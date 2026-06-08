Des explosions entendues à Téhéran et dans d'autres villes iraniennes
Des explosions ont retenti à Téhéran et dans d'autres villes iraniennes, a annoncé la télévision d'Etat tôt lundi, au moment où l'armée israélienne a dit avoir frappé des «cibles militaires» en Iran.
«Plusieurs explosions entendues à Téhéran, Tabriz et Ispahan», a écrit succinctement la télévision d'Etat sur Telegram.
Source: AFP
L'armée israélienne annonce avoir frappé des «cibles militaires» en Iran
L'armée israélienne a annoncé lundi avoir mené des frappes aériennes contre des «cibles militaires» dans l'ouest et le centre de l'Iran, après les tirs de missiles par la République islamique contre Israël pour la première fois depuis l'instauration de la trêve au Moyen-Orient.
«L'Armée de l'air israélienne a frappé il y a peu des cibles militaires appartenant au régime terroriste iranien dans l'ouest et le centre de l'Iran», a écrit l'armée dans un bref communiqué.
Source: AFP
Trump va demander à Netanyahu de ne pas répliquer
Le président américain Donald Trump dit qu'il va appeler le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour lui demander de ne pas répliquer aux missiles tirés dimanche par l'Iran vers Israël, rapporte dimanche le média Axios.
«Je vais appeler Bibi (le surnom de Netanyahu, ndlr) tout de suite pour lui dire de ne pas riposter. Israël a eu sa frappe et l'Iran a eu sa frappe. On n'a pas besoin d'une autre (frappe)», a déclaré le président américain selon le journaliste d'Axios Barak Ravid, qui dit l'avoir eu au téléphone.
«Nous sommes sur le point de conclure un accord définitif avec l'Iran. Ce sera un bon accord. Je ne veux pas qu'il tombe à l'eau à cause de ce qui se passe actuellement», a-t-il ajouté selon la même source.
Source: AFP
L'Iran estime qu'Israël a franchi «toutes les lignes rouges»
Les forces armées iraniennes ont estimé dimanche qu'Israël avait «franchi toutes les lignes rouges» en attaquant Beyrouth, l'appelant à «cesser ses attaques» au Liban.
«Si elle étend ses attaques dans cette région ou riposte aux actions de l'Iran, elle subira des revers encore plus cuisants, et des attaques destructrices seront lancées contre le régime et ses soutiens», a déclaré le chef du commandement des forces armées iraniennes, le général Ali Abdollahi, dans un communiqué publié à la télévision.
Un avertissement
Il n'a pas directement mentionné les deux vagues de missiles iraniens qu'Israël dit avoir reçus et interceptés dimanche soir. «L'opération de ce soir est un avertissement. Si de telles agressions se reproduisent, la riposte sera plus large et visera toutes les cibles américano-sionistes de la région» du Moyen-Orient, ont déclaré dans un communiqué les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran.
Source: AFP
Israël dit qu'un missile a été lancé du Yémen vers son territoire
L'armée israélienne a indiqué lundi avoir identifié un tir de missile en direction du territoire israélien depuis le Yémen, où les rebelles houthis soutiennent l'Iran.
«L'armée israélienne a identifié le tir d'un missile depuis le Yémen en direction du territoire israélien, et les systèmes de défense aérienne sont en action pour intercepter la menace», indique un communiqué militaire.
Les rebelles houthis du Yémen soutiennent l'Iran dans la guerre contre les Etats-Unis et Israël. Ils avaient lancé à plusieurs reprises des missiles en direction d'Israël fin mars et début avril, avant l'instauration du cessez-le-feu au Moyen-Orient le 8 avril.
Source: AFP
Les Gardiens de la Révolution disent avoir visé des «groupes terroristes» au Kurdistan irakien
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé lundi matin avoir ciblé des «groupes terroristes» à Souleimaniyé, dans le Kurdistan irakien, rapporte l'agence de presse officielle Irna.
L'armée idéologique de la République islamique d'Iran s'en est pris au «quartier général de groupes terroristes à Souleimaniyé, en Irak», indique Irna sur Telegram sans plus de précisions, notamment sur l'identité des organisations visées.
Le Kurdistan irakien, une région autonome, abrite des camps et des bases arrière de groupes rebelles kurdes iraniens, que Téhéran qualifie d'organisations terroristes, les accusant d'être au service des intérêts américains ou israéliens.
Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, l'Iran a ciblé des groupes kurdes iraniens dans la région. Le 22 avril, des frappes de drones avaient blessé trois combattants kurdes iraniens, selon un groupe d'opposition en exil, qui en avait alors imputé la responsabilité à l'Iran.
Source: AFP
Les vols à l'aéroport Imam Khomeini de Téhéran suspendus jusqu'à nouvel ordre
Les vols à l'aéroport Imam Khomeini de Téhéran, l'un des deux principaux de la capitale iranienne, ont été suspendus après l'attaque de l'Iran contre Israël, pour la première fois depuis la trêve au Moyen-Orient, a rapporté dimanche soir l'agence de presse iranienne Mehr.
«L'autorité de l'aviation civile a annoncé la suspension jusqu'à nouvel ordre de tous les vols à destination de l'aéroport», selon l'agence. Cet aéroport avait rouvert en avril après des semaines de fermeture en raison de la guerre déclenchée par des frappes israélo-américaines le 28 février.
Source: AFP
Le pétrole grimpe de plus de 3% après les tirs iraniens sur Israël
Les cours du pétrole s'affichent en hausse de plus de 3% lundi à la réouverture des marchés, témoignant d'un regain d'inquiétudes après la première attaque iranienne contre Israël depuis le cessez-le-feu du 8 avril.
Dans les premiers échanges, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, référence internationale, grimpait de 3,29% à 96,15 dollars. Son équivalent américain, le baril de WTI, remontait de 3,25% à 93,48 dollars.
Téhéran a tiré dimanche plusieurs missiles contre Israël, qui dit les avoir interceptés, rompant un cessez-le-feu déjà très fragilisé au centième jour de la guerre au Moyen-Orient.
Source: AFP
L'armée israélienne dit qu'elle frappera «avec force dès que le feu vert sera donné»
L'armée israélienne a averti qu'elle frapperait l'Iran dès que le «feu vert» serait donné, après des tirs de missiles iraniens ayant visé Israël, les premiers depuis le cessez-le-feu annoncé le 8 avril.
«Le chef d'état-major procède actuellement à une évaluation de la situation», indique un communiqué militaire. «L'armée frappera l'ennemi avec force dès que le feu vert sera donné».
Source: AFP
L'Iran s'est entretenu avec la Grande-Bretagne et la France
Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi s'est entretenu dimanche soir sur les «derniers développements» au Moyen-Orient avec ses homologues du Royaume-Uni, de France, de Turquie et d'Egypte, ainsi qu'avec le médiateur pakistanais et le Premier ministre du Qatar.
Ces entretiens séparés avec les ministres des Affaires étrangères britannique et turc, Yvette Cooper et Hakan Fidan, ainsi qu'avec le commandant de l'armée pakistanaise, le maréchal Asim Munir, ont porté sur «la réponse de l'Iran aux violations répétées du cessez-le-feu au Liban par le régime sioniste (Israël, NDLR)», indique sans plus de détails un communiqué de la diplomatie iranienne.
L'agence officielle Irna précise également que Abbas Araghchi a discuté avec son homologue français Jean-Noël Barrot et le Premier ministre du Qatar, Mohammed ben Abdelrahmane al-Thani. Il a en outre parlé avec le chef de la diplomatie égyptienne Badr Abdel Ati, rapporte l'agence de presse iranienne Tasnim.
L'Iran a lancé dimanche une salve de missiles sur Israël, pour la première fois depuis le cessez-le-feu du 8 avril, «une grave erreur» selon l'armée israélienne qui a averti qu'elle frapperait «avec force dès que le feu vert sera donné».
Source: AFP
L'armée israélienne poursuivra ses opérations «dans tout le Liban»
L'armée israélienne va poursuivre ses opérations «dans tout le Liban» et «intensifier la pression» sur le mouvement islamiste libanais Hezbollah, a déclaré dimanche soir son porte-parole. «Nous avons frappé (la banlieue sud de Beyrouth) en réaction aux tirs incessants du Hezbollah sur les localités du nord» d'Israël, a déclaré le général de brigade Effie Defrin.
«Tsahal poursuivra ses opérations dans tout le Liban et intensifiera ses coups portés sur l'organisation terroriste Hezbollah», a-t-il ajouté, «nous ne permettrons pas la poursuite de tirs visant les citoyens de l'Etat d'Israël».
Source: AFP
Israël estime que l'Iran a fait une grave erreur
L'armée israélienne a estimé dimanche que l'Iran avait commis «une grave erreur» en lançant des missiles iraniens vers Israël, les premiers depuis le cessez-le-feu du 8 avril.
«Le régime terroriste iranien a commis une grave erreur en choisissant une nouvelle fois la voie du terrorisme», a déclaré le général de brigade Effie Defrin, le porte-parole de l'armée, lors d'une courte allocution télévisée. «Nous ne permettrons pas la poursuite de tirs visant les citoyens de l'Etat d'Israël».
Source: AFP
L'Iran ferme partiellement son espace aérien dans l'ouest du pays
L'Iran a fermé dimanche soir jusqu'à nouvel ordre son espace aérien dans la partie ouest du pays. «A la suite d'évaluations en matière de sûreté et de sécurité (...), la partie occidentale de l'espace aérien du pays est fermée jusqu'à nouvel ordre», a déclaré l'aviation civile iranienne, dans un communiqué relayé par l'agence de presse Irna, qui appelle à «éviter» de se rendre dans les aéroports situés dans l'ouest de l'Iran.
Source: AFP
Israël annonce la fermeture des écoles dans tout le pays après des tirs iraniens
Israël a annoncé dimanche la fermeture de toutes les écoles dans le pays, après des tirs de missiles en provenance de l'Iran. «A la suite de l'évaluation de la situation (...) les activités éducatives ne peuvent pas avoir lieu», indique un communiqué conjoint du ministère de l'Education et du Commandement du Front intérieur (branche de l'armée).
Source: AFP