L'armée israélienne déploie des troupes au sol au Liban

Le cours du Brent bondit de plus de 4%, les bourses européennes dans le rouge

Le cours du baril de pétrole Brent a gagné plus de 4% à 81 dollars lors des échanges de mardi après-midi en Asie, entraîné par les conflits au Moyen-Orient.

Vers 9h, heure suisse, le prix du baril de Brent de la mer du Nord progressait de 4,41% à 81,17 dollars, tandis que le West Texas Intermediate était en hausse de 3,99% à 74,07 dollars le baril.

De leur côté, les Bourses européennes ont de nouveau ouvert dans le rouge mardi, sous pression face à la flambée des prix de l'énergie, en particulier du gaz naturel européen, au quatrième jour de la guerre israélo-américaine contre l'Iran.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris perdait 1,47%, Francfort 1,91%, Londres 1,21% et Milan 2,14%.

Source. AFP