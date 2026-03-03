L'armée israélienne déploie des troupes au sol au Liban

Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne. La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président.
Les Etats-Unis ont affirmé avoir tué 48 dirigeants iraniens, tandis que l'Iran en a confirmé six.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 550 personnes en Iran et de 52 au Liban. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Moyen-Orient ont fait plusieurs morts: neuf victimes en Israël, trois aux Emirats arabes unis, une au Koweit et une au Bahreïn.
Donald Trump a menacé l'Iran d'une riposte militaire «sans précédent», alors que six soldats américains ont perdu la vie dans le cadre de l'opération.
Le président américain prévoit une opération en Iran de «quatre semaines ou moins», tandis que l'Iran a fait part dimanche de son refus de négocier.
Un drone aurait frappé une base aérienne britannique à Chypre dans la nuit de dimanche à lundi.
Les dirigeants allemands, français et britanniques se sont dit prêts à des actions défensives contre l'Iran.
Le conflit s'est étendu au Liban lundi matin. Le Hezbollah a annoncé avoir visé Israël en représailles à la mort d'Ali Khamenei.
Le cours du Brent bondit de plus de 4%, les bourses européennes dans le rouge
Le cours du baril de pétrole Brent a gagné plus de 4% à 81 dollars lors des échanges de mardi après-midi en Asie, entraîné par les conflits au Moyen-Orient.
Vers 9h, heure suisse, le prix du baril de Brent de la mer du Nord progressait de 4,41% à 81,17 dollars, tandis que le West Texas Intermediate était en hausse de 3,99% à 74,07 dollars le baril.
De leur côté, les Bourses européennes ont de nouveau ouvert dans le rouge mardi, sous pression face à la flambée des prix de l'énergie, en particulier du gaz naturel européen, au quatrième jour de la guerre israélo-américaine contre l'Iran.
Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris perdait 1,47%, Francfort 1,91%, Londres 1,21% et Milan 2,14%.
Source. AFP
Israël déploie des troupes au sol au Liban, l'armée libanaise se retire
L'armée israélienne a affirmé mardi que ses soldats étaient déployés en «plusieurs points» dans le sud du Liban, parallèlement à la campagne de frappes aériennes menée depuis la veille contre le Hezbollah. «Ce n'est pas une opération terrestre. C'est une mesure tactique (...) destinée à assurer la sécurité de notre peuple», a déclaré à des journalistes de la presse étrangère le lieutenant-colonel Nadav Shoshani, porte-parole international de l'armée.
«Nous avons positionné des soldats dans la zone frontalière à des points supplémentaires pour défendre nos civils et empêcher le Hezbollah de les attaquer», a ajouté le porte-parole, alors que l'armée israélienne maintenait des soldats sur cinq positions qu'elle juge stratégiques en territoire libanais, depuis le cessez-le-feu de novembre 2024.
«Le Premier ministre Benjamin Netanyahu et moi avons autorisé l'armée israélienne à avancer et prendre le contrôle de positions stratégiques supplémentaires au Liban, afin d'empêcher les attaques sur les localités israéliennes frontalières», a déclaré le ministre de la défense israélien Israël Katz dans un communiqué.
L'armée libanaise a réagi en retirant des militaires qui se trouvaient dans plusieurs points du sud du Liban, près de la frontière avec Israël, à la suite de «l'escalade» de l'armée israélienne, a indiqué une source militaire à l'AFP mardi. «L'armée a redéployé ses forces dans plusieurs points où elle s'était récemment positionnée» dans le sud, a précisé cette source, ajoutant que la décision avait été prise pour préserver «la sécurité» des militaires.
Source: AFP
L'armée israélienne annonce «mener des frappes simultanées» sur Téhéran et Beyrouth
L'armée israélienne a annoncé mardi être en train de «mener des frappes simultanées» sur Téhéran et Beyrouth, contre des objectifs militaires iraniens et du Hezbollah.
L'armée «mène actuellement des frappes simultanées à Téhéran et à Beyrouth. L'armée de l'air israélienne a lancé des frappes ciblées contre des objectifs militaires du régime terroriste iranien et de l'organisation terroriste Hezbollah», a-t-elle écrit sur Telegram. Selon des images de l'AFPTV, un gros nuage de fumée s'élevait au-dessus de la capitale libanaise.
De fortes explosions ont rententi peu après à Téhéran, ont constaté des journalistes de l'AFP, au quatrième jour de la guerre opposant l'Iran aux Etats-Unis et à Israël.
Les détonations ont été entendues dans le nord de la capitale iranienne, sans qu'il soit possible à ce stade de déterminer quels sites ont été touchés, selon les journalistes de l'AFP. Des médias iraniens ont également fait état d'explosions à Karaj, à l'ouest de Téhéran, ainsi qu'à Ispahan (centre).
Source: AFP
Trump dit que les Etats-Unis répondront «bientôt» à l'attaque de leur ambassade à Ryad
Dans une interview à la chaîne News Nation, Donald Trump a dit que les Etats-Unis répondraient «bientôt» à l'attaque de leur ambassade à Ryad, qui a été visée dans la nuit de lundi à mardi par des drones. Interrogé sur la riposte à cette attaque, le président américain a déclaré: «vous le découvrirez bientôt».
Le ministère saoudien de la Défense avait fait savoir plus tôt qu'un incendie «limité» s'était déclaré dans la nuit à l'ambassade des Etats-Unis à Ryad à la suite d'une attaque de deux drones.
«La mission des Etats-Unis en Arabie saoudite est fermée mardi. Tous les rendez-vous de services aux citoyens américains, qu'ils soient de routine ou d'urgence, sont annulés», a indiqué l'ambassade américaine dans un communiqué. «Evitez l'ambassade jusqu'à nouvel ordre en raison d'une attaque contre les installations», a-t-elle ajouté.
Source: AFP
La France a mené des «opérations de sécurisation du ciel» au-dessus de ses bases aux Emirats
Des avions Rafale basés aux Emirats arabes unis ont mené des «opérations de sécurisation du ciel» au-dessus de bases françaises au Moyen-Orient, touché par la guerre en Iran, a affirmé mardi le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.
«Nous avons aux Emirats (...) cette base navale et cette base aérienne» à al-Dhafra, a évoqué le ministre, interrogé sur BFMTV sur une intervention d'avions français durant le weekend pour neutraliser des drones iraniens. «Ces Rafale et leurs pilotes sont mobilisés pour assurer la sécurité de notre emprise. (...) Ils ont conduit leurs opérations de sécurisation du ciel au-dessus de nos bases», a-t-il déclaré.
Source: AFP
Des frappes de drones imputées à l'Iran touchent un camp de combattants kurdes iraniens en Irak
Des frappes de drones attribuées à l'Iran ont touché mardi un camp de combattants kurdes iraniens et leurs familles dans le nord de l'Irak, selon un responsable local et un groupe d'opposition en exil.
«Trois drones iraniens ont pris pour cible le camp d'Azadi, qui dépend de l'opposition kurde iranienne», a déclaré à l'AFP Tareq al-Haidari, responsable de la zone. Un drone a touché l'hôpital du camp, blessant une personne, a-t-il ajouté, une information confirmée par un commandant du Parti démocratique du Kurdistan d'Iran (PDKI)
Source: AFP
Un réservoir de carburant touché par un drone au port d'Oman
Des drones ont visé un port à Oman mardi, touchant un réservoir de carburant, a rapporté un média d'Etat, alors que l'Iran poursuit ses frappes contre des pays du Golfe en réponse aux raids israélo-américains.
«Des réservoirs de carburant au port commercial de Duqm ont été pris pour cible par un certain nombre de drones», et un réservoir a été touché, a indiqué l'agence de presse omanaise, en citant une source de sécurité. «Les dégâts qui en ont résulté ont été maîtrisés» et aucune victime n'a été recensée, selon l'agence.
Source: AFP
La France va affréter des vols pour rapatrier ses ressortissants les plus vulnérables
La France se prépare à affréter des vols pour rapatrier ses ressortissants «les plus vulnérables» présents dans les pays du Moyen-Orient touchés par la guerre contre l'Iran, a annoncé mardi le ministre des Affaires étrangères français.
«Nous nous préparons à des affrètements de vols pour que les personnes les plus vulnérables, les personnes qui méritent d'être accompagnées, puissent, le cas échéant, en bénéficier», a déclaré Jean-Noël Barrot sur la chaîne BFMTV, sans préciser combien de personnes pourraient être concernées par ces vols.
Source: AFP
La Chine appelle à préserver la sécurité dans le détroit d'Ormuz
La Chine a réclamé mardi de toutes les parties prenantes à la guerre au Moyen-Orient qu'elles veillent à la sécurité de la navigation maritime dans le détroit d'Ormuz.
«La Chine enjoint à toutes les parties de mettre fin immédiatement à leurs opérations militaires, d'éviter toute nouvelle escalade des tensions, de maintenir la sécurité des voies de navigation dans le détroit d'Ormuz et d'empêcher que la situation n'ait un impact plus important sur l'économie mondiale», a dit lors d'un point presse régulier une porte-parole des Affaires étrangères, Mao Ning.
La Chine était début 2025 la première destination du pétrole transitant par le détroit. Elle était ces dernières années le premier pays importateur de pétrole iranien.
Source: AFP
Selon Trump, la relation américano-britannique n'est «plus ce qu'elle était»
La relation historiquement privilégiée entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis «n'est plus ce qu'elle était», a estimé mardi Donald Trump dans une interview au quotidien britannique The Sun, en pleine guerre au Moyen-Orient.
«C'était de loin la relation la plus solide. Et maintenant, nous avons des relations très fortes avec d'autres pays en Europe», a déclaré le président américain, louant notamment la France, mais aussi l'OTAN. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, «n'a pas été coopératif», a-t-il martelé. «Je n'aurais jamais pensé voir ça de la part du Royaume-Uni», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Le Hezbollah dit avoir ciblé trois bases en Israël, en riposte à ses frappes au Liban
Le Hezbollah a annoncé mardi avoir ciblé trois bases militaires en Israël, «en réponse» aux frappes aériennes israéliennes en cours au Liban, notamment sur son bastion situé dans la banlieue sud de Beyrouth.
Dans plusieurs communiqués, le groupe pro-iranien a déclaré qu'«en réponse à l'agression criminelle israélienne qui a visé des dizaines de villes et de villages libanais, y compris la banlieue sud de Beyrouth», ses combattants ont utilisé des drones pour frapper les bases aériennes de Ramat David et de Meron en Israël.
Le Hezbollah a également affirmé avoir ciblé la base de Nafah, dans le Golan syrien occupé.
Source: AFP
L'ambassade américaine au Koweït annonce sa fermeture jusqu'à nouvel ordre
L'ambassade des Etats-unis au Koweït a annoncé mardi sa fermeture jusqu'à nouvel ordre, dans un contexte de frappes iraniennes contre les pays du Golfe.
«En raison des tensions régionales persistantes, l'ambassade des Etats-Unis au Koweït sera fermée jusqu'à nouvel ordre. Nous avons annulé tous les rendez-vous consulaires», a déclaré l'ambassade dans un communiqué publié sur X. Lundi, un journaliste de l'AFP avait vu de la fumée s'élever de l'ambassade américaine dans la capitale koweïtienne après des frappes iraniennes.
Source: AFP
L'agence de l'UE pour l'asile alerte sur le risque d'un «flux de réfugiés»
Les demandes d'asile ont chuté de près de 20% dans l'UE a annoncé une agence spécialisée mardi, tout en alertant sur le risque d'un «flux de réfugiés» venant d'Iran.
«Avec une population d'environ 90 millions d'habitants, même une déstabilisation partielle pourrait générer des flux de réfugiés d'une ampleur sans précédent», souligne le rapport de l'agence de l'Union européenne pour l'asile, rédigé avant même le déclenchement de la guerre le week-end.
«Le déplacement de ne serait-ce que 10% de la population iranienne suffirait à rivaliser avec les plus importants flux de réfugiés de ces dernières décennies», écrivent encore ses auteurs dans ce document concocté avant les frappes américano-israéliennes.
Interrogée par l'AFP sur une actualisation de son évaluation à la suite du déclenchement de la guerre, l'agence a estimé que «la situation restait très instable et il serait irresponsable de faire des déclarations hypothétiques».
Source: AFP
Deux centres de données d'Amazon aux Emirats frappés par des drones
La filiale cloud d'Amazon a déclaré lundi soir que deux de ses centres de données aux Emirats arabes unis avaient été «directement touchés» par des drones, perturbant ses services dans certaines régions du Moyen-Orient. Une installation à Bahreïn a également été endommagée par «une frappe de drone à proximité directe», a indiqué le fournisseur.
Depuis l'offensive israélo-américaine contre l'Iran, les retombées de la guerre au Moyen-Orient frappent plusieurs villes du Golfe, dont Dubaï et Abou Dhabi, touchées par des frappes ou des éclats de projectiles. «En raison du conflit en cours au Moyen-Orient, nos infrastructures dans les deux régions concernées ont subi des dégâts matériels suite à des frappes de drones», a précisé Amazon.
«Ces frappes ont causé des dommages structurels et des coupures de courant sur nos sites, et dans certains cas, l'activation des systèmes anti-incendie a entraîné des dégâts des eaux supplémentaires», a précisé la société. Amazon n'a pas précisé si des employés avaient été blessés lors de ces frappes de drones.
Source: AFP