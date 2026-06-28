L'Iran frappe le Koweït et Bahreïn en représailles aux frappes américaines

Les Gardiens de la Révolution de l'Iran ont revendiqué dimanche des frappes contre le Koweït et Bahreïn en représailles à des attaques américaines contre le territoire iranien, prévenant que toute nouvelle agression recevrait une «riposte implacable».

Les Gardiens «ont détruit huit infrastructures importantes de l'armée américaine sur la base Ali al-Salem au Koweït et à la base de la Cinquième flotte navale à Port Salman au Bahreïn», ont-ils déclaré dans un communiqué.

«Toute agression ennemie, quel qu'en soit le prétexte, même contre des cibles insignifiantes (...) recevra une riposte implacable», a ajouté l'armée idéologique de la République islamique.

Après cette première salve de frappes, les sirènes d'alerte aérienne ont retenti une deuxième fois de la nuit dimanche au Bahreïn, selon le ministère de l'Intérieur.

Source: AFP