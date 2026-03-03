Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne. La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président.
Les Etats-Unis ont affirmé avoir tué 48 dirigeants iraniens, tandis que l'Iran en a confirmé six.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 550 personnes en Iran et de 52 au Liban. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Moyen-Orient ont fait plusieurs morts: neuf victimes en Israël, trois aux Emirats arabes unis, une au Koweit et une au Bahreïn.
Donald Trump a menacé l'Iran d'une riposte militaire «sans précédent», alors que six soldats américains ont perdu la vie dans le cadre de l'opération.
Le président américain prévoit une opération en Iran de «quatre semaines ou moins», tandis que l'Iran a fait part dimanche de son refus de négocier.
Le conflit s'est étendu au Liban lundi matin. Le Hezbollah a annoncé avoir visé Israël en représailles à la mort d'Ali Khamenei.
Israël annonce avoir frappé la présidence iranienne à Téhéran
Israël a annoncé mardi avoir mené des frappes aériennes contre la présidence iranienne et les bureaux du Conseil suprême de sécurité nationale à Téhéran, dans le cadre de la guerre déclenchée samedi contre l'Iran.
Lundi soir, «l'aviation israélienne a frappé et démantelé des installations situées dans le complexe de la direction du régime terroriste iranien au cœur de Téhéran», a déclaré l'armée israélienne. «De nombreuses munitions ont été larguées sur les bureaux de la présidence et le bâtiment du Conseil suprême de sécurité nationale», dirigé par Ali Larijani, a ajouté l'armée.
Source: AFP
Israël déploie des troupes au sol au Liban, l'armée libanaise se retire
L'armée israélienne a affirmé mardi que ses soldats étaient déployés en «plusieurs points» dans le sud du Liban, parallèlement à la campagne de frappes aériennes menée depuis la veille contre le Hezbollah. «Ce n'est pas une opération terrestre. C'est une mesure tactique (...) destinée à assurer la sécurité de notre peuple», a déclaré à des journalistes de la presse étrangère le lieutenant-colonel Nadav Shoshani, porte-parole international de l'armée.
«Nous avons positionné des soldats dans la zone frontalière à des points supplémentaires pour défendre nos civils et empêcher le Hezbollah de les attaquer», a ajouté le porte-parole, alors que l'armée israélienne maintenait des soldats sur cinq positions qu'elle juge stratégiques en territoire libanais, depuis le cessez-le-feu de novembre 2024.
«Le Premier ministre Benjamin Netanyahu et moi avons autorisé l'armée israélienne à avancer et prendre le contrôle de positions stratégiques supplémentaires au Liban, afin d'empêcher les attaques sur les localités israéliennes frontalières», a déclaré le ministre de la défense israélien Israël Katz dans un communiqué.
L'armée libanaise a réagi en retirant des militaires qui se trouvaient dans plusieurs points du sud du Liban, près de la frontière avec Israël, à la suite de «l'escalade» de l'armée israélienne, a indiqué une source militaire à l'AFP mardi. «L'armée a redéployé ses forces dans plusieurs points où elle s'était récemment positionnée» dans le sud, a précisé cette source, ajoutant que la décision avait été prise pour préserver «la sécurité» des militaires.
Source: AFP
De nouvelles explosions entendues à Doha et Manama
Des explosions ont été entendues mardi dans les capitales du Qatar, Doha, et du Bahreïn, Manama, ont rapporté des journalistes de l'AFP, alors que l'Iran poursuit ses attaques contre ses voisins du Golfe.
Les sirènes d'alerte se sont déclenchées à Manama, tandis que le ministère de l'Intérieur du Bahreïn appelait les habitants à se diriger vers «l'endroit sûr le plus proche». Des explosions ont aussi été entendues à Doha.
Source: AFP
L'ONU réclame une enquête sur le bombardement d'une école en Iran
Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk est «très choqué» par l'impact pour les civils et les infrastructures civiles des attaques depuis samedi en Iran et au Moyen-Orient. Mardi à Genève, il a demandé une investigation rapide sur le bombardement d'une école en Iran.
Volker Türk appelle à nouveau les parties au conflit à la retenue, à protéger les civils et à revenir à la table des négociations. Selon le Croissant-Rouge iranien, près de 800 personnes ont été tuées, dont des dizaines de jeunes filles dans une école à Minab, dans le sud de l'Iran.
Cette attaque a été «dévastatrice», a affirmé à la presse une porte-parole du Haut-Commissariat. «Nous n'avons pas encore suffisamment d'indications factuelles» pour dire si elle constitue un acte équivalant à un crime de guerre, a-t-elle également affirmé.
Source; AFP
Des images satellites montrent des dégâts survenus sur le site nucléaire de Natanz
L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a confirmé mardi sur la plateforme X des «dégâts récents aux bâtiments d'entrée de l'usine souterraine d'enrichissement de combustible de Natanz, en Iran» après des raids israélo-américains. «Aucune conséquence radiologique n'est attendue et aucun impact supplémentaire n'a été détecté sur le site même de l'usine, qui avait été gravement endommagée lors du conflit de juin», a ajouté l'AIEA.
L'incertitude planait quant à savoir si les installations nucléaires iraniennes avaient été endommagées ou touchées lors des frappes militaires. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, avait mis en garde lundi contre le risque d'accident nucléaire, tout en affirmant qu'aucun dommage n'avait été constaté sur les installations nucléaires iraniennes. Mardi matin, l'AIEA a donc confirmé que les bâtiments d'entrée de l'usine souterraine d'enrichissement d'uranium de Natanz avaient été endommagés.
Source: AFP
Un bilan humain encore difficile à établir
Selon le Croissant-Rouge iranien, au moins 787 personnes ont été tuées en Iran à la suite des attaques conjointes américano-israéliennes. Ce chiffre n'a cependant pas pu être vérifié de manière indépendante.
L'organisation humanitaire a signalé sur Telegram que des attaques avaient eu lieu dans 153 villes. Plus de 3600 secouristes ont été déployés dans tout le pays. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivaient dans de nombreuses localités.
L'organisation norvégienne de défense des droits humains Hengaw a indiqué lundi que le bilan des victimes dépassait les 1500 morts. Environ 1300 d'entre elles étaient des membres des forces armées et environ 200 des civils. Les militants s'appuient sur un réseau de contacts dans le pays pour mener à bien leur mission.
30'000 déplacés au Liban selon l'ONU
L'ONU s'alarme de la situation humanitaire dans le Sud du Liban: «D'importants déplacements de population sont signalés dans certaines parties du sud du Liban, dans la Bekaa et dans la banlieue sud de Beyrouth, après que Israël a lancé des avertissements d'évacuation aux habitants de plus de 53 villages libanais et mené des frappes aériennes intensives» dans ces «trois régions» a déclaré un porte-parole du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Babar Baloch.
«Hier, selon des estimations prudentes, près de 30'000 personnes avaient été accueillies et enregistrées dans des abris collectifs. Beaucoup d'autres ont dormi dans leur voiture, au bord des routes», a-t-il ajouté.
L'Iran affirme avoir frappé Israël et une base américaine au Qatar
L'armée iranienne a affirmé mardi avoir lancé des attaques sur Israël et sur une base militaire américaine au Qatar, au quatrième jour de la guerre au Moyen-Orient.
«Les drones de combat destructeurs des forces terrestres, aériennes et navales de l'armée (...) ont visé les zones militaires du régime sioniste (israélien, ndlr) dans les territoires occupés ainsi que les bases des forces américaines à Al-Udeid, au Qatar», a déclaré l'armée dans un communiqué relayé par le quotidien Shargh.
Source: AFP
L'Iran met en garde les pays européens contre toute implication dans la guerre
L'Iran a mis en garde mardi les pays européens contre toute implication dans la guerre l'opposant à Israël et aux Etats-Unis, après que l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni se sont dits prêts à des «actions défensives» pour détruire les capacités militaires iraniennes.
«Ce serait un acte de guerre. Tout acte de ce type contre l'Iran serait considéré comme un geste de complicité avec les agresseurs», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Esmaïl Baghaï, lors d'une conférence de presse à Téhéran.
Source: AFP
L'Iran est-il à court d'armes?
Selon l'armée israélienne, les attaques iraniennes contre Israël ont diminué. «Nous constatons une baisse de leur puissance de feu», a déclaré le porte-parole militaire Nadav Shoshani. Cependant, cela pourrait également s'expliquer par le fait que les dirigeants iraniens conservent leurs armes au cas où la guerre se prolongerait.
Les tirs se poursuivent néanmoins: «Le régime iranien et le Hezbollah lancent chaque jour des dizaines de roquettes, de drones et de projectiles», a expliqué Shoshani. La plupart des attaques seraient interceptées.
Des attaques ont également eu lieu pendant la nuit et le matin depuis l'Iran et le Liban voisin. Dans le nord d'Israël, les sirènes ont retenti sans interruption. Aucune victime n'a été signalée dans un premier temps. Le Hezbollah concentre généralement ses attaques sur les régions frontalières du nord d'Israël.
Une série de nouvelles explosions entendues à Jérusalem
Une série d'explosions ont été entendues depuis Jérusalem mardi par des journalistes de l'AFP, après que l'armée israélienne a déclaré avoir détecté de nouveaux missiles lancés depuis l'Iran.
«L'armée israélienne a détecté il y a peu des missiles lancés depuis l'Iran vers le territoire de l'Etat d'Israël. Les systèmes de défense opèrent pour intercepter la menace», a déclaré l'armée.
Source: AFP
La chute de débris de drone provoque un incendie dans une zone pétrolière aux Emirats
La chute de débris de drones mardi a provoqué un incendie dans une zone industrielle pétrolière à Fujairah, aux Emirats arabes unis, ont indiqué les autorités locales, au quatrième jour des frappes iraniennes contre les pays du Golfe.
Les autorités ont dit avoir «réagi à un incendie qui s'est déclaré ce matin (mardi) dans la zone pétrolière de Fujairah (FOIZ), provoqué par des débris tombés après l'interception réussie d'un drone par les systèmes de défense aérienne». «Aucun blessé n'a été signalé, l'incendie a été maîtrisé et les opérations normales dans la zone ont repris», ont-elles ajouté.
Source: AFüP
Le cours du Brent bondit de plus de 4%, les bourses européennes dans le rouge
Le cours du baril de pétrole Brent a gagné plus de 4% à 81 dollars lors des échanges de mardi après-midi en Asie, entraîné par les conflits au Moyen-Orient.
Vers 9h, heure suisse, le prix du baril de Brent de la mer du Nord progressait de 4,41% à 81,17 dollars, tandis que le West Texas Intermediate était en hausse de 3,99% à 74,07 dollars le baril.
De leur côté, les Bourses européennes ont de nouveau ouvert dans le rouge mardi, sous pression face à la flambée des prix de l'énergie, en particulier du gaz naturel européen, au quatrième jour de la guerre israélo-américaine contre l'Iran.
Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris perdait 1,47%, Francfort 1,91%, Londres 1,21% et Milan 2,14%.
Source. AFP