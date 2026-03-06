DE
«Nous avons d'autres surprises»
Israël annonce une «nouvelle phase» dans sa guerre contre l'Iran

L'Iran a confirmé le décès du Guide suprême Ali Khamenei dans les frappes menées par Israël et les Etats-Unis. Tandis que Téhéran riposte par des missiles contre Israël et des pays du Golfe, Donald Trump promet de poursuivre l'opération. Notre suivi des événements.
Publié: 01:30 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 44 minutes
Mathilde Jaccard, Olalla Piñeiro Trigo, Etienne Daman et Leo Vonlanthen

Les principales informations à retenir:

  • L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne. La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président.

  • Les Etats-Unis ont affirmé avoir tué 48 dirigeants iraniens, tandis que l'Iran en a confirmé six. 

  • Les affrontements ont causé la mort de plus de 1230 personnes en Iran selon l'agence officielle, de 102 au Liban, de 10 en Israël et de six soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait 13 morts.

  • Plus de 5200 touristes suisses sont encore bloqués au Moyen-Orient.

  • Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé en ce début de semaine, tandis que les prix du pétrole et du gaz ont explosé. 

  • Le trafic aérien est toujours fortement restreint au Moyen-Orient jeudi, après l'annulation de plus de 19'000 vols. De nombreux pays entament les évacuations de leurs ressortissants.

05.03.2026, 22:14 heures

L'armée israélienne annonce avoir commencé à frapper sur la banlieue sud de Beyrouth

L'armée israélienne a annoncé jeudi soir vers 20h55 GMT avoir commencé à frapper sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du mouvement islamiste libanais Hezbollah qu'elle avait appelés les habitants à évacuer «immédiatement» en début d'après-midi.

Photo: AFP

Les forces israéliennes ont «commencé à frapper des infrastructures du Hezbollah dans le secteur de la banlieue [sud] de Beyrouth», indique un bref communiqué militaire.

Source: AFP

il y a 31 minutes

Des Australiens à bord du sous-marin américain qui a torpillé un navire iranien

Trois militaires australiens se trouvaient à bord du sous-marin américain qui a coulé un navire de guerre iranien au large du Sri Lanka, a déclaré vendredi le Premier ministre australien Anthony Albanese. «Je peux confirmer que trois militaires australiens se trouvaient à bord de ce navire», a indiqué Anthony Albanese à la chaîne australienne Sky News.

Ces Australiens étaient à bord en raison d'un accord de formation conclu dans le cadre de l'AUKUS: «il s'agit d'accords de longue date avec des pays tiers, en vigueur depuis longtemps», a-t-il précisé. L'AUKUS est un pacte de défense signé par Washington en 2021 avec le Royaume-Uni et l'Australie avec l'objectif de juguler l'influence de la Chine dans le Pacifique.

Source: AFP

il y a 49 minutes

«Nous avons d'autres surprises»: Israël annonce une «nouvelle phase» dans sa guerre contre l'Iran

La guerre au Moyen-Orient entre vendredi dans son septième jour après qu'Israël a annoncé une «nouvelle phase» dans son conflit contre l'Iran, en parallèle de nouvelles frappes visant le Hezbollah au Liban.

«Après avoir mené à bien la phase d'attaque surprise, au cours de laquelle nous avons établi notre supériorité aérienne et neutralisé le réseau de missiles balistiques, nous passons maintenant à la phase suivante de l'opération», a annoncé jeudi soir dans une déclaration télévisée le chef d'état-major israélien.

Le lieutenant-général Eyal Zamir a affirmé qu'Israël poursuivrait le «démantèlement du régime» iranien et de ses capacités militaires au cours de cette nouvelle phase. «Nous avons encore d'autres surprises en réserve, que je n'ai pas l'intention de dévoiler», a-t-il ajouté.

Source: AFP

il y a 52 minutes

Plus de trente navires iraniens coulés par les Etats-Unis

L'armée américaine a coulé «plus de trente navires» iraniens depuis le lancement de son offensive il y a cinq jours, a déclaré jeudi l'amiral Brad Cooper, à la tête du commandement américain pour la région.

«Nos frappes contre la marine iranienne se sont intensifiées. Vous avez peut-être entendu le président (Trump) dire il y a quelques minutes que nous avons coulé ou détruit 24 navires. C'était vrai à ce moment-là. Nous en sommes maintenant à plus de trente, et dans les toutes dernières heures, nous avons frappé un porte-drones, un navire à peu près de la taille d'un porte-avions de la Seconde Guerre mondiale. Il est en feu au moment où nous parlons», a-t-il détaillé au cours d'une conférence de presse aux côtés du ministre de la Défense Pete Hegseth, à Doral, en Floride.

Les tirs de missiles balistiques et les attaques de drones depuis l'Iran poursuivent eux leur tendance fortement à la baisse.

Source: AFP

il y a 52 minutes

Deux hôtels touchés par des frappes iraniennes au Bahreïn

Des frappes iraniennes ont touché deux hôtels ainsi qu'un bâtiment résidentiel au Bahreïn, a annoncé tôt vendredi le ministère de l'Intérieur de ce pays.

«L'agresseur iranien a touché deux hôtels et un bâtiment résidentiel à Manama, causant des dommages matériels mais pas de perte de vie», a indiqué cette source sur X.

Source: AFP

il y a 54 minutes

L'Arabie saoudite dit avoir intercepté 3 missiles visant une base aérienne

L'Arabie saoudite a intercepté trois missiles qui se dirigeaient vers la base aérienne du prince Sultan, qui abrite des militaires américains, a annoncé tôt vendredi son gouvernement.

«Trois missiles qui se dirigeaient vers la base aérienne du prince Sultan ont été interceptés et détruits», a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense.

Source: AFP

il y a 56 minutes

Des missiles iraniens explosent à Tel-Aviv, pas de blessés

Les derniers tirs de missiles iraniens ont provoqué jeudi des explosions à Tel-Aviv, où les sirènes d'alerte ont été activées pour appeler la population à gagner les abris, et des dégâts dans le centre du pays.

Dans un communiqué publié par la radio-télévision d'Etat (Irib), les Gardiens de la Révolution iraniens ont déclaré avoir lancé une opération conjointe de drones et de missiles sur «des cibles au coeur de Tel-Aviv».

Plusieurs séries d'explosions ont été entendues en deux phases peu après 21h GMT à Tel-Aviv, selon des journalistes de l'AFP sur place. Les explosions ont été entendues jusqu'à Jérusalem par d'autres journalistes de l'AFP.

Source: AFP

il y a 58 minutes

La Chambre des représentants américaine refuse de limiter les pouvoirs de Trump dans la guerre en Iran

La Chambre des représentants américaine a refusé jeudi de limiter les pouvoirs de Donald Trump dans la guerre contre l'Iran, lors du vote d'une résolution. Le Sénat avait, la veille, également refusé d'adopter une initiative similaire.

Les élus ont rejeté, à 219 voix contre 212, un texte présenté par le républicain Thomas Massie et le démocrate Ro Khanna, qui obligeait le président américain à obtenir l'autorisation du Congrès avant de poursuivre la guerre contre Téhéran.

Face à un président qui a étendu l'emprise du pouvoir exécutif sur le législatif depuis son retour à la Maison Blanche en janvier 2025, de nombreux parlementaires démocrates assurent vouloir réaffirmer l'autorité du Congrès, seul habilité par la Constitution des Etats-Unis à déclarer la guerre.

Source: AFP

05.03.2026, 23:03 heures

Trump promet de nouvelles mesures pour lutter contre la hausse des prix du pétrole

Le président Donald Trump a affirmé jeudi que des mesures allaient être prises rapidement pour éviter que les Américains paient plus cher l'essence en raison de la guerre au Moyen-Orient.

«De nouvelles mesures pour réduire la pression sur le pétrole sont imminentes», a déclaré le chef de l'Etat lors d'un événement à la Maison Blanche, qualifiant la hausse des prix du carburant de «petit détour». Les prix du brut ont connu une très forte progression depuis le début du conflit, atteignant jeudi des niveaux plus vus depuis près de deux ans.

Source: AFP

05.03.2026, 22:21 heures

Au moins 123 morts au Liban

Le ministère de la Santé a publié jeudi soir un nouveau bilan de 123 morts dans les frappes israéliennes depuis le début de la guerre lundi entre Israël et le Liban. «Le bilan de l'agression israélienne depuis lundi à l'aube (...) s'élève à 123 martyrs et 683 blessés», indique un communiqué du ministère.

Source: AFP

05.03.2026, 22:16 heures

Les Houthis se préparent à intervenir dans la guerre au Moyen-Orient

Le chef des Houthis pro-Iran au Yémen a déclaré lors d'un discours télévisé jeudi que son groupe était prêt à frapper à tout moment, au sixième jour de la campagne américano-israélienne contre la République islamique.

«En ce qui concerne l'escalade et l'action militaire, nos doigts sont sur la gâchette, prêts à répondre à tout moment si les développements l'exigent», a déclaré Abdul Malik al-Houthi.

Source: AFP

