Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Son état de santé reste flou. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 968 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de 13 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.
Le conflit touche aussi l'Europe: un militaire français a été tué en Irak, tandis qu'un missile a été lancé en Turquie.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. Le centre de Beyrouth a été frappé.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés.
L'Iran aurait tiré un missile sur une ville israélienne abritant un centre de recherche nucléaire, faisant au moins 39 blessés
Au moins 39 personnes ont été blessées samedi dans le sud d'Israël après un ou plusieurs tirs de missiles iraniens sur la région de Dimona, qui abrite une installation dédiée à la recherche nucléaire, ont annoncé les services de secours israéliens.
Dans cette région située dans le désert du Neguev, «sur l'ensemble des sites touchés, les équipes du Magen David Adom (MDA: équivalent israélien de la Croix-Rouge) prennent en charge une vingtaine de blessés souffrant de blessures causées par des éclats, de traumatismes survenus en se rendant vers des zones protégées», indique un communiqué du MDA.
Liée à la production d'armes nucléaires
La ville de Dimona abrite notamment le Centre de recherche nucléaire du Néguev Shimon Peres, une installation nucléaire à des fins de recherche qui, d'après la presse étrangère, a été impliquée dans la production d'armes nucléaires au cours des dernières décennies.
Peu d'informations filtrent sur le site nucléaire de Dimona. Israël maintient une politique «d'ambiguïté stratégique», ne confirmant ni n'infirmant la possession d'armes nucléaires. Cette salve iranienne intervient le jour même où les Etats-Unis ont mené des frappes contre le complexe nucléaire iranien de Natanz (centre de l'Iran).
L'armée israélienne confirme l'impact
L'armée israélienne a confirmé samedi soir à l'AFP «un impact direct de missile» iranien sur un bâtiment de la ville de Dimona, abritant une installation dédiée à la recherche nucléaire, dans le sud d'Israël.
Contactée après la diffusion sur les réseaux sociaux d'images en ligne montrant une boule de feu s'écraser au sol, l'armée a indiqué qu'il s'agissait d'un «impact direct de missile sur un bâtiment».
Source: AFP
Israël dit avoir frappé des sites de production de missiles à Téhéran
L'armée israélienne a annoncé samedi avoir frappé dans la nuit à Téhéran des installations utilisées pour la production de missiles balistiques du Corps des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, au 22e jour du conflit au Moyen-Orient.
«Au cours de la nuit, l'armée de l'air israélienne (...) a mené une opération de frappes de grande envergure à Téhéran», indique l'armée dans un communiqué. «Dans le cadre de cette opération, des installations utilisées pour la production de composants essentiels au développement de missiles balistiques, appartenant à l'appareil de sécurité du régime iranien, ont été prises pour cible», poursuit-elle.
Parmi les sites frappés figurent notamment un complexe dédié à la production et au développement de composants de missiles balistiques, une installation de stockage, ainsi qu'un site du ministère iranien de la Défense chargé de produire du carburant pour missiles.
«Ces frappes réduisent considérablement la capacité du régime terroriste iranien à continuer de produire des composants essentiels pour les missiles balistiques sur ces sites», a affirmé l'armée.
Source: AFP
L'armée israélienne confirme un «impact direct de missile» iranien sur une ville abritant une installation nucléaire
L'armée israélienne a confirmé samedi soir à l'AFP «un impact direct de missile» iranien sur un bâtiment de la ville de Dimona, abritant une installation dédiée à la recherche nucléaire, dans le sud d'Israël.
Contactée après la diffusion sur les réseaux sociaux d'images en ligne montrant une boule de feu s'écraser au sol, l'armée a indiqué qu'il s'agissait d'un «impact direct de missile sur un bâtiment».
Une vingtaine de personnes ont été blessées samedi après un ou plusieurs tirs de missiles iraniens sur la région de Dimona, ont annoncé les services de secours israéliens.
Source: AFP
Un hôpital iranien fermé par les autorités, selon des employés
Les Emirats arabes unis ont ordonné la fermeture d'un hôpital iranien à Dubaï, ont indiqué trois de ses employés à l'AFP, alors que les pays du Golfe sont régulièrement visés par des frappes de l'Iran, en représailles à l'offensive américano-israélienne.
Les monarchies du Golfe sont attaquées de façon quasi-quotidienne depuis le début de la guerre le 28 février. Les Emirats à eux seuls ont été visés par plus de 2.000 tirs, pour la plupart interceptés.
En conséquence, Abou Dhabi a rappelé son ambassadeur en Iran, et plusieurs entités liées au pouvoir iranien ont été fermées. «Le gouvernement nous a demandé à tous de partir», a déclaré un employé de l'hôpital à l'AFP, sous couvert d'anonymat «La direction de l'hôpital nous a dit que c'était à cause des attaques de l'Iran.»
Source: AFP
Le Hezbollah affirme combattre l'armée israélienne au sud
Le Hezbollah pro-iranien a affirmé que des combats au sol se sont déroulés samedi entre ses combattants et les forces israéliennes dans deux villes frontalières du sud du Liban.
La formation libanaise a fait état dans un communiqué d'«affrontements directs avec les forces de l'armée ennemie israélienne dans la ville de Khiam», qui ont duré quatre heures, avec des «armes légères et moyennes» ainsi que des «roquettes».
Cette ville stratégique, située à une quarantaine de kilomètres à l'intérieur des terres, surplombe de vastes plaines du sud du Liban ainsi que des parties du nord d'Israël. C'est là que l'armée israélienne a commencé son incursion terrestre après le début des hostilités début mars.
Ces derniers jours, le Hezbollah a affirmé à plusieurs reprises avoir ciblé des forces et des véhicules israéliens à Khiam et dans les environs.
Source: AFP
Les Gardiens de la Révolution affirment avoir ciblé un F-16 israélien
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont affirmé samedi avoir ciblé un avion F-16 israélien survolant le centre du pays. L'Iran est en guerre avec Israël et les Etats-Unis depuis les frappes américano-israéliennes contre la République islamique le 28 février, un conflit qui s'est depuis étendu au Moyen-Orient.
«Un avion de chasse F-16 ennemi appartenant au régime sioniste a été touché à 03H45 dans le centre de l'Iran», ont affirmé sur leur site Sepah News les Gardiens, armée idéologique de la République islamique.
L'armée israélienne avait pour sa part indiqué plus tôt qu'un missile sol-air avait été tiré contre un appareil israélien lors d'une «activité opérationnelle» en Iran, sans préciser le type d'avion. Elle a ajouté qu'«aucun dommage n'avait été causé à l'appareil». Il n'était pas immédiatement clair si les déclarations iraniennes et israéliennes faisaient référence au même incident.
Des médias iraniens ont également diffusé une image montrant de la fumée dans le ciel, affirmant qu'un autre appareil avait été visé, en ne précisant ni son type, ni s'il appartenait à Israël ou aux Etats-Unis. L'AFP n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante cette image.
Source: AFP
Des explosions ont été entendues dans la capitale du Bahreïn
Plusieurs explosions ont été entendues jeudi dans la capitale de Bahreïn, Manama, selon un journaliste de l'AFP, au moment où l'Iran intensifie sa campagne contre les pays du Golfe.
Deux missiles ont été vus être interceptés dans le ciel et plusieurs détonations ont secoué la ville après le déclenchement des sirènes d'alerte. Téhéran vise Bahreïn et d'autres pays voisins dans des frappes de représailles depuis les attaques américano-israéliennes contre l'Iran lancées le 28 février.
Source: AFP
L'armée américaine affirme avoir «réduit» la menace iranienne au détroit d'Ormuz
L'armée américaine a affirmé samedi avoir «réduit» la capacité de l'Iran à menacer la navigation dans le détroit d'Ormuz en bombardant cette semaine une installation souterraine abritant notamment des missiles de croisière.
«Nous avons non seulement détruit l'installation, mais nous avons également anéanti des sites de renseignement et des relais de radar de missiles qui servaient à surveiller les mouvements des navires,» a déclaré l'amiral Brad Cooper, à la tête de commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, le Centcom, dans une vidéo publiée sur X.
«La capacité de l'Iran à menacer la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz et aux alentours est, de ce fait, réduite, et nous n'arrêterons pas de poursuivre ces cibles», a-t-il ajouté.
Source: AFP
La Jordanie dit avoir intercepté la quasi-totalité des 240 projectiles la visant
L'armée jordanienne a annoncé samedi avoir intercepté 222 missiles et drones sur les 240 lancés par Téhéran en direction du royaume depuis le début de la guerre opposant Israël et les Etats-Unis à l'Iran. Dans un communiqué, elle indique que «le nombre total de missiles et de drones tirés vers le royaume depuis le début de la guerre s'élève à 240».
«L'armée de l'air est parvenue à intercepter et détruire 222 missiles et drones, tandis que les défenses n'ont pas pu en intercepter 18», ajoute-t-elle, précisant que 36 projectiles ont été lancés contre le pays durant la troisième semaine du conflit.
Source: AFP
Une source officielle britannique confirme à l'AFP que l'Iran a tenté de frapper «sans succès» la base de Diego Garcia
L'Iran a tenté de frapper «sans succès» vendredi la base américano-britannique de Diego Garcia, située dans l'océan Indien, a confirmé une source officielle britannique samedi à l'AFP.
Selon cette source, cette tentative infructueuse a eu lieu avant que le gouvernement britannique annonce vendredi qu'il autoriserait les États-Unis à utiliser certaines de ses bases pour frapper des sites iraniens servant à attaquer des navires dans le détroit d'Ormuz.
Le Wall Street Journal avait rapporté que l'Iran a tiré deux missiles balistiques vers la base, mais qu'aucun des deux n'a touché sa cible, l'un ayant connu une défaillance en vol, et l'autre ayant été intercepté, selon des responsables américains.
Source: AFP
L'AIEA appelle à la «retenue militaire» après l'annonce par l'Iran d'une attaque contre le site de Natanz
Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a réitéré «son appel à la retenue militaire afin d'éviter tout risque d'accident nucléaire», a indiqué samedi l'agence onusienne sur X, après une frappe en Iran.
«L'AIEA a été informée par l'Iran que le site nucléaire de Natanz a(vait) été attaqué aujourd'hui. Aucune augmentation des niveaux de radiation à l'extérieur du site n'a été signalée», a-t-elle ajouté.
Source: AFP
Le site nucléaire de Natanz frappé par les Etats-Unis
Les Etats-Unis et Israël ont mené samedi des frappes contre le complexe nucléaire iranien de Natanz, situé dans le centre du pays, selon un communiqué de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique diffusé par l'agence de presse Tasnim.
«Suite aux attaques criminelles perpétrées par les Etats-Unis et le régime sioniste usurpateur contre notre pays, le complexe d'enrichissement de Natanz a été ciblé ce matin», a déclaré l'organisation iranienne. Elle a ajouté qu'«aucune fuite de matières radioactives n'a été signalée» dans la zone.
Source: AFP