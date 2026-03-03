Les Etats-Unis et Israël frappent le lieu de l'élection du futur Guide suprême

De nouvelles explosions ont secoué mardi après-midi l'est et le sud-est de Téhéran, selon des journalistes de l'AFP qui ont aperçu de la fumée grise s'élever dans le ciel au quatrième jour de bombardements israélo-américains. L'armée israélienne a pour sa part évoqué «une frappe de grande envergue» dans la capitale iranienne.

Parallèlement, des frappes israélo-américaines ont visé le bâtiment abritant l'institution chargée d'élire un nouveau guide suprême pour succéder à l'ayatollah Ali Khamenei tué au premier jour de la guerre, ont rapporté des médias locaux.

D'après l'agence Tasnim, «les criminels américano-sionistes ont attaqu» à Qom (au sud de Téhéran) le bâtiment de «l'Assemblée des Experts», chargée de nommer, superviser et éventuellement démettre le guide suprême. Des médias locaux ont diffusé des images d'un immeuble sévèrement endommagé.

L'AFP n'était pas en mesure dans l'immédiat de vérifier l'ampleur des dégâts.

Source: AFP