L'Iran aurait tiré un missile sur une ville israélienne abritant un centre de recherche nucléaire, faisant au moins 39 blessés

Au moins 39 personnes ont été blessées samedi dans le sud d'Israël après un ou plusieurs tirs de missiles iraniens sur la région de Dimona, qui abrite une installation dédiée à la recherche nucléaire, ont annoncé les services de secours israéliens.

Dans cette région située dans le désert du Neguev, «sur l'ensemble des sites touchés, les équipes du Magen David Adom (MDA: équivalent israélien de la Croix-Rouge) prennent en charge une vingtaine de blessés souffrant de blessures causées par des éclats, de traumatismes survenus en se rendant vers des zones protégées», indique un communiqué du MDA.

Liée à la production d'armes nucléaires

La ville de Dimona abrite notamment le Centre de recherche nucléaire du Néguev Shimon Peres, une installation nucléaire à des fins de recherche qui, d'après la presse étrangère, a été impliquée dans la production d'armes nucléaires au cours des dernières décennies.

Peu d'informations filtrent sur le site nucléaire de Dimona. Israël maintient une politique «d'ambiguïté stratégique», ne confirmant ni n'infirmant la possession d'armes nucléaires. Cette salve iranienne intervient le jour même où les Etats-Unis ont mené des frappes contre le complexe nucléaire iranien de Natanz (centre de l'Iran).

L'armée israélienne confirme l'impact

L'armée israélienne a confirmé samedi soir à l'AFP «un impact direct de missile» iranien sur un bâtiment de la ville de Dimona, abritant une installation dédiée à la recherche nucléaire, dans le sud d'Israël.

Contactée après la diffusion sur les réseaux sociaux d'images en ligne montrant une boule de feu s'écraser au sol, l'armée a indiqué qu'il s'agissait d'un «impact direct de missile sur un bâtiment».

Source: AFP