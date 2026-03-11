L'ambassade suisse ferme provisoirement à Téhéran, mais continue la médiation pour les USA

L'ambassade suisse à Téhéran en Iran ferme provisoirement en raison du conflit au Moyen-Orient, indique le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) mercredi. Le personnel a été évacué.

«L'ambassadeur et cinq collaborateurs suisses ont aujourd'hui quitté l'Iran par voie terrestre et sont en sécurité hors du pays», indique le DFAE dans un communiqué. Quatre autres employés avaient déjà quitté le pays la semaine dernière. Le personnel reviendra à Téhéran dès que la situation le permettra.

La Suisse, puissance protectrice pour les Etats-Unis en Iran, maintient son canal de communication entre les deux pays, précise le département. Sur mandat des autorités américaines, le DFAE continue de tenir les citoyens américains en Iran informés des risques et des mesures à prendre.

Depuis des décennies, la Suisse, pays neutre, joue un rôle clé dans le maintien des contacts diplomatiques de base entre l'Iran et les Etats-Unis.

Source: ATS