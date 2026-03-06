Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne. La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président.
Les Etats-Unis ont affirmé avoir tué 48 dirigeants iraniens, tandis que l'Iran en a confirmé six.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1230 personnes en Iran selon l'agence officielle, de 102 au Liban, de 10 en Israël et de six soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait 13 morts.
Plus de 5200 touristes suisses sont encore bloqués au Moyen-Orient.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé en ce début de semaine, tandis que les prix du pétrole et du gaz ont explosé.
Le trafic aérien est toujours fortement restreint au Moyen-Orient jeudi, après l'annulation de plus de 19'000 vols. De nombreux pays entament les évacuations de leurs ressortissants.
Le Liban alerte sur un «désastre humanitaire»
Le Premier ministre libanais Nawaf Salam a averti vendredi qu'un «désastre humanitaire» se profilait en raison du déplacement massif de la population à la suite des ordres d'évacuation de l'armée israélienne, qui mène une campagne de frappes intensives sur le pays.
«Les conséquences de ce déplacement sur le plan humanitaire et politique pourraient être sans précédent», a ajouté le chef du gouvernement devant le corps diplomatique. Les habitants de la banlieue sud de Beyrouth et du sud du pays, bastions du Hezbollah, ont fui massivement après des ordres d'évacuation d'une ampleur sans précédent de l'armée israélienne.
Source: AFP
Des troupes au sol en Iran seraient «une perte de temps», juge Trump
Un envoi de troupes au sol en Iran représenterait une «perte de temps», a estimé jeudi soir le président américain Donald Trump auprès de la chaîne NBC News, jugeant une telle option superflue. «C'est une perte de temps. Ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur marine. Ils ont perdu tout ce qu'ils pouvaient perdre», a-t-il déclaré à la chaîne américaine.
Invité à réagir une déclaration du chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, selon qui une opération au sol américaine se solderait pas un «désastre», Donald Trump a estimé qu'ils s'agissait de «propos inutiles».
Jeudi, Abbas Araghchi avait déclaré, déjà sur NBC, que les responsables iraniens étaient «préparés à toute éventualité, même à un débarquement». «Nous les attendons (les ennemis, ndlr). Nous avons la certitude de pouvoir les affronter et que ce serait un désastre pour eux», avait-il ajouté.
Source: AFP
Sans avertir, Israël frappe le centre de Saïda au Liban
Une frappe israélienne a visé vendredi, sans avertissement préalable, un immeuble du centre de Saïda, principale ville du sud du Liban, a indiqué l'Agence nationale d'information (Ani, officielle).
La frappe a visé le dixième étage d'un immeuble de bureaux, proche de deux centres d'accueil de déplacés, dans la rue principale de la ville, a indiqué un photographe de l'AFP. Des secouristes ont retiré au moins un corps de décombres et rassemblaient des restes humains, selon lui.
Source: AFP
L'Europe doute des capacités des Etats-Unis d'alimenter tous les fronts
Le commissaire européen à la défense, Andrius Kubilius, a prévenu vendredi que les Etats-Unis ne seraient «pas en mesure de fournir suffisamment de missiles» en même temps dans le Golfe, en Ukraine et à sa propre armée.
«Les Américains ne seront tout simplement pas en mesure de fournir suffisamment de missiles à la fois aux pays du Golfe, à l'armée américaine elle-même et aux forces ukrainiennes», a déclaré M. Kubilius.
«Il est devenu encore plus urgent pour nous, en Europe, d'augmenter la production de systèmes de défense aérienne et de missiles antibalistiques», a insisté le commissaire européen qui a entamé en Pologne une tournée visant à renforcer la production européenne dans ce domaine.
Source: AFP
Une série de huit explosions entendues à Tel-Aviv
Une série d'environ huit explosions a été entendue vendredi matin à Tel-Aviv, la grande ville du centre d'Israël, après une alerte aux missiles iraniens, ont rapporté des journalistes de l'AFP.
«Il y a peu, l'armée a identifié des missiles tirés depuis l'Iran en direction du territoire de l'Etat d'Israël. Les systèmes de défense sont en cours d'activation pour intercepter cette menace», a déclaré l'armée dans un communiqué.
Les secours israéliens du Magen David Adom ont déclaré qu'aucune victime n'avait été signalée à ce stade.
Source: AFP
L'armée israélienne annonce mener de nouvelles frappes sur la banlieue sud de Beyrouth
L'armée israélienne a annoncé vendredi matin mener de nouvelles frappes contre le Hezbollah sur la banlieue sud de Beyrouth, dans le quartier de Dahiyeh.
Sur place, des images de l'AFPTV ont montré un épais panache de fumée s'élevant de cette banlieue de la capitale libanaise d'ordinaire densément peuplée, que les habitants ont fui massivement jeudi après un ordre d'évacuation sans précédent de l'armée israélienne.
Source: AFP
Au moins 20 morts dans une frappe à Chiraz, en Iran
Un responsable iranien a affirmé vendredi qu'au moins 20 personnes avaient été tuées par des frappes américaines et israéliennes dans l'agglomération de Chiraz (sud du pays).
«Vingt citoyens innocents ont été tués et 30 autres blessés dans cette attaque terroriste», a déclaré Jalil Hasani, vice-gouverneur de la province de Fars, selon l'agence de presse officielle IRNA. Il a précisé que l'attaque avait eu lieu dans un quartier résidentiel de la ville de Zibashahr.
L'AFP n'a pas été en mesure de vérifier ce bilan de manière indépendante.
Source: AFP
La France reprend les vols de rapatriement depuis les Emirats arabes unis
La France va reprendre les vols de rapatriement de Français des Emirats arabes unis «dans les meilleures conditions de sécurité» possibles, a annoncé vendredi le ministre des Transports Philippe Tabarot.
Jeudi soir, un avion d'Air France affrété par les autorités pour rapatrier des Français depuis les Emirats arabes unis avait été contraint de faire demi-tour en raison de tirs de missiles dans la zone.
Selon les estimations du Quai d'Orsay, «il y aurait 5000 personnes» qui se sont manifestées et «souhaiteraient revenir le plus rapidement possible en France» depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, a-t-il précisé.
«750 personnes sont déjà rentrées par des vols de rapatriement et environ pratiquement 2000 si on ajoute les vols commerciaux», a-t-il ajouté.
Source: AFP
L'Arabie saoudite dit avoir intercepté trois drones à l'est de Ryad
L'Arabie saoudite a détruit trois drones à l'est de la capitale Ryad vendredi, a annoncé le ministère saoudien de la Défense, alors que l'Iran poursuit pour la septième journée consécutive ses attaques dans le Golfe en représailles à la campagne américano-israélienne contre lui.
«Trois drones ont été interceptés et détruits à l'est de la région de Ryad», a déclaré un porte-parole du ministère de la Défense. Plus tôt vendredi, les autorités saoudiennes avaient annoncé l'interception de trois missiles qui se dirigeaient vers la base aérienne du prince Sultan, qui abrite des militaires américains à proximité de Ryad.
Source: AFP
Le Sri Lanka a pris le contrôle d'un navire de guerre iranien
Le Sri Lanka a pris le contrôle vendredi d'un navire de guerre iranien, après avoir évacué l'équipage qui avait signalé une avarie du moteur, deux jours après le torpillage d'une frégate iranienne par les Etats-Unis. «Le sauvetage de vies humaines demeurent notre priorité absolue», a indiqué le président srilankais.
Un haut responsable du gouvernement de l'île a indiqué que 204 marins, qui se trouvaient à bord de l'IRIS Bushehr, ont été transbordés sur trois navires de la marine sri-lankaise et sont désormais hébergés dans un camp militaire situé près de Colombo, la capitale.
«Notre armée a pris le contrôle du navire, qui sera acheminé vers Trincomalee», un port situé au nord-est de l'île, a-t-il déclaré. Quatre Iraniens sont restés à bord pour assister les marins sri-lankais, a précisé ce haut responsable. Le président du Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, a autorisé le navire iranien à pénétrer dans les eaux territoriales de l'île après que celui-ci a signalé une panne sur l'un de ses deux moteurs.
Kumara Dissanayake a expliqué avoir pris cette décision pour sauver des vies, les marins qui se trouvaient à bord ayant dit craindre que leur bâtiment soit pris pour cible, comme la frégate iranienne IRIS Dena coulée mercredi par l'armée américaine.
Source: AFP
L'agence Irna fait état de plusieurs morts dans une attaque à Chiraz
Plusieurs personnes ont été tuées jeudi soir dans une attaque de missiles contre la ville de Chiraz, dans le sud de l'Iran, a affirmé vendredi l'agence de presse officielle Irna.
«Jeudi soir, un parc situé dans le quartier de Zibashahr à Chiraz a été la cible d'une attaque au missile menée par le régime criminel américano-sioniste», a écrit Irna sur Telegram.
«Selon les secours, plusieurs citoyens ont été tués ou blessés», a ajouté l'agence dans une rare évocation de victimes en province, précisant que «les opérations de sauvetage et d'évacuation des débris continuent».
Source: AFP
Le Hezbollah libanais revendique des tirs de roquettes et d'artillerie vers Israël
Le Hezbollah libanais, mouvement chiite pro-iranien, a revendiqué vendredi des tirs d'artillerie et de roquettes vers des positions de l'armée israélienne près de la frontière.
«En réponse à l'agression criminelle israélienne qui a touché des dizaines de villes et villages libanais, y compris la banlieue sud de Beyrouth, les combattants de la Résistance islamique ont lancé une attaque (...) avec des salves de roquettes et des tirs d'artillerie», a écrit le Hezbollah dans un communiqué.
Au moment de l'attaque, vers 02h10 (00h10 GMT), des sirènes d'alarme ont retenti dans les localités israéliennes visées, sans qu'aucune victime ni dégât ne soient signalés.
Source: AFP