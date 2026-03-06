Plus de trente navires iraniens coulés par les Etats-Unis

L'armée américaine a coulé «plus de trente navires» iraniens depuis le lancement de son offensive il y a cinq jours, a déclaré jeudi l'amiral Brad Cooper, à la tête du commandement américain pour la région.

«Nos frappes contre la marine iranienne se sont intensifiées. Vous avez peut-être entendu le président (Trump) dire il y a quelques minutes que nous avons coulé ou détruit 24 navires. C'était vrai à ce moment-là. Nous en sommes maintenant à plus de trente, et dans les toutes dernières heures, nous avons frappé un porte-drones, un navire à peu près de la taille d'un porte-avions de la Seconde Guerre mondiale. Il est en feu au moment où nous parlons», a-t-il détaillé au cours d'une conférence de presse aux côtés du ministre de la Défense Pete Hegseth, à Doral, en Floride.

Les tirs de missiles balistiques et les attaques de drones depuis l'Iran poursuivent eux leur tendance fortement à la baisse.

Source: AFP