Benjamin Netanyahu, après l'annonce de la mort de quatre soldats israéliens.
«Avec tout le respect dû aux Américains, Israël doit clairement signifier au monde entier que le sang de nos fils et la sécurité de nos citoyens ne sont pas à brader. Tout le Liban doit brûler», a-t-il dit dans un communiqué.
L'armée israélienne a annoncé en début de matinée la mort de quatre de ses soldats, tués en opérations dans le sud du Liban, ses premières pertes depuis la signature de l'accord entre Washington et Téhéran censé mener à la fin de la guerre au Proche et au Moyen-Orient, sur tous les fronts, y compris au Liban où s'affrontent Israël et le mouvement islamiste Hezbollah, allié de Téhéran.
Source: AFP
Pas de discussions vendredi au Bürgenstock
Les discussions prévues vendredi entre les Etats-Unis et l’Iran au Bürgenstock n’auront pas lieu. Elles ont été reportées.
«La Suisse reste à disposition et poursuit les préparatifs», a affirmé à Keystone-ATS le porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) Nicolas Bideau. Elle «reste pleinement engagée dans ses efforts pour favoriser le dialogue».
Après la signature mercredi de leur protocole d’accord, les Etats-Unis et l’Iran auraient dû formellement lancer vendredi les 60 jours de négociations vers un accord final, notamment sur le nucléaire. Le mémorandum est toutefois entré en vigueur.
Attendus, le vice-président américain JD Vance et le président du Parlement iranien Mohammad Ghalibaf ont reporté leur déplacement.
Source: ATS
L'armée israélienne dit avoir frappé des cibles du Hezbollah au Liban après l'attaque contre ses soldats
L'armée israélienne a annoncé vendredi avoir frappé des cibles du Hezbollah dans l'est du Liban, après l'attaque qui a coûté la vie à quatre de ses soldats.
«Il y a peu de temps, en réaction aux violations répétées du cessez-le-feu par le Hezbollah qui continue de préparer et mener des attaques terroristes contre des soldats israéliens, l'armée a frappé des sites d'infrastructures du Hezbollah dans la vallée de la Bekaa», a affirmé l'armée dans un communiqué.
Source: AFP
Paris appelle Israël à «respecter» l'accord Iran-Etats-Unis, qui prévoit la «cessation des hostilités» au Liban
Israël doit «respecter» le protocole d'accord signé mercredi entre l'Iran et les Etats-Unis, qui prévoit la «cessation des hostilités» y compris au Liban, a appelé vendredi le chef de la diplomatie française après de nouvelles frappes israéliennes dans le sud du Liban.
«Cet accord prévoit la cessation des hostilités, le gouvernement israélien doit le respecter, et les Etats-Unis en particulier doivent exercer toute la pression nécessaire sur le gouvernement israélien pour que ce soit le cas», a affirmé Jean-Noël Barrot sur la radio FranceInfo.
Au moins dix-huit morts dans des frappes israéliennes dans le sud du Liban
Des frappes israéliennes menées dans la nuit de jeudi à vendredi dans la région de Nabatiyé, dans le sud du Liban, ont fait au moins 18 morts selon l'Agence nationale d'information libanaise (ANI), malgré la conclusion du protocole irano-américain qui prévoit une cessation des hostilités.
L'ANI rapporte que «l'ennemi a commis plusieurs massacres» lors d'une série de frappes aériennes ciblant des habitations dans plusieurs localités proches de Nabatiyé. Ces attaques ont fait au moins 18 morts, dont huit dans la ville de Harouf. Il s'agit du plus lourd bilan publié depuis l'annonce de la conclusion de l'accord lundi.
Source: AFP
Israël annonce la mort de quatre de ses soldats au Liban, les premiers depuis l'accord USA-Iran
L'armée israélienne a annoncé vendredi matin la mort de quatre de ses soldats, tués en opérations dans le sud du Liban, ses premières pertes depuis la signature de l'accord entre Washington et Téhéran censé mettre fin à la guerre au Proche et au Moyen-Orient.
«Le lieutenant-colonel Dor Gedalia Ben Simhon est tombé au combat» avec «trois autres soldats» dont les noms seront publiés ultérieurement, indique un communiqué militaire publié après que l'armée a annoncé avoir mené des frappes à travers le sud du Liban contre le Hezbollah «après des violations répétées du cessez-le-feu» par ce mouvement islamiste allié de l'Iran.
Israël dit frapper des cibles du Hezbollah dans le sud du Liban
L'armée israélienne a annoncé vendredi frapper des cibles du Hezbollah pro-iranien dans plusieurs zones du sud du Liban.
«L'armée a frappé cette nuit et continue de frapper des terroristes et des infrastructures du Hezbollah dans plusieurs zones dans le sud du Liban», a indiqué l'armée dans un communiqué.
Source: AFP
JD Vance ne partira pas jeudi pour la Suisse pour les pourparlers avec l'Iran
Le vice-président des Etats-Unis JD Vance ne se rendra finalement pas en Suisse jeudi soir pour entamer les pourparlers en vue d'un accord final avec l'Iran, a annoncé la Maison Blanche dans un communiqué, après la signature d'un protocole d'accord entre les deux pays la veille.
«Les plans pour les discussions techniques à venir n'ont pas été finalisés, et la délégation américaine s'est préparée à partir à la première opportunité. Mais la logistique pour ces négociations n'a jamais été simple ni prévisible. Pour le moment, le vice-président ne partira pas ce soir», détaille le communiqué.
JD Vance avait auparavant affirmé que le délai de 60 jours pour l'accord final de paix entre les Etats-Unis et l'Iran courait à partir de jeudi et qu'il pourrait se rendre «ce week-end» en Suisse, mais sans pouvoir le garantir.
Source: AFP
Le Hezbollah fait état d'affrontements avec l'armée israélienne
Le Hezbollah pro-iranien a annoncé en fin d'après-midi des affrontements entre ses combattants et une unité de l'armée israélienne dans le sud du Liban, quelques heures après des frappes israéliennes qui ont fait trois morts.
Depuis 17h30 locales (16h30 en Suisse, «les combattants de la Résistance islamique sont engagés dans des affrontements (...) contre une unité de l'armée ennemie israélienne qui tentait d'avancer depuis la ville d'Arnoun vers la périphérie de Kfar Tebnit», près de Nabatiyé, précise un communiqué du Hezbollah.
Alors que «depuis quatre jours, l'armée ennemie tentait de progresser» dans le secteur, les combattants du Hezbollah l'ont contrainte à «battre en retraite et déployer des hélicoptères (...) durant la nuit, pour évacuer ses pertes», a affirmé le mouvement chiite.
Selon Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, les Casques bleus ont également rapporté des échanges de tirs mercredi et jeudi.
Source: AFP
Macron ne croit pas que la guerre «soit totalement terminée»
Emmanuel Macron a estimé jeudi sur France 2 qu'il ne «croyait pas» que la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran «soit totalement terminée», en dépit d'un accord signé la veille par Donald Trump à Versailles.
«C'est toujours mieux d'avoir un accord que la guerre, surtout quand il peut y avoir des risques d'escalade», a ajouté le président français. «On rentre dans une nouvelle phase qui est celle de la coopération, du dialogue, qui est mieux que la guerre».
Le chef de l'Etat a rapporté que la décision du président américain de signer l'accord avec l'Iran à Versailles, lors d'un dîner auquel il l'avait convié à l'issue du sommet du G7 à Evian, «s'est faite de manière assez spontanée».
Source: AFP
Le guide suprême tempère l'euphorie américaine après l'accord
Le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a affirmé jeudi que les négociations pour parvenir à un accord final avec les Etats-Unis se tiendraient en «face à face», sans que cela n'implique d'accepter le «point de vue de l'ennemi».
«Il est évident que les négociations en face-à-face qui se tiendront à l'avenir ne présagent pas de l'acceptation du point de vue de l'ennemi», a déclaré le dirigeant – qui n'est pas apparu en public depuis sa désignation – dans un message lu à la télévision d'Etat, sa première réaction à la signature d'un protocole d'accord américano-iranien visant à mettre fin à la guerre entamée le 28 février.
Source: AFP
Le détroit d'Ormuz est à nouveau ouvert
Après un blocus de 110 jours, le détroit d’Ormuz est de nouveau ouvert! Les principales compagnies maritimes y font déjà transiter leurs pétroliers géants, comme l’indique la société d’analyse de données maritimes Lloyd’s List Intelligence.
De grandes compagnies maritimes comme le groupe Grimaldi, Cosco, Knutsen et NYK font à nouveau passer leurs pétroliers par cette route. Le rapport indique également que deux pétroliers iraniens transportant du pétrole brut, appartenant à la Compagnie nationale iranienne de transport maritime (NITC), soumise à des sanctions, y ont été aperçus.