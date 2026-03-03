Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne. La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président.
Les Etats-Unis ont affirmé avoir tué 48 dirigeants iraniens, tandis que l'Iran en a confirmé six.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 550 personnes en Iran et de 52 au Liban. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Moyen-Orient ont fait plusieurs morts: neuf victimes en Israël, trois aux Emirats arabes unis, une au Koweit et une au Bahreïn.
Donald Trump a menacé l'Iran d'une riposte militaire «sans précédent», alors que six soldats américains ont perdu la vie dans le cadre de l'opération.
Le président américain prévoit une opération en Iran de «quatre semaines ou moins», tandis que l'Iran a fait part dimanche de son refus de négocier.
Le conflit s'est étendu au Liban lundi matin. Le Hezbollah a annoncé avoir visé Israël en représailles à la mort d'Ali Khamenei.
Les Etats-Unis et Israël frappent le lieu de l'élection du futur Guide suprême
De nouvelles explosions ont secoué mardi après-midi l'est et le sud-est de Téhéran, selon des journalistes de l'AFP qui ont aperçu de la fumée grise s'élever dans le ciel au quatrième jour de bombardements israélo-américains. L'armée israélienne a pour sa part évoqué «une frappe de grande envergue» dans la capitale iranienne.
Parallèlement, des frappes israélo-américaines ont visé le bâtiment abritant l'institution chargée d'élire un nouveau guide suprême pour succéder à l'ayatollah Ali Khamenei tué au premier jour de la guerre, ont rapporté des médias locaux.
D'après l'agence Tasnim, «les criminels américano-sionistes ont attaqu» à Qom (au sud de Téhéran) le bâtiment de «l'Assemblée des Experts», chargée de nommer, superviser et éventuellement démettre le guide suprême. Des médias locaux ont diffusé des images d'un immeuble sévèrement endommagé.
L'AFP n'était pas en mesure dans l'immédiat de vérifier l'ampleur des dégâts.
Source: AFP
Des frappes israéliennes font plusieurs blessés dans le centre d'Israël
Sept personnes ont été blessées mardi après des tirs de missiles iraniens dans le centre d'Israël, ont annoncé les secouristes du Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge.
«En trois lieux du centre d'Israël, les secouristes apportent des soins à sept blessés», y compris une femme de 40 ans blessée par une explosion et six autres touchés par des éclats de verre et d'autres blessures liées aux explosions, a indiqué le MDA.
La police a déclaré s'être déployée sur plusieurs sites du centre d'Israël et dans la région de Tel-Aviv où des débris se sont abattus.
Source: AFP
La Chine appelle Israël à «l'arrêt immédiat» des frappes sur l'Iran
Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, a appelé mardi son homologue israélien Gideon Saar à «l'arrêt immédiat» des frappes sur l'Iran, a rapporté l'agence officielle Chine nouvelle. «La Chine appelle à l'arrêt immédiat des opérations militaires afin d'empêcher que le conflit ne s'étende davantage et ne devienne incontrôlable», a-t-il déclaré.
«La Chine s'oppose à toute frappe militaire lancée par Israël et les États-Unis contre l'Iran», a insisté Wang, selon l'agence chinoise, car «la force ne peut pas vraiment résoudre les problèmes, elle ne fera qu'engendrer de nouveaux problèmes et avoir de graves répercussions».
«Les récentes négociations entre l'Iran et les Etats-Unis faisaient des progrès évidents... Malheureusement, ce processus a été interrompu par des tirs d'artillerie», a critiqué Wang, alors que Téhéran multiplie mardi les attaques ciblant des sites liés aux Etats-Unis dans le Golfe, en riposte à la guerre sans précédent lancée par Israël et les Etats-Unis.
Source: AFP
Macron s'adressera aux Français ce mardi à 20h sur la situation au Moyen-Orient
Emmanuel Macron s'adressera aux Français sur la guerre en Iran et ses répercussions au Proche et Moyen-Orient ce mardi à 20H00, a annoncé l'Elysée.
Le chef de l'Etat, qui a mis en garde lundi contre un risque «d'embrasement à nos frontières» après le lancement samedi de l'offensive israélo-américaine en Iran, prononcera une allocution sur les principales chaînes télévisées, a ajouté la présidence.
Source: AFP
L'Iran martèle n'avoir «aucun problème» avec les pays voisins
L'Iran dénonce de nouvelles attaques contre plusieurs hôpitaux. Les Etats-Unis et Israël «n'ont aucune limite», «aucun respect» pour le droit international et les droits humains, a affirmé mardi son ambassadeur à l'ONU à Genève. Et de réfuter toute «guerre régionale».
«La guerre a été imposée à la nation iranienne», a dit Ali Bahreini aux correspondants accrédités à l'ONU à Genève (ACANU). «Personne ne devrait s'attendre à ce que l'Iran montre de la retenue» après avoir été attaqué, a-t-il ajouté. «La responsabilité devrait être mise sur les Etats-Unis et l'Iran».
«Nous continuerons notre défense jusqu'à ce que cette agression s'arrête», a encore dit l'ambassadeur. Il demande à nouveau à la communauté internationale d'oeuvrer pour mettre un terme aux violences.
L'ambassadeur a aussi insisté sur les liens avec les pays de la région. «Nous n'avons aucun problème avec nos voisins», a-t-il précisé, expliquant les attaques contre Oman et d'autres Etats parce que des bases opérationnelles américaines s'y trouvent. «C'est une mesure inévitable pour défendre notre pays», parlant de cibles légitimes.»
Source: ATS
Israël appelle l'étranger à rompre toute relation avec l'Iran
Le ministre israélien des Affaires étrangères a appelé mardi à «rompre toute relation» avec l'Iran lors d'une visioconférence avec tous les ambassadeurs étrangers en poste en Israël, au quatrième jour de la guerre contre la République islamique.
«Après l'attaque de l'Iran contre tous ses voisins et le massacre de son propre peuple, les pays du monde entier doivent rompre toute relation avec ce pays», a déclaré Gideon Saar lors de cette réunion à laquelle ont participé une soixantaine d'ambassadeurs accrédités auprès des autorités israéliennes, selon un communiqué de son bureau.
Source: AFP
«Trop tard!»: Trump ne veut plus dialoguer avec l'Iran
Donald Trump ne souhaite manifestement plus négocier avec l'Iran. «Ils veulent discuter. J'ai répondu: «Trop tard!»», a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social. Il est donc trop tard pour le président américain. Le républicain ajoute: «Leur défense aérienne, leur armée de l'air, leur marine et leur commandement ont disparu.»
Dimanche encore, Trump s'était montré disposé à discuter avec l'Iran. «Ils veulent discuter, et j'ai accepté, donc je vais leur parler», avait-il déclaré, selon le magazine The Atlantic. Dans le même temps, Trump avait poursuivi les bombardements. L'Iran avait réagi à cette offre par un refus catégorique. A présent, tout contact semble avoir été rompu.
Le chef de l'OTAN évoque un «large soutien de l'Europe» aux frappes en Iran
Les frappes lancées contre l'Iran par les Etats-Unis et Israël bénéficient d'un «large soutien» en Europe, a assuré mardi le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte.
«J'ai clairement perçu que l'élimination de la capacité nucléaire, la neutralisation de la capacité de missiles balistiques, ainsi que la disparition (du guide suprême iranien) Ali Khamenei, sont applaudies par nombre de mes collègues au sein de l'OTAN», a-t-il assuré devant la presse à Skopje, en Macédoine du Nord.
L'Alliance atlantique «n'est pas impliquée», a-t-il ajouté, mais «je pense que nous sommes tous mieux lotis maintenant qu'il est mort et que les capacités nucléaires et balistiques (de l'Iran) sont frappées et réduites au fur et à mesure»ça , a-t-il encore expliqué, aux côtés de la présidente macédonienne Gordana Siljanovska Davkova.
L'OTAN a annoncé dimanche ajuster le positionnement de ses forces, pour garantir la sécurité de ses 32 Etats membres face aux «potentielles menaces» telles que les missiles balistiques ou drones provenant d'Iran et de sa région, «ou d'autres régions».
Source: AFP
Le Hezbollah revendique une nouvelle attaque contre Israël
Le Hezbollah a revendiqué mardi une nouvelle attaque contre une base militaire dans le nord d'Israël, pour la quatrième fois en un jour, «en réponse» aux frappes aériennes israéliennes en cours au Liban.
Dans un communiqué, la formation pro-iranienne a dit avoir mené cette attaque aux roquettes «en réponse à l'agression israélienne criminelle ayant atteint des dizaines de villes et villages libanais dont la banlieue sud de Beyrouth».
Source: AFP
L'armée israélienne affirme avoir frappé un haut commandant iranien à Téhéran
L'armée israélienne a affirmé mardi avoir frappé un haut commandant iranien à Téhéran, au quatrième jour de la guerre déclenchée par une attaque menée conjointement par Israël et les Etats-Unis contre l'Iran.
«Il y a peu, l'armée israélienne a frappé un haut commandant du régime terroriste iranien à Téhéran», a déclaré l'armée dans un communiqué, sans fournir plus de détails.
Source: AFP
L'agence de l'UE pour l'asile alerte sur le risque d'un «flux de réfugiés»
Les demandes d'asile ont chuté de près de 20% dans l'UE l'an dernier, a annoncé mardi une agence spécialisée, tout en alertant sur le risque d'un «flux de réfugiés» venant d'Iran en cas de déstabilisation de ce pays.
«Avec une population d'environ 90 millions d'habitants, même une déstabilisation partielle pourrait générer des flux de réfugiés d'une ampleur sans précédent», souligne le rapport de l'agence de l'Union européenne pour l'asile, rédigé avant le déclenchement de la guerre ce week-end.
«Le déplacement de ne serait-ce que 10% de la population iranienne suffirait à rivaliser avec les plus importants flux de réfugiés de ces dernières décennies», écrivent encore ses auteurs dans ce document concocté avant les frappes américano-israéliennes.
Interrogée par l'AFP sur une actualisation de son évaluation à la suite du déclenchement de la guerre, l'agence a estimé que «la situation restait très instable et il serait irresponsable de faire des déclarations hypothétiques».
De nouvelles puissantes explosions à Téhéran
De nouvelles fortes explosions ont secoué Téhéran mardi après-midi, ont constaté des journalistes de l'AFP, la guerre lancée par Israël et les Etats-Unis contre l'Iran faisant toujours rage au quatrième jour.
Les détonations ont été entendues de divers endroits au centre de la capitale, après une série d'explosions dans la matinée, sans qu'il soit possible à ce stade de déterminer les cibles des frappes.
Source: AFP