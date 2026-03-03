Israël déploie des troupes au sol au Liban, l'armée libanaise se retire

L'armée israélienne a affirmé mardi que ses soldats étaient déployés en «plusieurs points» dans le sud du Liban, parallèlement à la campagne de frappes aériennes menée depuis la veille contre le Hezbollah. «Ce n'est pas une opération terrestre. C'est une mesure tactique (...) destinée à assurer la sécurité de notre peuple», a déclaré à des journalistes de la presse étrangère le lieutenant-colonel Nadav Shoshani, porte-parole international de l'armée.

«Nous avons positionné des soldats dans la zone frontalière à des points supplémentaires pour défendre nos civils et empêcher le Hezbollah de les attaquer», a ajouté le porte-parole, alors que l'armée israélienne maintenait des soldats sur cinq positions qu'elle juge stratégiques en territoire libanais, depuis le cessez-le-feu de novembre 2024.

«Le Premier ministre Benjamin Netanyahu et moi avons autorisé l'armée israélienne à avancer et prendre le contrôle de positions stratégiques supplémentaires au Liban, afin d'empêcher les attaques sur les localités israéliennes frontalières», a déclaré le ministre de la défense israélien Israël Katz dans un communiqué.

L'armée libanaise a réagi en retirant des militaires qui se trouvaient dans plusieurs points du sud du Liban, près de la frontière avec Israël, à la suite de «l'escalade» de l'armée israélienne, a indiqué une source militaire à l'AFP mardi. «L'armée a redéployé ses forces dans plusieurs points où elle s'était récemment positionnée» dans le sud, a précisé cette source, ajoutant que la décision avait été prise pour préserver «la sécurité» des militaires.

Source: AFP