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Le Koweït et Bahreïn ciblés
Les USA et l'Iran s'attaquent à nouveau, Trump menace «d'anéantir» le pays

Les Etats-Unis et l'Iran sont parvenus à un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient sur tous les fronts, y compris le Liban. La cérémonie de signature prévue le vendredi 19 juin en Suisse a été reportée.
Publié: 06:45 heures
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Dernière mise à jour: il y a 59 minutes
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Dimitri Faravel, Mathilde Jaccard, Olalla Piñeiro Trigo, Etienne Daman et Leo Vonlanthen
06:40 heures

L'Iran frappe le Koweït et Bahreïn en représailles aux frappes américaines

Les Gardiens de la Révolution de l'Iran ont revendiqué dimanche des frappes contre le Koweït et Bahreïn en représailles à des attaques américaines contre le territoire iranien, prévenant que toute nouvelle agression recevrait une «riposte implacable».

Les Gardiens «ont détruit huit infrastructures importantes de l'armée américaine sur la base Ali al-Salem au Koweït et à la base de la Cinquième flotte navale à Port Salman au Bahreïn», ont-ils déclaré dans un communiqué.

«Le Bahreïn est sûr, parce que vous êtes son peuple», pouvait-on encore lire sur cette affiche à Manama, jeudi.
Photo: AFP

«Toute agression ennemie, quel qu'en soit le prétexte, même contre des cibles insignifiantes (...) recevra une riposte implacable», a ajouté l'armée idéologique de la République islamique.

Après cette première salve de frappes, les sirènes d'alerte aérienne ont retenti une deuxième fois de la nuit dimanche au Bahreïn, selon le ministère de l'Intérieur.

Source: AFP

06:34 heures

L'Iran «cessera d'exister» si la guerre repart, prévient Trump

Le président américain Donald Trump a affirmé samedi que l'Iran «cessera d'exister» si les Etats-Unis décident de repartir en guerre contre lui. Il a accusé Téhéran d'avoir violé le cessez-le-feu.

«Des avions américains viennent de frapper des sites de stockage de missiles et de drones iraniens, ainsi que des stations de radars côtières, pour avoir violé, encore une fois, l'accord de cessez-le-feu», a écrit Donald Trump sur son réseau social Truth Social.

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«Il est fort probable qu'ils n'en tirent jamais les leçons! Il se peut qu'un jour, nous ne puissions plus faire preuve de raison et que nous soyons contraints de mener à bien par la force militaire la mission que nous avons si bien entamée. Si cela se produit, la République islamique d'Iran cessera d'exister», a-t-il ajouté.

Source: AFP

06:32 heures

Les Etats-Unis frappent plusieurs cibles en Iran après une nouvelle attaque

Les Etats-Unis ont frappé samedi des «cibles multiples» en Iran, en riposte à une nouvelle attaque de navire près du détroit d'Ormuz, a annoncé l'armée américaine.

L'aviation américaine a «mené des frappes supplémentaires contre plusieurs cibles en Iran» visant des «infrastructures de surveillance militaires iraniennes, des systèmes de communication, des sites de défense aérienne, des installations de stockage de drones et des moyens de pose de mines», a écrit le Commandement central des Etats-Unis (Centcom) sur le réseau social X.

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Ces bombardements ont eu lieu, selon le Centcom, en représailles à une attaque par un drone iranien d'un pétrolier battant pavillon panaméen, le M/T Kiku, qui transportait plus de deux millions de barils de pétrole brut à travers le détroit d'Ormuz. Des médias iraniens ont fait état de plusieurs explosions dans les régions de Sirik et Qeshm, dans le sud du pays.

Les Etats-Unis avaient déjà mené vendredi leurs premières frappes connues contre l'Iran depuis la signature le 17 juin d'un protocole d'accord entre les deux pays, qui a instauré un cessez-le-feu et ouvert une période de négociations pour une paix durable. En riposte, Téhéran avait dit avoir attaqué des cibles américaines dans le Golfe. Le Centcom a affirmé que «le trafic de navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz se poursuit» malgré les nouvelles frappes.

Source: AFP

il y a 17 minutes

Israël affirme avoir tué «plusieurs terroristes armés» en Syrie

L'armée israélienne a affirmé dimanche avoir tué «plusieurs terroristes armés» la veille dans le sud de la Syrie. L'armée opère dans la zone de sécurité qu'elle occupe depuis 2024.

«Tsahal continuera d'opérer dans la zone de sécurité dans le sud de la Syrie et d'éliminer toute menace contre les citoyens de l'État d'Israël et contre les forces de Tsahal», indique le ministère israélien de la Défense.

Jeudi, le ministre de la Défense, Israël Katz, a affirmé qu'Israël comptait maintenir ses troupes dans la zone de sécurité «pour une durée indéterminée», de même qu'au Liban et à Gaza.

Source: ATS

il y a 19 minutes

L'armée irakienne mène un raid dans la zone verte de Bagdad

Les forces de sécurité irakiennes se sont déployées tôt dimanche matin dans la zone verte de Bagdad dans le cadre d'un raid visant des «personnalités politiques», a déclaré un responsable. L'ambassade américaine se trouve dans cette enclave sécurisée dans le centre de la capitale irakienne.

La zone verte abrite encore plusieurs autres missions diplomatiques ainsi que des institutions internationales et des bureaux gouvernementaux. De nombreux hauts responsables et des personnalités politiques y résident également.

Un responsable militaire a déclaré à l'AFP, sous couvert d'anonymat, qu'un «raid visait plusieurs personnalités politiques dans le cadre d'une affaire de corruption financière, sur ordre judiciaire», ajoutant que l'opération avait mobilisé les forces antiterroristes et l'armée. Aucun communiqué officiel n'a été publié pour le moment.

Des images diffusées sur le réseau social Telegram montrent des militaires à bord de véhicules lourds, comme des chars d'assaut, dans la zone verte, notamment certaines séquences où on les voit à l'intérieur d'une enceinte et, dans un cas, à l'intérieur d'une maison.

Ces opérations de grande envergure visaient à arrêter de hauts responsables irakiens, dont plusieurs noms circulaient dans les médias locaux. Le nouveau premier ministre irakien, Ali al-Zaïdi, s'est engagé à lutter contre la corruption et la mauvaise gestion qui minent l'Irak depuis des décennies.

Source: ATS

06:28 heures

L'Etat libanais assumera la responsabilité de la mise en oeuvre de l'accord avec Israël, promet Josef Aoun

Le président libanais Joseph Aoun s'est entretenu samedi au téléphone avec son homologue américain Donald Trump et lui a affirmé que l'Etat libanais «assumerait ses responsabilités» dans la mise en oeuvre de l'accord avec Israël, a-t-on appris de source officielle.

Photo: AFP

Josef Aoun a également exprimé l'espoir que les Etats-Unis contribueraient «à garantir le respect de tous les engagements, notamment en faisant pression sur Israël pour qu'il se retire des zones qu'il occupe dans le sud du Liban» a déclaré la présidence libanaise dans un communiqué, précisant que Donald Trump avait pris l'initiative d'appeler son homologue libanais.

Source: AFP

27.06.2026, 21:39 heures

Netanyahu change sa stratégie électorale

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a fait part samedi de son intention de former une vaste coalition s’il remportait les prochaines élections législatives, en se distançant explicitement à la fois de l’extrême droite et de la gauche. 

«J’ai l’intention de mettre en place un large gouvernement national, ni un gouvernement de droite, ni un gouvernement de gauche dépendant des partis arabes», a déclaré M. Netanyahu lors d’un point de presse télévisé, signalant un changement significatif dans sa stratégie post-électorale. Les élections législatives sont prévues au plus tard pour le 27 octobre.

Source: AFP

27.06.2026, 20:36 heures

Le ministre israélien d'extrême droite Ben Gvir qualifie de «grosse erreur» l'accord avec le Liban

Le ministre israélien de la Sécurité nationale et figure de l'extrême droite, Itamar Ben Gvir, a dénoncé samedi comme une «grosse erreur» l'accord-cadre avec le Liban, déniant toute fiabilité à l'Etat libanais pour désarmer le Hezbollah.

Le ministre israélien d'extrême droite Ben Gvir qualifie de «grosse erreur» l'accord avec le Liban
Photo: keystone-sda.ch

«Certes, nous restons pour l'instant sur la majeure partie du territoire (libanais), mais l'État libanais ne désarmera pas le Hezbollah», a-t-il affirmé sur sa chaîne Telegram, au lendemain de la signature du texte à Washington.

Alors que le gouvernement libanais compte «des ministres du Hezbollah, on ne peut pas faire confiance au Liban pour qu'il s'empare des armes» de cette formation, que «seuls les soldats» israéliens détruiront, a-t-il ajouté.

Source: AFP

27.06.2026, 20:25 heures

Netanyahu affirme que l'accord avec le Liban est un «coup porté à l'Iran et au Hezbollah»

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a salué samedi l'accord-cadre conclu la veille avec le Liban sous l'égide des Etats-Unis, y voyant un «coup porté» à l'Iran et au Hezbollah.

Netanyahu affirme que l'accord avec le Liban est un «coup porté à l'Iran et au Hezbollah»
Photo: IMAGO/JNA Press

«Nous avons conclu un accord historique pour l'Etat d'Israël, à l'issue de négociations directes» avec le Liban, a déclaré Netanyahu lors d'un point de presse télévisé. «C'est un coup porté à l'Iran et au Hezbollah», a-t-il ajouté.

Source: AFP

27.06.2026, 20:06 heures

Le ministre israélien de la Défense menace de recourir à la force contre l'Iran s'il bloque l'accord-cadre avec le Liban

Le ministre israélien de la Défense a menacé samedi de répondre avec «une grande force» si l'Iran attaquait Israël pour empêcher la mise en oeuvre de l'accord-cadre conclu avec le Liban en vue d'une «paix durable» entre les deux voisins.

Le ministre israélien de la Défense menace de recourir à la force contre l'Iran s'il bloque l'accord-cadre avec le Liban
Photo: keystone-sda.ch

Cet accord a porté «un coup stratégique à l'axe iranien» dans la région, et si «l'Iran tente d'attaquer Israël pour empêcher» sa mise en oeuvre, «nous agirons contre lui avec une grande force», a affirmé Israël Katz dans une vidéo.

Désarmer le Hezbollah

Israël Katz a ajouté que l'armée avait reçu l'ordre de se préparer à un «séjour prolongé» dans le secteur qu'elle occupe dans le sud du Liban. «Le Premier ministre et moi-même avons ordonné» à l'armée «de se préparer à un séjour prolongé dans la zone de sécurité», a déclaré Israël Katz, en référence à la bande territoriale d'une dizaine de kilomètres occupée par Israël à l'intérieur du territoire libanais.

Comme l'avait fait Benjamin Netanyahu dès l'annonce de l'accord, il a souligné que «le principe important établi» par ce texte «est qu'il n'y aura aucun redéploiement (...) aucun retrait, tant que» le Hezbollah «ne sera pas désarmé dans tout le Liban».

Source: AFP

27.06.2026, 18:58 heures

Un média d'Etat libanais fait état de frappes israéliennes dans le sud du pays

Un média d'Etat libanais a fait état de frappes israéliennes samedi dans la zone de Nabatiyé dans le sud du Liban, au lendemain d'un accord-cadre conclu entre le Liban et Israël en vue d'une «paix durable» sous l'égide de Washington.

Selon l'Agence nationale d'information libanaise (ANI, officielle), des avions de combat israéliens ont mené une frappe vers 18H30 locales (15H30 GMT) sur le village de Nabatiyé al-Fawqa, au sud de la ville de Nabatiyé.

La place centrale de cette localité, ainsi que le quartier d'Al-Manzala, avaient été auparavant frappés samedi par quatre frappes de drones israéliens, selon la même source.

Source: AFP

27.06.2026, 17:26 heures

L'inflation en Iran grimpe à près de 89% en juin, sous l'effet de la guerre

L'inflation en Iran s'est fortement accélérée en juin sous l'effet de la guerre pour atteindre des sommets à 88,6% sur un an, selon des chiffres officiels publiés samedi, dans un pays déjà frappé de longue date par de l'hyperinflation en raison des sanctions.

L'inflation en Iran grimpe à près de 89% en juin, sous l'effet de la guerre
Photo: Anadolu via Getty Images

Selon le Centre des statistiques d'Iran, un organisme officiel, les prix de l'alimentaire ont eux plus que doublé durant ce même mois persan de Khordad (22 mai-21 juin) par rapport à la même période en 2025. Les statistiques iraniennes sont communiquées mensuellement sur la base du calendrier persan.

Source: AFP

27.06.2026, 16:08 heures

Le chef du Hezbollah qualifie l'accord Israël-Liban de «grave erreur»

Le chef du Hezbollah pro-iranien a qualifié samedi de «grave erreur» l'accord signé la veille par le Liban et Israël sous l'égide des Etats-Unis, estimant qu'il était «nul et non avenu».

«L'accord-cadre de Washington est humiliant, honteux, et représente un abandon de souveraineté», a affirmé Naïm Qassem dans un communiqué, accusant le gouvernement libanais de «légitime(r)» ainsi l'occupation de son territoire.

«Cet accord est nul et non avenu, et ce sont les provisions du protocole d'accord irano-américain qui doivent être appliquées», a ajouté le chef du mouvement chiite, en référence au texte signé le 17 juin par Washington et Téhéran qui prévoit la fin des hostilités au Liban.

Source: AFP

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